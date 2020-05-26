Samsung Galaxy Tab S7 Plus'ın batarya kapasitesi belli oldu

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Samsung yeni tabletlerini yaz ortasında veya sonuna doğru tanıtacak. Galaxy Tab S7 ve S7 Plus olarak piyasaya sürülmesi beklenen cihazların "büyük" olanı hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı.

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Sertifika kuruluşlarından elde edilen veriler Galaxy Tab S7 Plus'ın devasa bir pile sahip olacağını gösteriyor. Gelen son bilgilere göre Güney Koreli şirket cihazda 10.090 mAh kapasiteli bir bataryaya yer verecek.

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Samsung, iPad Pro'lara rakip hazırlıyor

Hatırlayacağınız üzere Galaxy Tab S6'da 7.040 mAh kapasiteli bir pil kullanılmıştı. Bu modelin karşılığı Galaxy Tab S7 olacak. Tab S7 Plus ise daha büyük versiyon olarak karşımıza çıkacak.

Gelen son bilgiler Galaxy Tab S7'nin 11 inç, Galaxy Tab S7 Plus'ın ise 12.4 inçlik ekrana sahip olacağını gösteriyor. Belli ki Samsung, iPad Pro'lara doğrudan rakip olacak iki tablet hazırlıyor. Bekleyip göreceğiz.

https://www.galaxyclub.nl/nieuws/samsung-galaxy-tab-s7-krijgt-batterij-met-een-capaciteit-van-ruim-10-000-mah

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