Samsung, orta seviyeye Galaxy M34 5G ve Galaxy F34 5G'yi getiriyor

Galaxy M34 5G ve Galaxy F34 5G göründü
Hindistan'ın BIS (Bureau of Indian Standards) veritabanında görünen Galaxy F34 5G SM-E346B/DS model numarasına sahipken, Galaxy M34 5G SM-M346B/DS model numarasına sahip. Model numarasının sonunda yer alan “DS” kısmı, iki akıllı telefonun çift SIM kart yuvasına sahip olacağını belirtiyor. Teknik özellikleri henüz sızdırılmamış olsa da, Galaxy A34 5G'nin biraz değiştirilmiş versiyonları olmaları mümkün.
Bu bilgiler ışığında Galaxy A34 5G’nin özelliklerini hatırlamak kafamızda bir şeyleri şekillendirecektir. Bu cihaz, ekran içi parmak izi okuyucuyu barındıran 6,6 inç 120Hz Full HD + Super AMOLED ekrana sahip. MediaTek Dimensity 1080 işlemci, 8GB RAM ve 128GB/256GB dahili depolama alanı, OIS özellikli 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera, 5MP makro kamera ve 32MP selfie kamerası telefonda bulunuyor. Gorilla Glass 5, IP67, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC ve 25W'a kadar hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh pil telefonun diğer özelliklerindendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.