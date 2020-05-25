Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony Xperia 1 II, 1.199 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkıyor

    Japon elektronik devi Sony'nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni amiral gemisi akıllı telefonu Sony Xperia 1 II, 24 Temmuz tarihinden itibaren ABD'de satışa sunuluyor.
    1 sa.
    921
    70
    11
    Cep Telefonu Diğer
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Sony Xperia 1 II, 1.199 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkıyor
    Tam Boyutta Gör

    Sony, bu yılın Şubat ayında duyurduğu 5G destekli yeni amiral gemisi akıllı telefon Xperia 1 II'nin ABD'de satışa sunulacağı fiyat ve çıkış tarihlerini resmen açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Bu yaz çıkacak olan sokak futbolu oyunu Street Power Soccer duyuruldu"

    İlginizi Çekebilir Avatar Realme X50m 5G tanıtıldı: Snapdragon 765G, 120Hz ekran

    Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre Sony Xperia 1 II, 24 Temmuz'dan itibaren 1.199 dolarlık yüksek fiyat etiketiyle raflara çıkacak. Cihaz için ön sipariş ise 1 Haziran'dan itibaren alınmaya başlanacak. Ayrıca 28 Haziran'dan önce akıllı telefon siparişi veren herkese  gürültü azaltma özelliğine sahip Sony WF-1000XM3 kablosuz kulaklıklar da hediye edilecek.

    Kamera yetenekleriyle öne çıkıyor

    Sony Xperia 1 II, Adreno 650 grafik hızlandırıcısı ve 8GB RAM'e sahip bir Snapdragon 865 yonga seti üzerine inşa edilmiş bir akıllı telefon. 256GB depolama alanı sunan cihazda hafıza kartları için microSD yuvası da mevcut. 6.5 inçlik 4K HDR CinemaWide OLED ekranı olan akıllı telefon 3840 × 1644 çözünürlük ve 21:9 en boy oranı sunuyor.

    Ayrıca ekran Corning Gorilla Glass 6 ile çizilme ve hasara karşı koruma altına alınmış. Sony Xperia 1 II, tüm bunlara ek olarak IP65 ve IP68 su ve toza dayanıklılık sertifikasına da sahip.

    Sony Xperia 1 II modeli, üç adet 12 megapiksel lens ve bir 3D iToF sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip. Saniyede 20 kareye kadar hızlarda seri çekim fonksiyonu ve portre modunda insan ve hayvanların gözlerine otmatik odaklama yapabilen akıllı telefonun ön kamerasının ise 8MP çözünürlüğünde olduğunu da belirtelim. 4.000mAh batarya ve kablosuz şarj desteğine de sahip olan akıllı telefonda 3.5mm kulaklık girişi de yer alıyor. Akıllı telefonun Avrupa'da ne zaman satışa sunulacağı ise henüz resmileşmiş değil.



    https://www.theverge.com/2020/5/24/21268097/sonys-xperia-1-ii-ships-july-24th-1199-us-united-states Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    MertDrx (Mert L.) 14 dk.
    Verdiği kulaklık zaten 150-200 dolar bandına satılıyor. Kaldı ki piyasadaki o fiyat aralığında en iyi ilk 3'e girer. Ekran ve kameraya getirilen yeni teknolojiler zaten ortada. Batarya konusunda sony premium modellerinde gördüğüm en yüksek kapasiteye sahip ve sony için günü çıkarıcak kadar yeterli diye düşünüyorum.Tasarım konusuna bişey diyemiyecem çünkü kendi beğenmeyip buraya gelip kötüleyen çıkacaktır. Türkiyeye gelse alırmıyım derseniz düşünmeden alırım. Genelde telefonu öldürene kadar ya da işime yarayan ileri bir teknolojili bir telefon çıkmadıkça (Genelde 3-4 yıla tekabül ediyor) telefon değiştirmediğim için parası çokta gözüme batmadı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    east10 17 dk.
    Sony'nin android pazarında zirveye oynamasını çok isterdim gerçekten, fakat üst üste alınan yanlış kararlar ve talihsizlikler ile bu hale getirdiler.. Umarım ilerleyen zamanlarda işler değişir ve tekrar aktif bir şekilde telefon piyasasında görürüz Sony telefonları.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Wjéasz 21 dk.
    dolar veya euro kullanan bi ülkede olsaydım mutlaka alırdım sony bambaşka
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yaprakdusuyor 28 dk. yeni yorumcu
    Avrupa bu gün neden açlıktan kırılıyor diye sormak lazım. Etme bulma dünyası. İslam dünyasını sömürdüler şimdi belasını buldu avrupa amerrika. Bugun avrupayi alim gucuysek ALLAH in lutfu. ALLAH devletimize zeval vermesin. hala bakıyorum burda zirliyorlar neymis efendim? Beyefsndi ülke bu zor zamanında telefon alamiyormus bak hele paşamıza padişah oğlu sanırsın... Ulan AVM açıldı izdiham oldu. Varlik kuyrugu diye alay ediyor aklinca. Görünen koy kilafuz isdemez derlerya. O yüzden benzinlikden bensin alamiyorum sira bekliyorum dimi her turkiye girdigimde. Avrupa ovup duruyorsunuz ben frankfurtda yasiyoum cektigim dertleri bir ben bilirim.irkcilik ve islama yonelik siddet sürüyor yaşam savaşı veriyoruz avrupada. Gavur kaninu emer adamın siz birsey bilmiyorsubuz. Çırpınıyor sunuz ama boşuna...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Stanislas Xavier (Evren ) 31 dk.
    DPReview telefonla çekilen bir fotoğraf galerisi yayınladı, olağan dışı bir şey yok, her zamanki Sony, fena olmayan ama diğer amiral gemi modellerden sönük fotoğraflar.
    https://www.dpreview.com/samples/5031669290/sony-xperia-1-mark-ii-sample-gallery
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    rwo (rwo ) 43 dk.
    Fena bir telefon olmamış tasarımı güzel bence.Fiyatı ise vergi memurları için çok güzel olmuş.Sony bu piyasada çok geri düştü bir türlü kendini kabul ettiremiyor ve tercih sebebi olamıyor bunun için biraz zarar yazıp iyi telefonları ucuza vermeli birde şu isimlendirmeyi çözmeli artık.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ryzenmaster 34 dk. yeni yorumcu rwo
    Fena mı? Efsane olmuş tasarım. Tabi bunu piyasadaki diğer telefonlara kıyasla söylüyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 44 dk.
    ToF in yerine daha da gelismis olan Indirect ToF ( iToF) kullanilmasi da iyi olmus. Artik daha yuksek cozunurlukte tarama imkani da saglayacaktir mevcut olan ToF kameralar VGA yani 640x480 piksel kisacasi yarim megapiksel cozunurlukte algi yapiyor ki cok CILIZ kaliniyor... Sony iyilestirmis

