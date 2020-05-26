Samsung Galaxy Tab S7 Plus'ın batarya kapasitesi belli oldu

Samsung yeni tabletlerini yaz ortasında veya sonuna doğru tanıtacak. Galaxy Tab S7 ve S7 Plus olarak piyasaya sürülmesi beklenen cihazların "büyük" olanı hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı.İlginizi Çekebilir Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) resmen duyuruldu
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Sertifika kuruluşlarından elde edilen veriler Galaxy Tab S7 Plus'ın devasa bir pile sahip olacağını gösteriyor. Gelen son bilgilere göre Güney Koreli şirket cihazda 10.090 mAh kapasiteli bir bataryaya yer verecek.
Samsung, iPad Pro'lara rakip hazırlıyor
Hatırlayacağınız üzere Galaxy Tab S6'da 7.040 mAh kapasiteli bir pil kullanılmıştı. Bu modelin karşılığı Galaxy Tab S7 olacak. Tab S7 Plus ise daha büyük versiyon olarak karşımıza çıkacak.
Gelen son bilgiler Galaxy Tab S7'nin 11 inç, Galaxy Tab S7 Plus'ın ise 12.4 inçlik ekrana sahip olacağını gösteriyor. Belli ki Samsung, iPad Pro'lara doğrudan rakip olacak iki tablet hazırlıyor. Bekleyip göreceğiz.
https://www.galaxyclub.nl/nieuws/samsung-galaxy-tab-s7-krijgt-batterij-met-een-capaciteit-van-ruim-10-000-mah Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekrani da efektif cozunurluk icin pentile olmayan QLED 3K ekranli filan olsa .. Hatta 4K+ 16:10 fena olmaz ve kalemi de hem tablete entegre hem de zaten harici birebir kalem ebatlarinda alinabilir veya beraberinde gelse ...
Hoparlorleri Ipad Pro lar gibi kaliteli olsa ciliz olmasa ...
Lidar sensorlu de olsa... Kamerasi da on ve arkasi video performansi iyi olsa.
On kamerasi daha da onem verilse 4K da 60 FPS ozelligi otofokus OIS li olsa ..
Depolama birimi en az 512 GB ile baslayip 1 TB ve harici hizli kart okuyuculu olsa ... Hizli depolama birimli olsa : NVMe SSD li yani
RAM en az 12 veya 16 GB olsa ...
Fena olmazdi ...
Dikatleri cekerdi ...
Qualcomm un 8cx in gelistirilmis hizlandirilmis hali olsa ...
TIPKI Surface Pro X ama daha da fazla kapasiteli 2020 li haliyle ...