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    Vivo V29 tanıtıldı: 50 MP kamera, AMOLED ekran, 80W hızlı şarj

    Vivo markası V serisi akıllı telefonlarının arasına bir yenisini ekledi. Vivo V29 olarak adlandırılan model Snapdragon 778G işlemci, 6.78 inç AMOLED ekran ve OIS'li 50 megapiksel kamerayla geliyor.
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    Vivo V29 tanıtıldı: 50 MP kamera, AMOLED ekran, 80W hızlı şarj Tam Boyutta Gör
    Vivo markası Avrupa pazarında yeni bir orta sınıf akıllı telefon tanıttı. Çinli markanın Vivo V29 adı altında piyasaya sürdüğü model 5G destekli Qualcomm Snapdragon 778G işlemciye sahip. Buna 8 GB RAM (+8 GB sanal RAM) ve 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

    Cihazda 6.78 inç boyutunda kavisli ekrana yer verildiğini belirtelim. Kullanılan AMOLED panel 2400 x 1080 piksel çözünürlük ve 452 PPI piksel yoğunluğu ile öne çıkıyor. Tüm bunlara ek olarak 120 Hz yenileme hızı, 1.07 milyar renk gösterimi ve HDR10 desteği de var.

    Vivo V29'un arka panelinde optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel monokrom sensörden oluşan üçlü kamera sistemi mevcut. Ekrandaki delikte otomatik odaklamalı 50 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor.

    Vivo V29 tanıtıldı: 50 MP kamera, AMOLED ekran, 80W hızlı şarj Tam Boyutta Gör

    Aura Light halka flaş

    Vivo ayrıca akıllı telefonu Aura Light halka flaş ile donattı. Çinli üretici Aura Light'ın benzersiz üç boyutlu aydınlatma efektleri oluşturmak ve doğal portre çekimleri sağlamak için tasarlandığını söylüyor. Parlaklığı önceki Vivo V27 modelinden %36 daha yüksek.

    Vivo V29'un diğer özelliklerini toza ve suya karşı koruma sağlayan IP68 derecesi, 80W FlashCharge destekli 4.600 mAh batarya, Wi-Fi (2.4-5 GHz), Bluetooth 5.3 ve FunTouch OS 13 arayüzü olarak sıralayabiliriz. Cihaz mavi ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunuluyor. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. Vivo V29 Lite varyantının ülkemizde 15.999 TL fiyatla sunulduğunu hatırlatalım.

    Vivo V29 Özellikleri:

    • Ekran: 6.78 inç, AMOLED, 2400 x 1080 piksel, 120 Hz
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G
    • RAM: 8 GB
    • Depolama: 256 GB
    • Arka Kamera: 50 MP (ana), 8 MP (geniş açılı), 2 MP (monokrom)
    • Ön Kamera: 50 MP
    • Pil: 4.600 mAh (80W hızlı şarj)
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi (2.4-5 GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C
    • İşletim sistemi: Android (FunTouch OS 13)
    • Boyutlar: 164.1 × 74.8 × 7.46 mm
    • Ağırlık: 186 gram
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