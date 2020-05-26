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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Tab S7 Plus'ın batarya kapasitesi belli oldu

    Samsung Galaxy Tab S7 ailesinin bu yaz resmiyet kazanması bekleniyor. Serinin büyük modeli olarak piyasaya sürülecek Galaxy Tab S7 Plus'ın oldukça yüksek kapasiteli bir pile sahip olacağı ortaya çıktı
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Tab S7 Plus'ın batarya kapasitesi belli oldu
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    Samsung yeni tabletlerini yaz ortasında veya sonuna doğru tanıtacak. Galaxy Tab S7 ve S7 Plus olarak piyasaya sürülmesi beklenen cihazların "büyük" olanı hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı.

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    Sertifika kuruluşlarından elde edilen veriler Galaxy Tab S7 Plus'ın devasa bir pile sahip olacağını gösteriyor. Gelen son bilgilere göre Güney Koreli şirket cihazda 10.090 mAh kapasiteli bir bataryaya yer verecek.

    Samsung Galaxy Tab S7 Plus'ın batarya kapasitesi belli oldu
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    Samsung, iPad Pro'lara rakip hazırlıyor

    Hatırlayacağınız üzere Galaxy Tab S6'da 7.040 mAh kapasiteli bir pil kullanılmıştı. Bu modelin karşılığı Galaxy Tab S7 olacak. Tab S7 Plus ise daha büyük versiyon olarak karşımıza çıkacak.

    Gelen son bilgiler Galaxy Tab S7'nin 11 inç, Galaxy Tab S7 Plus'ın ise 12.4 inçlik ekrana sahip olacağını gösteriyor. Belli ki Samsung, iPad Pro'lara doğrudan rakip olacak iki tablet hazırlıyor. Bekleyip göreceğiz.



    https://www.galaxyclub.nl/nieuws/samsung-galaxy-tab-s7-krijgt-batterij-met-een-capaciteit-van-ruim-10-000-mah Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 1 sa.
    Plus yerine Pro yapsalardi. 120 Hz panel mobilden daha da guclu islemcili olsaymis ..

    Ekrani da efektif cozunurluk icin pentile olmayan QLED 3K ekranli filan olsa .. Hatta 4K+ 16:10 fena olmaz ve kalemi de hem tablete entegre hem de zaten harici birebir kalem ebatlarinda alinabilir veya beraberinde gelse ...


    Hoparlorleri Ipad Pro lar gibi kaliteli olsa ciliz olmasa ...

    Lidar sensorlu de olsa... Kamerasi da on ve arkasi video performansi iyi olsa.

    On kamerasi daha da onem verilse 4K da 60 FPS ozelligi otofokus OIS li olsa ..

    Depolama birimi en az 512 GB ile baslayip 1 TB ve harici hizli kart okuyuculu olsa ... Hizli depolama birimli olsa : NVMe SSD li yani

    RAM en az 12 veya 16 GB olsa ...


    Fena olmazdi ...

    Dikatleri cekerdi ...


    Qualcomm un 8cx in gelistirilmis hizlandirilmis hali olsa ...

    TIPKI Surface Pro X ama daha da fazla kapasiteli 2020 li haliyle ...
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    Erasmus78 (Yalçın BAHADIR) 2 sa.
    iPad pro için Appstore da pro uygulamalar var. Senin S7 için play store da bir şey var mı? Nasıl rakip olacakmış?
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 2 sa.
    iPad Pro’ya rakip olacaklarsa windows çalıştırmalı en az. Adamların iPad marketinde binlerce özel uygulama var yav.
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    travmasurgeon (erhan joker) 2 sa.
    Aga bu iPad proya rakip olma işini bir bıraksalar artık. Kötü demem ama ne bileyim
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