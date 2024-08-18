Samsung, Galaxy S26 serisinde efsaneyi yeniden canlandırabilir

Samsung'un Galaxy S serisi, uzun yıllardır Android akıllı telefon pazarında istikrarlı bir isimlendirme düzeniyle biliniyor. Ancak, yakın zamanda ortaya atılan bir söylenti, Güney Koreli devin yaklaşmakta olan Galaxy S26 serisi için bir isim değişikliği yapabileceğini öne sürüyor.
İddialara göre, Samsung’un Galaxy S26 Ultra modeline yeni bir isim vermeyi düşündüğü konuşuluyor. Sızıntılar, bu modelin "Galaxy S26 Note" olarak adlandırılabileceğini ve bu isim değişikliğinin, cihazın dahili S-pen özelliğini vurgulamak için yapılabileceğini belirtiyor. Bu özellik, artık üretilmeyen Galaxy Note serisinin en belirgin özelliklerinden biriydi.
Ayrıca, orta segmentte yer alan Galaxy S26+ modelinin de "Galaxy S26 Pro" olarak adlandırılabileceği öne sürülüyor. “Pro” modeli terimi, birçok markanın portföyünde sıkça kullanılmaya başlandığı için Samsung’un da bu trende ayak uydurmak istediği düşünülüyor. Neyse ki, temel modelin adının "Galaxy S26" olarak kalacağı ve bu konuda bir değişiklik yapılmayacağı belirtiliyor.
Galaxy S26 Ultra'nın isminin Galaxy S26 Note olarak değiştirilmesi, henüz kesinleşmiş bir bilgi değil. Samsung’un bu isim değişikliklerini henüz değerlendirme aşamasında olduğu, dolayısıyla kararların kesinleşmediği bildiriliyor.
İsim değişikliği, beklenenden daha fazla karışıklığa yol açabilir. "Ultra" ismi, Galaxy S serisinin en üst düzey cihazını ifade eden bir ağırlık taşıyor. Eğer bu isim "Note" olarak değiştirilirse, bazı kullanıcıların bu modeli ayrı bir seri sanması şaşırtıcı olmaz. 2026’da piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S26 serisi Samsung'un amiral gemisi olacak, dolayısıyla lansman öncesi bu konuda değişiklikler olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.