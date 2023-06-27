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    Samsung Galaxy M34'ün temel özellikleri resmen açıklandı

    Samsung Galaxy M34'ün çıkışı için geri sayım başlamış durumda. Önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek akıllı telefonun temel özellikleri resmi olarak açıklandı.   
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    Samsung Galaxy M34'ün temel özellikleri resmen açıklandı Tam Boyutta Gör

    Samsung yeni orta sınıf Galaxy M34 5G akıllı telefonunu 7 Temmuz'da tanıtacak. Lansman öncesinde Amazon Hindistan cihazın tasarımını ve temel özelliklerini ortaya koyan resmi tanıtım görsellerini yayınladı.

    Samsung Galaxy M34'ün temel özellikleri resmen açıklandı Tam Boyutta Gör

    Basın materyallerine bakılırsa Galaxy M34 5G, 120Hz yenileme hızına sahip sAMOLED ekran ve 6.000 mAh kapasiteli bir batarya ile piyasaya sürülecek. Cihazın arka panelinde 50 megapiksel ana sensör içeren üçlü kamera sistemi görev yapacak.

    Samsung Galaxy M34'ün temel özellikleri resmen açıklandı Tam Boyutta Gör

    Fiyat etiketi de sızdırıldı

    Akıllı telefon siyah, beyaz ve mavi renklerde satışa sunulacak. Güney Koreli şirket henüz yeni modelin diğer özelliklerini açıklamadı. Ancak cihazın MediaTek Dimensity 7050 platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor.

    Samsung Galaxy M34'ün temel özellikleri resmen açıklandı Tam Boyutta Gör

    Galaxy M34 5G'ün en çok merak edilen yanlarından biri de fiyat etiketi. Samsung'un yeni M serisi akıllı telefonunu 200 ila 250 dolar arasında bir fiyatla piyasaya süreceği söyleniyor. Tüm bildiklerimiz bunlardan ibaret, daha fazlasını birkaç gün içinde öğreneceğiz.

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 4 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 4 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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