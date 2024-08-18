Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy S26 serisinde efsaneyi yeniden canlandırabilir

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S26 serisi için şimdiden bazı planlamalar yapıyor gibi görünüyor. Şirketin bu planları, eski dostu yeniden görmemizi sağlayabilir.

    Samsung, Galaxy S26 serisinde efsaneyi yeniden canlandırabilir Tam Boyutta Gör

    Samsung'un Galaxy S serisi, uzun yıllardır Android akıllı telefon pazarında istikrarlı bir isimlendirme düzeniyle biliniyor. Ancak, yakın zamanda ortaya atılan bir söylenti, Güney Koreli devin yaklaşmakta olan Galaxy S26 serisi için bir isim değişikliği yapabileceğini öne sürüyor.

    İddialara göre, Samsung’un Galaxy S26 Ultra modeline yeni bir isim vermeyi düşündüğü konuşuluyor. Sızıntılar, bu modelin "Galaxy S26 Note" olarak adlandırılabileceğini ve bu isim değişikliğinin, cihazın dahili S-pen özelliğini vurgulamak için yapılabileceğini belirtiyor. Bu özellik, artık üretilmeyen Galaxy Note serisinin en belirgin özelliklerinden biriydi.

    Ayrıca, orta segmentte yer alan Galaxy S26+ modelinin de "Galaxy S26 Pro" olarak adlandırılabileceği öne sürülüyor. “Pro” modeli terimi, birçok markanın portföyünde sıkça kullanılmaya başlandığı için Samsung’un da bu trende ayak uydurmak istediği düşünülüyor. Neyse ki, temel modelin adının "Galaxy S26" olarak kalacağı ve bu konuda bir değişiklik yapılmayacağı belirtiliyor.

    Galaxy S26 Ultra'nın isminin Galaxy S26 Note olarak değiştirilmesi, henüz kesinleşmiş bir bilgi değil. Samsung’un bu isim değişikliklerini henüz değerlendirme aşamasında olduğu, dolayısıyla kararların kesinleşmediği bildiriliyor.

    İsim değişikliği, beklenenden daha fazla karışıklığa yol açabilir. "Ultra" ismi, Galaxy S serisinin en üst düzey cihazını ifade eden bir ağırlık taşıyor. Eğer bu isim "Note" olarak değiştirilirse, bazı kullanıcıların bu modeli ayrı bir seri sanması şaşırtıcı olmaz. 2026’da piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S26 serisi Samsung'un amiral gemisi olacak, dolayısıyla lansman öncesi bu konuda değişiklikler olabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    evde telefon ekranı yapıştırma kadıköy forma satan yerler rüyada dejavu yaşamak büyük burunlu erkek boyner çark

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro S
    Reeder S19 Max Pro S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-24P-R8KA
    Acer Aspire 3 A315-24P-R8KA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız