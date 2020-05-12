Samsung Galaxy Note 20 serisi 120Hz ekranla gelecek

Gelen son bilgilere göre Samsung'un yaklaşan Note 20 serisinde Ultra varyantı olmayacak. Ancak cihazların çok daha iyi bir ekran teknolojisi ile geleceği belirtiliyor.
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LTPO arka panel
Display Supply Chain Consultants'ın kurucusu ve CEO'su Ross Young, Twitter hesabından bazı değerli bilgileri paylaştı. Bu bilgiler bir sonraki Samsung Galaxy Note 20 ve bu yeni seride ne gibi teknolojilerin olacağı hakkında önemli ayrıntılar veriyor. Young'un açıklamalarına göre Samsung, LTPO ekranları yaklaşan Samsung Galaxy Note 20'ye dahil etmeye hazır durumda. Bu teknolojiyle üretilecek olan OLED ekranların, Samsung'un gelecekteki amiral gemisinin pil ömrünü doğrudan yüzde on beş ila yirmi oranında artıracağı ifade ediliyor.
Galaxy Note 20 modelinin, 120Hz yenileme hızı ve 19.5:9 en boy oran sunan 2345 x 1084 çözünürlüğe sahip 6.42 inçlik ekranla geleceği açıklanırken, Note 20 Plus'ın ise 120Hz yenileme hızı, 3096 x 1444 çözünürlük ve 19.3:9 en boy oranına sahip 6.87 inçlik bir ekranla gelmesi bekleniyor. Bilgilerin dikkat çeken bir diğer noktası ise, Note 20 serisinde Ultra varyantının yer almayacak olması diyebiliriz. Şirketin bu cihazın yerine ise Samsung Galaxy Fold 2'yi piyasaya süreceği belirtilmiş.
https://www.gsmarena.com/analyst_the_galaxy_note20_and_note20_will_have_120hz_screens_there_will_be_no_ultra-news-43132.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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MPEG-5 EVC codec destegi ile gelebilir mi ?
sammobile.com/...
Hem 120 Hz hem de LTPO ekranli olarak sadece Plus modeline geliyor !
oled-info.com/...
Apple once akilli saatlerde bu teknoloji kullanmisti 2014 te sonrasinda OLED li telefonlarinda da kullanmatadir ...
Samsung anlayacaginiz inatla esasli bir yenilik veya iyilestirmek istemedi ! Ama urunlerin fiyatlari Dolar/Avro cinsinden habire yuksek fiyatli ilk satislara baslanmistir...
Samsung OLED/AMOLED uretici ALGISI ile en iyisi onlardandir saniliyordu. Ama gel gor ki, Apple kendisi gelistirmis ve kullanmaya da 2014 ten beri kullaniyor Samsung daha yeni kullanmaya baslamis hatta ilk kullandigi da Apple gibi akilli saatlerinden Galaxy Watch Active 2 imis . Bu saat tanitiminde bu vurgu pek yapilmamis veya gozden kacilirmak istenmis amac bu tenoloji yillardir Samsung telefonlarina da pekala getirilebilirdi hic olmazsa 2019 telefonlarina yani Note10 modellerine ...
Tuketici ile dalga gecen yerlesik olumlu ALGILAR ile bu isin kaymagini yillardir yemektedir. Elbette bir kesim tuketici son kullanici genel manada isin aslini fark etmektedir ....