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    Samsung Galaxy Note 20 serisi 120Hz ekranla gelecek

    Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung'un yaklaşan yeni amiral gemisi Note 20 ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Yeni bilgiler ise cihazların ekran teknolojisi ile ilgili.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy Note 20 serisi 120Hz ekranla gelecek
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    Gelen son bilgilere göre Samsung'un yaklaşan Note 20 serisinde Ultra varyantı olmayacak. Ancak cihazların çok daha iyi bir ekran teknolojisi ile geleceği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "3M, LCD ekranlar için optik parmak izi tanıma teknolojisini tanıttı"

    LTPO arka panel

    Display Supply Chain Consultants'ın kurucusu ve CEO'su Ross Young, Twitter hesabından bazı değerli bilgileri paylaştı. Bu bilgiler bir sonraki Samsung Galaxy Note 20 ve bu yeni seride ne gibi teknolojilerin olacağı hakkında önemli ayrıntılar veriyor. Young'un açıklamalarına göre Samsung, LTPO ekranları yaklaşan Samsung Galaxy Note 20'ye dahil etmeye hazır durumda. Bu teknolojiyle üretilecek olan OLED ekranların, Samsung'un gelecekteki amiral gemisinin pil ömrünü doğrudan yüzde on beş ila yirmi oranında artıracağı ifade ediliyor.

    Samsung Galaxy Note 20 serisi 120Hz ekranla gelecek
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    Galaxy Note 20 modelinin, 120Hz yenileme hızı ve 19.5:9 en boy oran sunan 2345 x 1084 çözünürlüğe sahip 6.42 inçlik ekranla geleceği açıklanırken, Note 20 Plus'ın ise 120Hz yenileme hızı, 3096 x 1444 çözünürlük ve 19.3:9 en boy oranına sahip 6.87 inçlik bir ekranla gelmesi bekleniyor. Bilgilerin dikkat çeken bir diğer noktası ise, Note 20 serisinde Ultra varyantının yer almayacak olması diyebiliriz. Şirketin bu cihazın yerine ise Samsung Galaxy Fold 2'yi piyasaya süreceği belirtilmiş.



    https://www.gsmarena.com/analyst_the_galaxy_note20_and_note20_will_have_120hz_screens_there_will_be_no_ultra-news-43132.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    ayhanmisirci 2 gün yeni yorumcu
    Telefon çok pahalı değil. Biz fakiriz
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    engingursen 3 gün
    120 hz'li telefon memlekete hayırlı olsun diyelim
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    DH Misafiri 3 gün
    120hz ekranlı telefon çıkmış, hemen almalıyım.
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    action4ever 3 gün
    120hz sadece oyunda işe yaramıyor. Şu anda 120 Hz bir telefondan(redmi k30) yazıyorum ve kullanıcı deneyimi için çok iyi bir şey yüksek ekran yenileme hızı olmasi.
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    smart1978 (X Y) 3 gün
    sammobile.com/...

    MPEG-5 EVC codec destegi ile gelebilir mi ?
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    siyahtemas (Bahadır Aktuğ) 3 gün
    Sammy ekibi şu ön kamerayı ölü piksel gibi yapmaktan vazgeçene kadar note8'e devam edeceğim... İnşallah serviste düzgün değiştirirler pilini, eskidi epey...
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    DjorNarquelie 3 gün yeni yorumcu
    Telefon rekabeti her sene gittikçe çöpleşiyor 120Hz ekranı ne yapıcam ne gerek var.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 3 gün DjorNarquelie
    Oyun oynayanlar için yapılan birşey bu.Oyun oynuyorsan faydasını görürsün
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    smart1978 (X Y) 3 gün
    Baslik komple degismeli :/
    sammobile.com/...


    Hem 120 Hz hem de LTPO ekranli olarak sadece Plus modeline geliyor !



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    smart1978 (X Y) 3 gün
    Apple'in gelistirdigi teknoloji . 2014 ten beri kullanilmaktadir. Haberin kaynaginda bahsedilmiyor ama DH Editoru bahsetmesi gerekirdi !


    oled-info.com/...

    Apple once akilli saatlerde bu teknoloji kullanmisti 2014 te sonrasinda OLED li telefonlarinda da kullanmatadir ...


    Samsung anlayacaginiz inatla esasli bir yenilik veya iyilestirmek istemedi ! Ama urunlerin fiyatlari Dolar/Avro cinsinden habire yuksek fiyatli ilk satislara baslanmistir...


    Samsung OLED/AMOLED uretici ALGISI ile en iyisi onlardandir saniliyordu. Ama gel gor ki, Apple kendisi gelistirmis ve kullanmaya da 2014 ten beri kullaniyor Samsung daha yeni kullanmaya baslamis hatta ilk kullandigi da Apple gibi akilli saatlerinden Galaxy Watch Active 2 imis . Bu saat tanitiminde bu vurgu pek yapilmamis veya gozden kacilirmak istenmis amac bu tenoloji yillardir Samsung telefonlarina da pekala getirilebilirdi hic olmazsa 2019 telefonlarina yani Note10 modellerine ...



    Tuketici ile dalga gecen yerlesik olumlu ALGILAR ile bu isin kaymagini yillardir yemektedir. Elbette bir kesim tuketici son kullanici genel manada isin aslini fark etmektedir ....
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 3 gün
    👏 ⚠️ 120 hertz modasi hayırlı olsun.
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    2978 kez okundu.
    13 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, note 20 ve
    4 etiket daha note 20 plus ltpo ekran 120hz Mobil Teknolojiler
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