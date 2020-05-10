3M, LCD ekranlar için optik parmak izi tanıma teknolojisini tanıttı

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3M, LCD ekranlı akıllı telefonların, daha pahalı OLED ekran cihazlarında sıklıkla kullanılan parmak izi tanıma özelliğine sahip olmasını sağlayan yeni bir teknoloji geliştirdi.

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Kızılötesi İletim Sistemi

Yeni 3M Kızılötesi İletim Sistemi (NITS), parmak izi tanıma optik sensörünün LCD ekranın arkasına yerleştirilmesini sağlamak için gelişmiş, ultra ince 3M optik ekran filmi kullanıyor. Daha önceki filmler optik sensörün parmak izinizi görmesini engelliyordu. Ancak yeni filmler kızılötesi olarak şeffafken, görünür spektrumdaki ışığın yüzde 97'sini engelliyor ve kızılötesi optik sensörün parmak izinizi okumasına izin veriyor.

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3M'nin geliştirdiği bu yeni parmak izi tanıma teknolojisi akıllı telefonlarda, tabletlerde, dizüstü bilgisayarlarda ve diğer LCD cihazlarda kullanılabilecek ve ekrana gömülü parmak izi okuyucularını daha ucuz cihazlara getirecek. Şirket ürünün ne zaman ticari olarak piyasaya sürüleceği konusunda ise bilgi vermedi.

https://engage.3m.com/nits

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