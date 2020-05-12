Samsung Galaxy Note 20 serisi 120Hz ekranla gelecek

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Gelen son bilgilere göre Samsung'un yaklaşan Note 20 serisinde Ultra varyantı olmayacak. Ancak cihazların çok daha iyi bir ekran teknolojisi ile geleceği belirtiliyor.

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LTPO arka panel

Display Supply Chain Consultants'ın kurucusu ve CEO'su Ross Young, Twitter hesabından bazı değerli bilgileri paylaştı. Bu bilgiler bir sonraki Samsung Galaxy Note 20 ve bu yeni seride ne gibi teknolojilerin olacağı hakkında önemli ayrıntılar veriyor. Young'un açıklamalarına göre Samsung, LTPO ekranları yaklaşan Samsung Galaxy Note 20'ye dahil etmeye hazır durumda. Bu teknolojiyle üretilecek olan OLED ekranların, Samsung'un gelecekteki amiral gemisinin pil ömrünü doğrudan yüzde on beş ila yirmi oranında artıracağı ifade ediliyor.

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Galaxy Note 20 modelinin, 120Hz yenileme hızı ve 19.5:9 en boy oran sunan 2345 x 1084 çözünürlüğe sahip 6.42 inçlik ekranla geleceği açıklanırken, Note 20 Plus'ın ise 120Hz yenileme hızı, 3096 x 1444 çözünürlük ve 19.3:9 en boy oranına sahip 6.87 inçlik bir ekranla gelmesi bekleniyor. Bilgilerin dikkat çeken bir diğer noktası ise, Note 20 serisinde Ultra varyantının yer almayacak olması diyebiliriz. Şirketin bu cihazın yerine ise Samsung Galaxy Fold 2'yi piyasaya süreceği belirtilmiş.

https://www.gsmarena.com/analyst_the_galaxy_note20_and_note20_will_have_120hz_screens_there_will_be_no_ultra-news-43132.php

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