Samsung Galaxy Z Flip, 15W şarjı destekleyecek

Samsung, Galaxy S20 akıllı telefon serisi ve yeni katlanabilir akıllı telefonunu tanıtacağı lansman etkinliğini 11 Şubat'ta gerçekleştirmeye hazırlanırken, cihazlarla ilgili detaylar da her geçen gün netleşiyor.

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Raflara 1.000 dolar fiyat etiketiyle çıkabilir

Şirketin yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip ile ilgili son bilgiler ise Çin'in 3C sertifika veri tabanına ulaşmış durumda. Listede SM-F700 model numarasına sahip cihazın 15W şarj cihazıyla geleceği görülürken, Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonuna neden daha hızlı bir şarj teknolojisini entegre etmediği ise akla gelen ilk soru.

Tam Boyutta Gör

Galaxy Z Flip modelinin genel olarak en yeni akıllı telefon bileşenlerine sahip olmayacağını söylemek mümkün. Söylentilere göre cihaz geçen yılki Snapdragon 855 yonga seti, çift arka kamera ve 10 MP selfie kamerasıyla gelecek. Akıllı telefondaki tek yeni teknolojinin ultra ince cam olacağı yüksek bir ihtimal olarak gösterilirken, Galaxy Z Flip'in fiyat etiketinin ise 1.000 dolar civarında olması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_z_flip_gets_3c_certification_comes_with_15w_charger-news-41020.php

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