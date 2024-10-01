Samsung Galaxy A16 5G ve A16 4G'nin fiyatı ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy A serisi, bildiğiniz gibi en popüler Android orta segment cihazlar arasında yer alıyor. Günümüzde ise Samsung, uygun fiyatlı Galaxy A16 5G ve Galaxy A16 4G modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi geçen yılki Galaxy A15'in yerini alacak model, daha önce Geekbench ve FCC veritabanında ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy A16 5G ve A16 4G fiyatları belli oldu.

Samsung Galaxy A16 5G ve A16 4G fiyatları belli oldu

Perakende kanallarına ait sızıntıya göre, Galaxy A serisinin en yeni üyesi Galaxy A16 4G 209,90 euro, Galaxy A16 5G ise 239 euro fiyat etiketine sahip olacak. Her iki fiyat da 128 GB depolama alanıyla birlikte geliyor, ancak bu veritabanının bu bilgiyi saklamadığı için ne kadar RAM aldıkları belirsiz. Kıyaslamak adına, geçen yılki Galaxy A15 5G'nin 260 dolar (234 euro), Galaxy A15 4G'nin ise 205 dolardan (184 euro) satışa çıktığını belirtelim.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için Galaxy A16, geçen yılki modelin tasarımını korurken, nispeten daha ince ekran çerçeveleri ile tanıtılacak. Ancak kalın alt çenenin bu yıl da korunacağını belirtelim. Plasik kasaya sahip olması beklenen telefonda, önceki modeldeki gibi çentikli ekran ve Mavi Siyah, Açık Yeşil ve Gri renk seçenekleri bulunacak.

Peki Samsung Galaxy A16 5G ve A16 4G neler sunacak?

Geçmiş raporlara göre 6 yıllık işletim sistemi güncelleme desteğiyle gelecek Samsung Galaxy A16 5G, ön yüzünde 90 Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklığa sahip 6,7 inç FHD+ Süper AMOLED Infinity U ekrana sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Exynos 1330 veya MediaTek Dimensity 6300 yonga setinden güç alması beklenen cihaz, 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı ile gelecek. Son olarak cihazın Android 14 ile kutudan çıkması bekleniyor. Öte yandan, Galaxy A16 4G hakkında pek bir şey bilinmiyor, ancak A15 ve A15 5G'de olduğu gibi yonga seti dışında aynı olabilir.

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Samsung Galaxy A16 5G ve A16 4G'nin fiyatı ortaya çıktı