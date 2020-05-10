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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    3M, LCD ekranlar için optik parmak izi tanıma teknolojisini tanıttı

    ABD merkezli 3M şirketi, LCD ekranlar için geliştirdiği optik parmak izi tanıma teknolojisini duyurdu. Bu teknoloji ucuz telefonlara ekrana gömülü parmak izi tarayıcısını getirecek.
    5 gün
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    3M, LCD ekranlar için optik parmak izi tanıma teknolojisini tanıttı
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    3M, LCD ekranlı akıllı telefonların, daha pahalı OLED ekran cihazlarında sıklıkla kullanılan parmak izi tanıma özelliğine sahip olmasını sağlayan yeni bir teknoloji geliştirdi.

    Ayrıca Bkz. "Realme X3 SuperZoom'un 60x yakınlaştırma ile geleceği onaylandı"

    Kızılötesi İletim Sistemi

    Yeni 3M Kızılötesi İletim Sistemi (NITS), parmak izi tanıma optik sensörünün LCD ekranın arkasına yerleştirilmesini sağlamak için gelişmiş, ultra ince 3M optik ekran filmi kullanıyor. Daha önceki filmler optik sensörün parmak izinizi görmesini engelliyordu. Ancak yeni filmler kızılötesi olarak şeffafken, görünür spektrumdaki ışığın yüzde 97'sini engelliyor ve kızılötesi optik sensörün parmak izinizi okumasına izin veriyor.

    3M, LCD ekranlar için optik parmak izi tanıma teknolojisini tanıttı
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    3M'nin geliştirdiği bu yeni parmak izi tanıma teknolojisi akıllı telefonlardatabletlerde, dizüstü bilgisayarlarda ve diğer LCD cihazlarda kullanılabilecek ve ekrana gömülü parmak izi okuyucularını daha ucuz cihazlara getirecek. Şirket ürünün ne zaman ticari olarak piyasaya sürüleceği konusunda ise bilgi vermedi.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    YOURMOVE 5 gün
    3M yakında telefon çıkarırsa şaşırmam.
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    Guest Account (misafir hesap) 5 gün
    1000 liralık telefonlardaki fiziki parmak izi okuyucu 10000 liralık ekran içi parmak izi okuyuculardan daha iyi çalışıyor. niye bu çaba acaba?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Virtual Reality 5 gün Guest Account
    Tüketici tarafında bu çaba şunun için;

    Ufacık bir bildirime bakmak için bile masada duran telefonu eline alıp, arkasına parmağını koymak zorunda kalma, hatta parmağını nişanlarken kameraların merceğini parmaklayıp kirletme diye.

    Üretici tarafında ise;

    Fiziksel parmak izi okuyucu kendi yongasına sahip olduğu için, hem kasanın içinde hem de kasanın dışında yer kaplıyor. Bu modülden kurtularak kasanın içinde ekstra yer kazanıyorlar, kasanın dışında da su sızdırmalık için ekstra uğraşacakları bir sensor olmuyor. Su sızdırmazlık bir tık daha etkili ve daha kolay oluyor. Ayrıca, kendi yongasına sahip olan bu fiziksel parmak izi okuyucuların bu yongalarını beslenmesi ekstra güç gerektiriyor. Her yonga, ekstra enerji sarfiyatı.

    Ekran altında olunca bu sorunların tamamı ortadan kalkıyor. Hiç bir şeye ihtiyaç duymadan ekrandan besleniyor ve masada duran telefonu kaldırmaya gerek kalmadığı için ekstra konforlu. Su sızdırmazlığa ve üreticiye kazandırdığı alana katkısı da yadsınamaz. Kameraları parmaklamak zorunda bırakmaması da cabası.

    Bana göre, ekran altı parmak izi okuyucular son zamanların en işe yarar buluşu.
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    Will Antonio Zebbeli (Ahmet Ege) 5 gün
    Daha amoled ekranlarda gereken seviyeye gelmemişken saçma olur. En iyisi yanda
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