Katlanabilir cihazların geleceği: Samsung Galaxy Z TriFold tanıtıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, katlanabilir telefonları yepyeni bir kategoriye taşıyan çığır açıcı cihazı Galaxy Z TriFold'u resmen tanıttı. Samsung tarafından piyasaya sürülen türünün ilk örneği olan bu cihaz, iki kez katlanarak 10 inçlik devasa bir tablet benzeri ekran sunarken, kapalıyken cebe sığacak kadar ince kalıyor. Etkileyici özellikleriyle şimdiye kadar üretilmiş en gelişmiş katlanabilir ürün.

Gelişmiş menteşeler

Samsung, çift raylı bir tasarım kullanarak birlikte çalışan iki farklı menteşe boyutu geliştirdi. Bu çözüm, Galaxy TriFold’un üç ayrı paneldeki eşit olmayan ağırlık dağılımına rağmen sorunsuz ve eşit bir şekilde katlanmasını sağlıyor.

Samsung'un en gelişmiş menteşeleri sayesinde, ekran panelleri kapatıldığında neredeyse birbirine tam oturuyor. Bu da cihazın en ince noktasında yalnızca 3.9 mm kalınlığında, yani Z Fold 7'den bile daha ince bir cihaz ortaya çıkarıyor.

Darbe emici ekran

Ekranın kendisi, yeni darbe emici katmana sahip. Güçlendirilmiş dış kaplama, 10 inçlik iç ekranın iki yerden katlanmanın getirdiği baskıya dayanmasına yardımcı oluyor.

10 inçlik 2600 nitlik ekran, yan yana yerleştirilmiş üç standart akıllı telefon ekranı gibi etkili bir şekilde işlev görüyor. Aynı anda uygulama tam boyutlu olarak çalıştırabiliyor, pencereler serbestçe yeniden boyutlandırabiliyor veya dikey tablet yönüne geçilebiliyor.

Gelişmiş materyaller

Çerçeve, geliştirilmiş zırhlı alüminyumdan, menteşe yuvası titanyumdan ve arka paneller, ekstra kalınlık yaratmadan dayanıklılık sağlamak için seramik-cam elyaf polimer ile kaplanmış.

Temel özellikler

Tam Boyutta Gör Galaxy TriFold, Samsung cihazlar için özel olarak tasarlanmış Qualcomm'un Galaxy için Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle geliyor. Profesyonel düzeyde fotoğrafçılık için 200 megapiksel ana kameraya sahip. Samsung, telefonda nihayet 5000 mAh batarya kapasitesini aştı. Yeni TriFold katlanabilir cihaz, her panelde bir tane olmak üzere üç ayrı hücreye yayılmış 5600 mAh batarya ile geliyor. Üç hücreli pil düzeni, telefonu dengeli tutuyor ve tüm gün pil ömrü sunuyor. Batarya, 45 W'a kadar süper hızlı kablolu şarjı destekliyor.

Bağımsız Samsung DeX

Samsung TriFold'un en büyük verimlilik sürprizi, bağımsız DeX. DeX’i kullanmak için harici bir ekran veya dock gerekmiyor. Hızlı ayarlar panelinden DeX'e dokunmak yeterli oluyor; telefon anında tam bir masaüstü ortamına dönüşüyor.

Galaxy AI

Fotoğraf Asistanı, Üretken Yapay Zeka Düzenleme ve Eskizden Görüntüye daha geniş ölçekte çalışıyor. Tarama Asistanı, Samsung Internet içinde anında özetleme ve çeviriler sunuyor. Google'ın yapay zeka destekli Gemini Live özelliği, çok modlu görüşmeler için büyük ekranı kullanıyor.

Samsung Galaxy Z TriFold fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Z TriFold'un ilk olarak 12 Aralık 2025'te Güney Kore'de, ardından Çin, Tayvan, Singapur, BAE ve Amerika’da satışa sunulacağını söyledi. Samsung Galaxy Z TriFold’un fiyatı 2.500 dolar olarak açıklandı. Cihazı ilk alanlara 6 aylık Google AI Pro deneme sürümünün yanı sıra iç ekran onarımlarında tek seferlik %50 indirim sunulacak.

Samsung Galaxy Z TriFold özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ana Ekran: 10,0 inç, QXGA+, 120 Hz, 1600 nit, Dinamik AMOLED 2X

10,0 inç, QXGA+, 120 Hz, 1600 nit, Dinamik AMOLED 2X Kapak Ekranı : 6,5 inç FHD+, 21:9, 120 Hz, 2600 nit, Dinamik AMOLED 2X

: 6,5 inç FHD+, 21:9, 120 Hz, 2600 nit, Dinamik AMOLED 2X İşlemci : Galaxy için Snapdragon 8 Elite

: Galaxy için Snapdragon 8 Elite Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Depolama : 512GB / 1TB

: 512GB / 1TB Arka Kamera: 200 MP Geniş Açı (OIS, F1.7) + 12 MP Ultra Geniş Açı (F2.2) + 10 MP Telefoto (3x Optik, OIS, F2.4)

200 MP Geniş Açı (OIS, F1.7) + 12 MP Ultra Geniş Açı (F2.2) + 10 MP Telefoto (3x Optik, OIS, F2.4) Ön Kamera : 10 MP (Kapak) + 10 MP (Ana)

: 10 MP (Kapak) + 10 MP (Ana) Batarya : 5.600 mAh (Üç hücreli sistem)

: 5.600 mAh (Üç hücreli sistem) Şarj : 45 W Kablolu (%50) 30 dk) / 15W Kablosuz / Kablosuz PowerShare

: 45 W Kablolu (%50) 30 dk) / 15W Kablosuz / Kablosuz PowerShare Boyutlar (Katlanmış): 159,2 x 75,0 x 12,9 mm

159,2 x 75,0 x 12,9 mm Boyutlar (Açık) : 159,2 x 214,1 x 3,9 mm (en ince nokta)

: 159,2 x 214,1 x 3,9 mm (en ince nokta) Ağırlık : 309 g

: 309 g İşletim Sistemi: Android 16 / One UI 8

Android 16 / One UI 8 Dayanıklılık : IP48 Suya Dayanıklı / Titanyum Menteşe / Zırhlı Alüminyum Çerçeve

: IP48 Suya Dayanıklı / Titanyum Menteşe / Zırhlı Alüminyum Çerçeve Bağlantı Özellikleri: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4, UWB

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4, UWB Renk: Siyah

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy Z TriFold tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: