Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5’in çıkış tarihi açıklandı

Samsung Unpacked etkinliğinde neler tanıtılacak?
Önümüzdeki Unpacked etkinliğinde, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip'in yeni versiyonları olan Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 tanıtılacak. Etkinliğin merkezinde bu iki cihaz olacak ancak bir önceki nesle göre bir kez daha radikal sayılabilecek değişiklikler içermeyecekler. Genel tasarım aynı kalmaya devam edecek. Ancak, gelişmeler yok değil: Flip 5, daha geniş bir alana sahip yeni bir kapak ekranı sunacak ve iki modelde de menteşe mekanizması değişecek.
Samsung ayrıca Unpacked'de üç yeni Galaxy Tab S9 tableti tanıtacak. Tablet tarafında temel modelin LCD panelinin artık AMOLED’e yükseltildiğini görmemiz muhtemel. Bununla birlikte Samsung’un fiziksel dönen çerçeveyi geri getirmesi beklenen Galaxy Watch 6 akıllı saat serisini de tanıtması bekleniyor. Bunlar dışında Unpacked etkinliğinde firmadan yeni ve önemli duyurular da gelebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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teskurler super kurye
Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.
Fururlar oni purada :)