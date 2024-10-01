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    Samsung Galaxy A16 5G ve A16 4G'nin fiyatı ortaya çıktı

    Samsung'un merakla beklenen telefonları Galaxy A16 5G ve Galaxy A16 4G'nin satış fiyatı belli oldu. Geçen yılki modelin fiyatlarını korunacak. İşte detaylar... 
    Samsung Galaxy A16 5G ve A16 4G'nin fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy A serisi, bildiğiniz gibi en popüler Android orta segment cihazlar arasında yer alıyor. Günümüzde ise Samsung, uygun fiyatlı Galaxy A16 5G ve Galaxy A16 4G modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi geçen yılki Galaxy A15'in yerini alacak model, daha önce Geekbench ve FCC veritabanında ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy A16 5G ve A16 4G fiyatları belli oldu.

    Samsung Galaxy A16 5G ve A16 4G fiyatları belli oldu

    Perakende kanallarına ait sızıntıya göre, Galaxy A serisinin en yeni üyesi Galaxy A16 4G 209,90 euroGalaxy A16 5G ise 239 euro fiyat etiketine sahip olacak. Her iki fiyat da 128 GB depolama alanıyla birlikte geliyor, ancak bu veritabanının bu bilgiyi saklamadığı için ne kadar RAM aldıkları belirsiz. Kıyaslamak adına, geçen yılki Galaxy A15 5G'nin 260 dolar (234 euro)Galaxy A15 4G'nin ise 205 dolardan (184 euro) satışa çıktığını belirtelim. 

    Samsung Galaxy A16 5G ve A16 4G'nin fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için Galaxy A16, geçen yılki modelin tasarımını korurken, nispeten daha ince ekran çerçeveleri ile tanıtılacak. Ancak kalın alt çenenin bu yıl da korunacağını belirtelim. Plasik kasaya sahip olması beklenen telefonda, önceki modeldeki gibi çentikli ekran ve Mavi Siyah, Açık Yeşil ve Gri renk seçenekleri bulunacak.

    Peki Samsung Galaxy A16 5G ve A16 4G neler sunacak?

    Geçmiş raporlara göre 6 yıllık işletim sistemi güncelleme desteğiyle gelecek Samsung Galaxy A16 5G, ön yüzünde 90 Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklığa sahip 6,7 inç FHD+ Süper AMOLED Infinity U ekrana sahip olacak.

    Samsung Galaxy A16 5G ve A16 4G'nin fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Exynos 1330 veya MediaTek Dimensity 6300 yonga setinden güç alması beklenen cihaz, 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı ile gelecek. Son olarak cihazın Android 14 ile kutudan çıkması bekleniyor. Öte yandan, Galaxy A16 4G hakkında pek bir şey bilinmiyor, ancak A15 ve A15 5G'de olduğu gibi yonga seti dışında aynı olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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