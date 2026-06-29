iPhone 18e ekranıyla üzecek: Apple 60Hz'den vazgeçmiyor!

iPhone 18e, 60Hz ekranla geliyor
Digital Chat Station’ın paylaşımında 2027 baharında tanıtılacak iPhone 18e’nin mevcut nesille aynı 60Hz LTPS TFT panele sahip olacağı bilgisi dikkat çekiyor. Bu, cihazın -sözde daha akıcı deneyim sunan- 120Hz ProMotion yenileme hızı ve Hep Açık Ekran teknolojisinden yoksun olacağı anlamına geliyor.
Bu iddia, yılın başlarında Kore'den gelen ve Apple'ın 2028'in başlarında piyasaya sürülmesi beklenen dördüncü nesil modele kadar LTPO panel kullanmayacağını belirten raporla destekleniyor. LTPO'nun benimsenmesi, ekranın yenileme hızını 1Hz ile 120Hz arasında dinamik olarak ayarlayabilmesini sağlayacaktı.
Bu arada Eylül ayında tanıtılacak iPhone’lar, yeni LTPO+ paneli kullanacak. Bu panelin iki artısı var; geliştirilmiş güç verimliliğiyle daha uzun pil ömrü ve özellikle düşük ışıklı ortamlarda parlaklığın daha iyi ayarlanması.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş