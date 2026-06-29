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Tam Boyutta Gör Apple, bu yıl iPhone lansmanını ikiye böldü; Eylül’de iPhone 18 Pro ve iPhone Ultra (katlanabilir model) tanıtılacak. Sonbaharda düz iPhone 18 ve serinin en uygun fiyatlı modeli iPhone 18e piyasaya sürülecek. Digital Chat Station’ın son raporu, Apple’ın yeni telefonlarının ekran özelliklerine dikkat çekiyor.

iPhone 18 ve iPhone 18e 9GB RAM ile geliyor! 2 gün önce eklendi

iPhone 18e, 60Hz ekranla geliyor

Digital Chat Station’ın paylaşımında 2027 baharında tanıtılacak iPhone 18e’nin mevcut nesille aynı 60Hz LTPS TFT panele sahip olacağı bilgisi dikkat çekiyor. Bu, cihazın -sözde daha akıcı deneyim sunan- 120Hz ProMotion yenileme hızı ve Hep Açık Ekran teknolojisinden yoksun olacağı anlamına geliyor.

Bu iddia, yılın başlarında Kore'den gelen ve Apple'ın 2028'in başlarında piyasaya sürülmesi beklenen dördüncü nesil modele kadar LTPO panel kullanmayacağını belirten raporla destekleniyor. LTPO'nun benimsenmesi, ekranın yenileme hızını 1Hz ile 120Hz arasında dinamik olarak ayarlayabilmesini sağlayacaktı.

Bu arada Eylül ayında tanıtılacak iPhone’lar, yeni LTPO+ paneli kullanacak. Bu panelin iki artısı var; geliştirilmiş güç verimliliğiyle daha uzun pil ömrü ve özellikle düşük ışıklı ortamlarda parlaklığın daha iyi ayarlanması.

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iPhone 18e ekranıyla üzecek: Apple 60Hz'den vazgeçmiyor!

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