Sony Xperia 1 II, 1.199 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkıyor

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Sony, bu yılın Şubat ayında duyurduğu 5G destekli yeni amiral gemisi akıllı telefon Xperia 1 II'nin ABD'de satışa sunulacağı fiyat ve çıkış tarihlerini resmen açıkladı.

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Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre Sony Xperia 1 II, 24 Temmuz'dan itibaren 1.199 dolarlık yüksek fiyat etiketiyle raflara çıkacak. Cihaz için ön sipariş ise 1 Haziran'dan itibaren alınmaya başlanacak. Ayrıca 28 Haziran'dan önce akıllı telefon siparişi veren herkese gürültü azaltma özelliğine sahip Sony WF-1000XM3 kablosuz kulaklıklar da hediye edilecek.

Kamera yetenekleriyle öne çıkıyor

Sony Xperia 1 II, Adreno 650 grafik hızlandırıcısı ve 8GB RAM'e sahip bir Snapdragon 865 yonga seti üzerine inşa edilmiş bir akıllı telefon. 256GB depolama alanı sunan cihazda hafıza kartları için microSD yuvası da mevcut. 6.5 inçlik 4K HDR CinemaWide OLED ekranı olan akıllı telefon 3840 × 1644 çözünürlük ve 21:9 en boy oranı sunuyor.

Ayrıca ekran Corning Gorilla Glass 6 ile çizilme ve hasara karşı koruma altına alınmış. Sony Xperia 1 II, tüm bunlara ek olarak IP65 ve IP68 su ve toza dayanıklılık sertifikasına da sahip.

Sony Xperia 1 II modeli, üç adet 12 megapiksel lens ve bir 3D iToF sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip. Saniyede 20 kareye kadar hızlarda seri çekim fonksiyonu ve portre modunda insan ve hayvanların gözlerine otmatik odaklama yapabilen akıllı telefonun ön kamerasının ise 8MP çözünürlüğünde olduğunu da belirtelim. 4.000mAh batarya ve kablosuz şarj desteğine de sahip olan akıllı telefonda 3.5mm kulaklık girişi de yer alıyor. Akıllı telefonun Avrupa'da ne zaman satışa sunulacağı ise henüz resmileşmiş değil.

https://www.theverge.com/2020/5/24/21268097/sonys-xperia-1-ii-ships-july-24th-1199-us-united-states

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