Samsung Galaxy M34 geliyor: Resmi web sitesinde listelendi

Samsung, Galaxy M serisi kapsamında yeni bir orta sınıf akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Güney Koreli şirketin resmi Hindistan web sitesinde SM-M346B/DS model numaralı cihazın destek sayfası ortaya çıktı. Bu da lansmanın yakın olduğuna işaret ediyor.
Yeni model Galaxy M34 adı altında satışa sunulacak. Destek sayfasında akıllı telefonun teknik özelliklerine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca cihazın resmi de yok. Sadece 5G bağlantısı ve çift SIM desteğiyle piyasaya sürüleceğini onaylıyor.
Buna ek olarak Galaxy M34'ün Hindistan Standartlar Bürosu (BIS) tarafından sertifikalandırıldığını belirtelim. Cihazın piyasadaki mevcut Galaxy A34'e benzemesi bekleniyor. Dolayısı ile teknik özelliklerinin büyük bir kısmı aynı olabilir.
Samsung Galaxy A34 neler sunuyor?
Hatırlatmak gerekirse Samsung Galaxy A34, Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.6 inç AMOLED ekran taşıyor. Ön panlelinde 13 megapiksellik bir selfie kamerası var. Arka panelinde ise OIS destekli 48 megapiksel ana sensör içeren üçlü kamera sistemi mevcut.
Kutudan Android 13 tabanlı One UI 5 yüklü şekilde çıkan akıllı telefonın diğer özelliklerini Dimensity 1080 işlemci, 8 GB'a kadar RAM, 256 GB'a kadar depolama alanı ve 25 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh olarak sıralayabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi