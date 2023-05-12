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    Samsung, orta seviyeye Galaxy M34 5G ve Galaxy F34 5G'yi getiriyor

    Samsung, orta seviye akıllı telefonlarına yeni modeller eklemeye hazırlanıyor. Samsung, küçülen akıllı telefon piyasasına yakında Galaxy M34 5G ve Galaxy F34 5G modellerini ekleyecek.
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    Samsung Galaxy M34 5G ve Galaxy F34 5G yolda Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy A, Galaxy F ve Galaxy M serilerinde çok daha fazla orta sınıf akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Güney Koreli teknoloji devi küçülen akıllı telefon piyasasına yakında bir zaman içerisinde Galaxy F34 5G ve Galaxy M34 5G modellerini ekleyecek gibi duruyor. Zira her iki akıllı telefon da Hindistan'da piyasaya sürülmeleri için gerekli sertifikaları bir süre önce aldı.

    Galaxy M34 5G ve Galaxy F34 5G göründü

    Hindistan'ın BIS (Bureau of Indian Standards) veritabanında görünen Galaxy F34 5G SM-E346B/DS model numarasına sahipken, Galaxy M34 5G SM-M346B/DS model numarasına sahip. Model numarasının sonunda yer alan “DS” kısmı, iki akıllı telefonun çift SIM kart yuvasına sahip olacağını belirtiyor. Teknik özellikleri henüz sızdırılmamış olsa da, Galaxy A34 5G'nin biraz değiştirilmiş versiyonları olmaları mümkün.

    Samsung Galaxy M34 5G ve Galaxy F34 5G yolda Tam Boyutta Gör
    Bu bağlamda Samsung, Galaxy A serisi bir telefonu Galaxy F veya Galaxy M serisi bir telefona dönüştürürken genellikle biraz daha ucuz bir tasarım kullanır ve IP derecesi gibi özelliklerden vazgeçer. Firma ayrıca Galaxy F ve Galaxy M serisi telefonlara daha büyük bir bataryaya da yer veriyor. Bu nedenler Galaxy F34 5G ve Galaxy M34 5G'de de aynı şeyleri bekleyebiliriz.

    Bu bilgiler ışığında Galaxy A34 5G’nin özelliklerini hatırlamak kafamızda bir şeyleri şekillendirecektir. Bu cihaz, ekran içi parmak izi okuyucuyu barındıran 6,6 inç 120Hz Full HD + Super AMOLED ekrana sahip. MediaTek Dimensity 1080 işlemci, 8GB RAM ve 128GB/256GB dahili depolama alanı, OIS özellikli 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera, 5MP makro kamera ve 32MP selfie kamerası telefonda bulunuyor. Gorilla Glass 5, IP67, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC ve 25W'a kadar hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh pil telefonun diğer özelliklerindendi.

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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 28 dakika önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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