Samsung Galaxy M34'ün temel özellikleri resmen açıklandı

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Samsung yeni orta sınıf Galaxy M34 5G akıllı telefonunu 7 Temmuz'da tanıtacak. Lansman öncesinde Amazon Hindistan cihazın tasarımını ve temel özelliklerini ortaya koyan resmi tanıtım görsellerini yayınladı.

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Basın materyallerine bakılırsa Galaxy M34 5G, 120Hz yenileme hızına sahip sAMOLED ekran ve 6.000 mAh kapasiteli bir batarya ile piyasaya sürülecek. Cihazın arka panelinde 50 megapiksel ana sensör içeren üçlü kamera sistemi görev yapacak.

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Fiyat etiketi de sızdırıldı

Akıllı telefon siyah, beyaz ve mavi renklerde satışa sunulacak. Güney Koreli şirket henüz yeni modelin diğer özelliklerini açıklamadı. Ancak cihazın MediaTek Dimensity 7050 platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor.

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Galaxy M34 5G'ün en çok merak edilen yanlarından biri de fiyat etiketi. Samsung'un yeni M serisi akıllı telefonunu 200 ila 250 dolar arasında bir fiyatla piyasaya süreceği söyleniyor. Tüm bildiklerimiz bunlardan ibaret, daha fazlasını birkaç gün içinde öğreneceğiz.

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