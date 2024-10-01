Samsung Galaxy A16 5G ve A16 4G'nin fiyatı ortaya çıktı

Samsung Galaxy A16 5G ve A16 4G fiyatları belli oldu
Perakende kanallarına ait sızıntıya göre, Galaxy A serisinin en yeni üyesi Galaxy A16 4G 209,90 euro, Galaxy A16 5G ise 239 euro fiyat etiketine sahip olacak. Her iki fiyat da 128 GB depolama alanıyla birlikte geliyor, ancak bu veritabanının bu bilgiyi saklamadığı için ne kadar RAM aldıkları belirsiz. Kıyaslamak adına, geçen yılki Galaxy A15 5G'nin 260 dolar (234 euro), Galaxy A15 4G'nin ise 205 dolardan (184 euro) satışa çıktığını belirtelim.
Peki Samsung Galaxy A16 5G ve A16 4G neler sunacak?
Geçmiş raporlara göre 6 yıllık işletim sistemi güncelleme desteğiyle gelecek Samsung Galaxy A16 5G, ön yüzünde 90 Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklığa sahip 6,7 inç FHD+ Süper AMOLED Infinity U ekrana sahip olacak.
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.