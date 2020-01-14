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    Sony, E3 2020 oyun fuarına katılmayabilir

    Bu yılın sonlarına doğru yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i piyasaya sürmeye hazırlanan Sony'nin, geçtiğimiz yılın ardından yine E3 2020 oyun fuarına katılmayacağı iddia ediliyor.
    1 hf.
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    Oyunlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Sony, E3 2020 oyun fuarına katılmayabilir
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    Japon elektronik devi Sony için 2020 yılı büyük önem taşıyor. Zira şirket yıllardır üzerinde çalıştığı yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i yıl sonuna doğru satışa sunacak. Gelen haberler ise şirketin büyük bir hata yapmak üzere olduğu yönünde.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S20 serisi minimum 12 GB RAM ile gelecek"

    E3 2019'a da katılmamıştı

    Tanınmış oyun analisti Michael Pachter'ın verdiği bilgilere göre Sony, 9-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan dünyanın en büyük oyun fuarı E3 2020'ye katılmayacak. Sony'nin aldığı bu kararın büyük bir hata olduğunu belirten Pachter konuyla ilgili olarak: "Bildiğim kadarıyla, E3 2020'ye katılmayı planlamıyorlar. Bir yandan "tüketici yönelimi" hakkında konuştukları ve öte yandan yılın ana oyun etkinliğini kaçırdıkları için bunun büyük bir hata olduğunu düşünüyorum. Umarım fikirlerini değiştirirler, ama şüpheliyim." ifadelerini kullandı.

    Sony, E3 2020 oyun fuarına katılmayabilir
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    Sektöre yakın kaynakların verdiği bilgiler de, Sony'nin Şubat ayında düzenleyeceği özel bir etkinlikle birlikte yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i tüm detaylarıyla tanıtacağı yönünde. Geçtiğimiz yıl da E3 2019 oyun fuarına katılmayan Sony'nin, üst üste ikinci kez E3'ü es geçmesinin sebebi ise tam olarak bilinmiyor. Şirketin konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmadığını da belirtelim.



    https://www.gamesradar.com/sony-to-skip-e3-for-a-second-time-in-2020-claims-new-report/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    onuray89 1 hf. en beğenilen
    Adamlar bu konuda devleşmiş artık kriterleri belirleme noktasına gelmişken neden diğerleri ile birlikte anılacağı bir yer dönem seçsinler ki? Olaydan sonra kendi bir şeyler yapar böylece sadece Sony konuşulur. Bu amerikalılar dünyayı kendilerinden ibaret sanıyor.
    Adamlar bu konuda devleşmiş artık kriterleri belirleme noktasına gelmişken neden diğerleri ile birlikte anılacağı bir yer dönem seçsinler ki? Olaydan sonra kend...
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    ..
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    DH Misafiri 1 hf.
    Logosuyla dalga geçtiler küsmüş olmalı :D :D
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    turki5hmo 1 hf.
    e3 eski gücünde değil her geçen yıl sönük geçiyordu zaten isabetli karar.
    xbox 13 tflops aradaki farkı eşitlerse sonyden büyük yok
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    QuexSeeL 1 hf.
    E3 devam ederken kendi etkinliklerini yapacaklardır ama bu düzen sağlıklı bir işleyiş olmaz Sony için, katılmadığı her E3 ü MS a bırakmış olacak MS E3 ü sahiplenecek onun için ekstra mesai harcayacaktır. Yıllardır devam eden E3 karşısında varlığı limitli olacak olan Sony etkinliği en nihayetinde direnemeyecektir. Sony bir süre sonra uzak kaldığı E3 e katılmak isteyecek fakat bu geçen sürede büyük ihtimal E3 = Microsoft olacaktır. Ne kadar erken E3 te yer alırlarsa Sony için iyi olacak.
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    esmerbuyucu 1 hf.
    Microsoft rahat rahat at koşturur
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    onuray89 1 hf. en beğenilen
    Adamlar bu konuda devleşmiş artık kriterleri belirleme noktasına gelmişken neden diğerleri ile birlikte anılacağı bir yer dönem seçsinler ki? Olaydan sonra kendi bir şeyler yapar böylece sadece Sony konuşulur. Bu amerikalılar dünyayı kendilerinden ibaret sanıyor.
    Yanıtla +5
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    WeDneS 1 hf.
    Klasik sony
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    oly1786 1 hf.
    Şu an konsol pazarını domine ettikleri için ihtiyaçları yok demekki.
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    Yeniada 1 hf.
    Yeni konsollarını çıkarıyorlar ve E3'e katılmıyorlar.

    Bir bildikleri vardır diyecem ama ne olabilirki.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    BlackLead 1 hf. Yeniada
    kendi PS experience lerinde tanıtacaklar.

    hepten e3'ü saf dışı bırakmaya çalışıp kendi organizasyonlarına ağırlık verecekler galiba.

    bi kaç yıla e3'ün sonu gelebilir ya da büyük firmalar hep kendi şeylerini düzenler anca bütçesi olmayanlar katılabilir e3'e.
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    blackzeros 1 hf.
    gamesindustry.biz/...

    aciklandi bile...
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    1049 kez okundu.
    10 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sony, e3 ve
    8 etiket daha e3 2020 playstation 5 ps 5 Oyunlar Yazılım Oyun Konsolları Ev Elektroniği Uğur Seven
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