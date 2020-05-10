3M, LCD ekranlar için optik parmak izi tanıma teknolojisini tanıttı

3M, LCD ekranlı akıllı telefonların, daha pahalı OLED ekran cihazlarında sıklıkla kullanılan parmak izi tanıma özelliğine sahip olmasını sağlayan yeni bir teknoloji geliştirdi.
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Kızılötesi İletim Sistemi
Yeni 3M Kızılötesi İletim Sistemi (NITS), parmak izi tanıma optik sensörünün LCD ekranın arkasına yerleştirilmesini sağlamak için gelişmiş, ultra ince 3M optik ekran filmi kullanıyor. Daha önceki filmler optik sensörün parmak izinizi görmesini engelliyordu. Ancak yeni filmler kızılötesi olarak şeffafken, görünür spektrumdaki ışığın yüzde 97'sini engelliyor ve kızılötesi optik sensörün parmak izinizi okumasına izin veriyor.
3M'nin geliştirdiği bu yeni parmak izi tanıma teknolojisi akıllı telefonlarda, tabletlerde, dizüstü bilgisayarlarda ve diğer LCD cihazlarda kullanılabilecek ve ekrana gömülü parmak izi okuyucularını daha ucuz cihazlara getirecek. Şirket ürünün ne zaman ticari olarak piyasaya sürüleceği konusunda ise bilgi vermedi.
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Ufacık bir bildirime bakmak için bile masada duran telefonu eline alıp, arkasına parmağını koymak zorunda kalma, hatta parmağını nişanlarken kameraların merceğini parmaklayıp kirletme diye.
Üretici tarafında ise;
Fiziksel parmak izi okuyucu kendi yongasına sahip olduğu için, hem kasanın içinde hem de kasanın dışında yer kaplıyor. Bu modülden kurtularak kasanın içinde ekstra yer kazanıyorlar, kasanın dışında da su sızdırmalık için ekstra uğraşacakları bir sensor olmuyor. Su sızdırmazlık bir tık daha etkili ve daha kolay oluyor. Ayrıca, kendi yongasına sahip olan bu fiziksel parmak izi okuyucuların bu yongalarını beslenmesi ekstra güç gerektiriyor. Her yonga, ekstra enerji sarfiyatı.
Ekran altında olunca bu sorunların tamamı ortadan kalkıyor. Hiç bir şeye ihtiyaç duymadan ekrandan besleniyor ve masada duran telefonu kaldırmaya gerek kalmadığı için ekstra konforlu. Su sızdırmazlığa ve üreticiye kazandırdığı alana katkısı da yadsınamaz. Kameraları parmaklamak zorunda bırakmaması da cabası.
Bana göre, ekran altı parmak izi okuyucular son zamanların en işe yarar buluşu.