    Ekrani da 4K OLED ! hem de HDR ekranli ve FRC li de olsa 10 bit. Klasik 8 bit lik Samsung Note20 lere S20 lerdeki ekranlari kullanmiyor! Kendi ortak oldugu OLED paneli kullaniyor Japan Display in ortaklarindan biri de Sony dir Apple de oteki :) .. Sony ilkleri elbette kendi mobil cihazlarinda kullanacaktir olagan seyler...


    Kamerasi lensi filan soze gerek yok ...


    Snapdragon 865 ve 5G de ...

    Kasasi aslinda herkese hitap ediyor. Eski Iphone lardaki yanlari kalin kasalar gibi ama gelistirilmiste .. PRo dev aynasiz kameralarindkai teknolojileri de getirmis isimlendirmesindeki ifadeler de onu cagristirmasi icin



    10 bit Rec.2020 video kaydi beta filan degil duzgun yapiyor ustelik 10 bit fotograf ve video kaydi da var... 4K da HDR video kayit imkani S20 lerde bile yok Note20 lerde bile olmayacak ...


    Turkiye dahil bircok tuketici bili9nci vasat dusuk ulkeden cekilmis olmalari da manidar :/ ...

    Ama Sony eskiden kasalari harbiden kotuydu ama kasasi disinda oncu bircok teknolojleri de olmustur halen de olmaktalar da ...

    Beraberindeki kulakjlik ayrica ederi hesaplanilirsa imkani olan alsin derim ...

    Klas bir cihaz ...
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    alpino (alpay avcı) 49 dk.
    türkiye'ye gelir umarım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ryzenmaster 32 dk. yeni yorumcu Guhong01
    Şu apple ve samsung fiyatlarına yıllardır kahkaha atıyorum. Birileri artık surat kaslarını oynatabilip, gülümsediyse sevinirim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 dk. ABD kıskacındaki Huawei, MediaTek işlemci siparişini yüzde 300 artırdı 52 dk. Texas Instruments hesap makinelerinde program çalıştırmak daha zor hâle getiriyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Sony Xperia 1 II, 1.199 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkıyor Sonraki Realme X50 Pro Play tanıtıldı: Snapdragon 865 işlemci, grafit soğutma teknolojisi 2 sa. App Store güncelleme yoluyla uygulamaları kaldırıp yeniden kurarak hata düzeltmesi yaptı 3 sa. Xiaomi Mi Smart Dashcam 2K resmiyet kazandı 4 sa. Realme Buds Air Neo tam kablosuz kulaklıklar tanıtıldı 5 sa. Redmi orta seviye telefonu K30i'yi tanıttı 5 sa. Realme Watch tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 sa. iPhone 13, Lightning girişi yerine MagSafe benzeri bir konektör ile gelebilir 7 sa. Mezuniyetinizi Lady Gaga ile kutlayın 8 sa. MediaTek işlemcili Huawei Enjoy Z 5G tanıtıldı 8 sa. iOS 13.5 için jailbreak aracı yayınlandı 9 sa. Clash of Clans tarzındaki Rumble Hockey indirmeye sunuldu 17 sa. GTA5 NaturalVision: Evolved isimli mod, GTA 5’e remaster dopingi getiriyor 18 sa. SpaceX astronotları, tarihi uçuş öncesinde 'fütüristik' uzay kıyafetlerini sergiledi 18 sa. Burger King, sosyal mesafeyi korumak adına müşterilere iki metrelik kral tacı hediye ediyor 19 sa. Oppo, akıllı bilekliği Oppo Band'in tanıtım posterini paylaştı 20 sa. 6 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi gün yüzüne çıktı 20 sa. AMD Navi 21’le birlikte 4 oyuncu kartı hazırlayabilir: Yeniden adlandırılmış kartlar gelebilir 21 sa. Eski Apple çalışanları devrim niteliğinde bir hoparlör çıkarmaya hazırlanıyor 21 sa. Koronavirüs salgınında öngörülebilir artış devam ediyor 21 sa. Jaquet-Droz yeni Grande Seconde Skelet-One modellerini duyurdu Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi