Katlanabilir cihazların geleceği: Samsung Galaxy Z TriFold tanıtıldı

Gelişmiş menteşeler
Samsung, çift raylı bir tasarım kullanarak birlikte çalışan iki farklı menteşe boyutu geliştirdi. Bu çözüm, Galaxy TriFold’un üç ayrı paneldeki eşit olmayan ağırlık dağılımına rağmen sorunsuz ve eşit bir şekilde katlanmasını sağlıyor.
Samsung'un en gelişmiş menteşeleri sayesinde, ekran panelleri kapatıldığında neredeyse birbirine tam oturuyor. Bu da cihazın en ince noktasında yalnızca 3.9 mm kalınlığında, yani Z Fold 7'den bile daha ince bir cihaz ortaya çıkarıyor.
Darbe emici ekran
Ekranın kendisi, yeni darbe emici katmana sahip. Güçlendirilmiş dış kaplama, 10 inçlik iç ekranın iki yerden katlanmanın getirdiği baskıya dayanmasına yardımcı oluyor.
10 inçlik 2600 nitlik ekran, yan yana yerleştirilmiş üç standart akıllı telefon ekranı gibi etkili bir şekilde işlev görüyor. Aynı anda uygulama tam boyutlu olarak çalıştırabiliyor, pencereler serbestçe yeniden boyutlandırabiliyor veya dikey tablet yönüne geçilebiliyor.
Gelişmiş materyaller
Çerçeve, geliştirilmiş zırhlı alüminyumdan, menteşe yuvası titanyumdan ve arka paneller, ekstra kalınlık yaratmadan dayanıklılık sağlamak için seramik-cam elyaf polimer ile kaplanmış.
Temel özellikler
Bağımsız Samsung DeX
Samsung TriFold'un en büyük verimlilik sürprizi, bağımsız DeX. DeX’i kullanmak için harici bir ekran veya dock gerekmiyor. Hızlı ayarlar panelinden DeX'e dokunmak yeterli oluyor; telefon anında tam bir masaüstü ortamına dönüşüyor.
Galaxy AI
Fotoğraf Asistanı, Üretken Yapay Zeka Düzenleme ve Eskizden Görüntüye daha geniş ölçekte çalışıyor. Tarama Asistanı, Samsung Internet içinde anında özetleme ve çeviriler sunuyor. Google'ın yapay zeka destekli Gemini Live özelliği, çok modlu görüşmeler için büyük ekranı kullanıyor.
Samsung Galaxy Z TriFold fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy Z TriFold özellikleri
- Ana Ekran: 10,0 inç, QXGA+, 120 Hz, 1600 nit, Dinamik AMOLED 2X
- Kapak Ekranı: 6,5 inç FHD+, 21:9, 120 Hz, 2600 nit, Dinamik AMOLED 2X
- İşlemci: Galaxy için Snapdragon 8 Elite
- Bellek: 16 GB RAM
- Depolama: 512GB / 1TB
- Arka Kamera: 200 MP Geniş Açı (OIS, F1.7) + 12 MP Ultra Geniş Açı (F2.2) + 10 MP Telefoto (3x Optik, OIS, F2.4)
- Ön Kamera: 10 MP (Kapak) + 10 MP (Ana)
- Batarya: 5.600 mAh (Üç hücreli sistem)
- Şarj: 45 W Kablolu (%50) 30 dk) / 15W Kablosuz / Kablosuz PowerShare
- Boyutlar (Katlanmış): 159,2 x 75,0 x 12,9 mm
- Boyutlar (Açık): 159,2 x 214,1 x 3,9 mm (en ince nokta)
- Ağırlık: 309 g
- İşletim Sistemi: Android 16 / One UI 8
- Dayanıklılık: IP48 Suya Dayanıklı / Titanyum Menteşe / Zırhlı Alüminyum Çerçeve
- Bağlantı Özellikleri: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4, UWB
- Renk: Siyah
