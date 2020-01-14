Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Z Flip, 15W şarjı destekleyecek

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 11 Şubat tarihinde tanıtacağı yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Z Flip'in 15W şarj desteği ile geleceği ortaya çıktı.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    1,5b
    1
    3
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung Galaxy Z Flip, 15W şarjı destekleyecek

    Samsung, Galaxy S20 akıllı telefon serisi ve yeni katlanabilir akıllı telefonunu tanıtacağı lansman etkinliğini 11 Şubat'ta gerçekleştirmeye hazırlanırken, cihazlarla ilgili detaylar da her geçen gün netleşiyor.

    Ayrıca Bkz. "Sony, E3 2020 oyun fuarına katılmayabilir"

    Raflara 1.000 dolar fiyat etiketiyle çıkabilir

    Şirketin yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip ile ilgili son bilgiler ise Çin'in 3C sertifika veri tabanına ulaşmış durumda. Listede SM-F700 model numarasına sahip cihazın 15W şarj cihazıyla geleceği görülürken, Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonuna neden daha hızlı bir şarj teknolojisini entegre etmediği ise akla gelen ilk soru.

    Samsung Galaxy Z Flip, 15W şarjı destekleyecek
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy Z Flip modelinin genel olarak en yeni akıllı telefon bileşenlerine sahip olmayacağını söylemek mümkün. Söylentilere göre cihaz geçen yılki Snapdragon 855 yonga seti, çift arka kamera ve 10 MP selfie kamerasıyla gelecek. Akıllı telefondaki tek yeni teknolojinin ultra ince cam olacağı yüksek bir ihtimal olarak gösterilirken, Galaxy Z Flip'in fiyat etiketinin ise 1.000 dolar civarında olması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_z_flip_gets_3c_certification_comes_with_15w_charger-news-41020.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    cumur 1 hf.
    bu flip işi de A serisine benzeyecek anlaşılan flip 1-2-3...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Scaleo 1 hf.
    Hadi digeri yandan katlanıyor 4:3 tablet gibi oluyor, bunu açınca 2:35:1 film mi izleyecez tetris mi oynayacaz çok gereksiz katlama şekli bence
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sniper23 1 hf. Scaleo
    Samsung Galaxy Folder 2, bende kullanıyorum.

    Bu telefon onun yerine geçecek gibi görünüyor. Zaten Avrupa ve ABD'deye gelmez bu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Samsung Galaxy Buds+ ile ilgili bir iyi bir de kötü haber var 1 hf. Yeni bir yaşam formu olan ve canlı hücrelerden üretilen ilk robot: Xenobot 1 hf. Genesis'in ilk SUV modeli GV80 tanıtıldı 1 hf. NSA, Windows'ta ciddi ve korkutucu bir güvenlik açığı bulduğunu açıkladı 1 hf. Elektronik tebligat sistemi ile gecikmeler tarih olacak 1 hf. Çerçevesiz televizyon | Samsung'un yeni amiral gemisi 1 hf. Twitter'da Bitcoin'le bahşiş dönemi başlayabilir 1 hf. Deepfake uygulamalarına Doublicat da eklendi 1 hf. Getir platformuna Silikon Vadisi'nden 40 milyon dolarlık yatırım 1 hf. Toyota Yaris tabanlı yeni bir B-SUV geliyor 1 hf. Matematik, “Naziler, İngiltere’yi daha erken bombalasalardı ne olurdu?” sorusuna cevap buldu 1 hf. Nvidia, Ampere’yi GTC’de duyurabilir 1 hf. AB'nin akıllı telefonlar için evrensel şarj portu önerisine Apple karşı çıkıyor 1 hf. Rush RM88 BEARCAT Makrolu RGB Oyuncu Faresi İncelemesi 1 hf. Radeon RX 5950 serisi ufukta göründü 1 hf. Wikipedia nihayet geri dönüyor 1 hf. Yüzüklerin Efendisi dizisinin kadrosu resmen belli oldu 1 hf. Xiaomi, yedi kameralı akıllı telefon patenti aldı 1 hf. iPhone 8 tasarımıyla gelmesi beklenen iPhone SE 2'nin ekranı daha büyük olabilir 1 hf. Intel neden 10 çekirdekli işlemcisini CES 2020’de tanıtmadı? 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy Z Flip, 15W şarjı destekleyecek Sonraki Instagram DM’leri sonunda web üzerinden de kullanılabiliyor 1 hf. Google uygulamalarına sahip Huawei P30 Lite New Edition tanıtıldı 1 hf. Epic Games mağazası 100 milyon kullanıcıyı geçti 1 hf. Galaxy S20 duvar kağıtları karşınızda 1 hf. Tesla Cybertruck'ın "kırılan camı" tişörte dönüştü 1 hf. Bilgisayar satışları yıllar sonra ilk kez yükseldi 1 hf. Oyuncular için macOS Pro modu hazırlanıyor 1 hf. Volkswagen Arteon'un station wagon versiyonu karşınızda 1 hf. Visa'dan 5.3 milyar dolarlık satın alım 1 hf. ASELSAN’ın mini zeplinleri önümüzdeki ay sınırda uçacak 1 hf. Bakterisidal etkili manyetik nano partiküller geliştirildi 1 hf. Samsung'un en iyi monitörü | 49" boyutundaki Odyssey G9 ön inceleme 1 hf. Bu SSD parmakizi ile çalışıyor | Samsung T7 Touch ön inceleme 1 hf. 360Hz Monitör, 65" G-Sync Ekran | Nvidia Stand Turu 1 hf. Nissan çok iddialı | Heyecan veren otomobil Ariya 1 hf. Bu kamera çok önemli | Sürücüyü analiz ediyor 1 hf. Android oyunlar bilgisayarınızda | MSI'dan emülasyon yazılımı App Player 1 hf. 2020 Seat Leon'un yeni ipucu görseli paylaşıldı 1 hf. Lenovo Ego akıllı saati tanıtıldı 1 hf. Oppo, telefonlarındaki ekran kalitesini artırmak için Pixelworks ile iş birliği yapıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Burun estetik fiyatları ve doktor önerisi
    DH Forum
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim