Sony, E3 2020 oyun fuarına katılmayabilir

Japon elektronik devi Sony için 2020 yılı büyük önem taşıyor. Zira şirket yıllardır üzerinde çalıştığı yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i yıl sonuna doğru satışa sunacak. Gelen haberler ise şirketin büyük bir hata yapmak üzere olduğu yönünde.
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E3 2019'a da katılmamıştı
Tanınmış oyun analisti Michael Pachter'ın verdiği bilgilere göre Sony, 9-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan dünyanın en büyük oyun fuarı E3 2020'ye katılmayacak. Sony'nin aldığı bu kararın büyük bir hata olduğunu belirten Pachter konuyla ilgili olarak: "Bildiğim kadarıyla, E3 2020'ye katılmayı planlamıyorlar. Bir yandan "tüketici yönelimi" hakkında konuştukları ve öte yandan yılın ana oyun etkinliğini kaçırdıkları için bunun büyük bir hata olduğunu düşünüyorum. Umarım fikirlerini değiştirirler, ama şüpheliyim." ifadelerini kullandı.
Sektöre yakın kaynakların verdiği bilgiler de, Sony'nin Şubat ayında düzenleyeceği özel bir etkinlikle birlikte yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i tüm detaylarıyla tanıtacağı yönünde. Geçtiğimiz yıl da E3 2019 oyun fuarına katılmayan Sony'nin, üst üste ikinci kez E3'ü es geçmesinin sebebi ise tam olarak bilinmiyor. Şirketin konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmadığını da belirtelim.
https://www.gamesradar.com/sony-to-skip-e3-for-a-second-time-in-2020-claims-new-report/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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xbox 13 tflops aradaki farkı eşitlerse sonyden büyük yok
Bir bildikleri vardır diyecem ama ne olabilirki.
hepten e3'ü saf dışı bırakmaya çalışıp kendi organizasyonlarına ağırlık verecekler galiba.
bi kaç yıla e3'ün sonu gelebilir ya da büyük firmalar hep kendi şeylerini düzenler anca bütçesi olmayanlar katılabilir e3'e.
aciklandi bile...
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