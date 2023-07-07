Samsung Galaxy M34 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Galaxy M34 5G tanıtıldı
Galaxy M34 5G, selefinin tüm avantajlarını koruyarak birçok alanda daha iyi hale getirilmiş. Bununla birlikte cihazın ön yüzüne Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç AMOLED ekran eşlik ediyor. Ayrıca bu ekranın Corning Gorilla Glass 5 koruma ve su damlası çentiğe sahip olduğunu belirtelim.
Kamera bölümünde Galaxu M34 5G, OIS destekli 50 MP görüntü sensöründen oluşan üçlü bir arka kamera ünitesine sahip. Yardımcı sensörler 8MP geniş açı ve 2MP makro. Öz çekimler ve görüntülü aramalar içinse 12MP selfie kamerası konumlandırılmış. Cihazın diğer özellikleri arasında 5G desteği, Type-C 2.0, GPS, stereo hoparlör ve microSD kart desteği yer alıyor.
Samsung Galaxy M34 5G fiyatı
Prizma Gümüşü, Gece Mavisi ve Şelale Mavisi renklerinde gelen Galaxy M34 5G, 15 Temmuz'dan itibaren satışa çıkacak. Telefonun 6GB RAM+128GB depolama sürümü 217 dolar, 8GB+128GB seçeneği ise, 229 fiyata sahip. Samsung Galaxy M34 5G'nin Türkiye pazarına ne zaman giriş yapacağı ise henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)