Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bütçe odaklı Galaxy M serisi ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak koreli dev, uygun fiyat ve güçlü donanımı ile dikkat çeken Galaxy M34 5G modelini tanıttı. Peki heyecan verici yükseltmeler ile vitrine çıkacak cihaz neler sunuyor? İşte Galaxy M34 5G fiyatı ve özellikleri.

Galaxy M34 5G tanıtıldı

Galaxy M34 5G, selefinin tüm avantajlarını koruyarak birçok alanda daha iyi hale getirilmiş. Bununla birlikte cihazın ön yüzüne Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç AMOLED ekran eşlik ediyor. Ayrıca bu ekranın Corning Gorilla Glass 5 koruma ve su damlası çentiğe sahip olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Performansa gelecek olursak Galaxy M34 5G, gücünü Galaxy M33 5G modelinde de kullanılan Exynos 1280 platformundan alıyor. RAM 6 veya 8 GB, depolama ise 128GBolarak mevcut. Ayrıca bütçe telefonu, kutusundan Android 13 destekli One UI 5.1 ve 25W hızlı şarj destekli 6.000mAh pil paketi ile çıkacak. Bu noktada cihazın dört yıllık işletim sistemi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi alacağını belirtelim.

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Kamera bölümünde Galaxu M34 5G, OIS destekli 50 MP görüntü sensöründen oluşan üçlü bir arka kamera ünitesine sahip. Yardımcı sensörler 8MP geniş açı ve 2MP makro. Öz çekimler ve görüntülü aramalar içinse 12MP selfie kamerası konumlandırılmış. Cihazın diğer özellikleri arasında 5G desteği, Type-C 2.0, GPS, stereo hoparlör ve microSD kart desteği yer alıyor.

Samsung Galaxy M34 5G fiyatı

Prizma Gümüşü, Gece Mavisi ve Şelale Mavisi renklerinde gelen Galaxy M34 5G, 15 Temmuz'dan itibaren satışa çıkacak. Telefonun 6GB RAM+128GB depolama sürümü 217 dolar, 8GB+128GB seçeneği ise, 229 fiyata sahip. Samsung Galaxy M34 5G'nin Türkiye pazarına ne zaman giriş yapacağı ise henüz açıklanmadı.

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Samsung Galaxy M34 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı