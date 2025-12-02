Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Katlanabilir cihazların geleceği: Samsung Galaxy Z TriFold tanıtıldı

    Samsung, yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold'u resmen tanıttı. Cihaz, iki kez katlanarak 10 inçlik devasa bir tablet benzeri ekran sunarken, kapalıyken cebe sığacak kadar inceliyor.

    Üçe katlanan Samsung Galaxy Z TriFold tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, katlanabilir telefonları yepyeni bir kategoriye taşıyan çığır açıcı cihazı Galaxy Z TriFold'u resmen tanıttı. Samsung tarafından piyasaya sürülen türünün ilk örneği olan bu cihaz, iki kez katlanarak 10 inçlik devasa bir tablet benzeri ekran sunarken, kapalıyken cebe sığacak kadar ince kalıyor. Etkileyici özellikleriyle şimdiye kadar üretilmiş en gelişmiş katlanabilir ürün.

    Gelişmiş menteşeler

    Samsung, çift raylı bir tasarım kullanarak birlikte çalışan iki farklı menteşe boyutu geliştirdi. Bu çözüm, Galaxy TriFold’un üç ayrı paneldeki eşit olmayan ağırlık dağılımına rağmen sorunsuz ve eşit bir şekilde katlanmasını sağlıyor.

    Samsung'un en gelişmiş menteşeleri sayesinde, ekran panelleri kapatıldığında neredeyse birbirine tam oturuyor. Bu da cihazın en ince noktasında yalnızca 3.9 mm kalınlığında, yani Z Fold 7'den bile daha ince bir cihaz ortaya çıkarıyor.

    Darbe emici ekran

    Ekranın kendisi, yeni darbe emici katmana sahip. Güçlendirilmiş dış kaplama, 10 inçlik iç ekranın iki yerden katlanmanın getirdiği baskıya dayanmasına yardımcı oluyor.

    10 inçlik 2600 nitlik ekran, yan yana yerleştirilmiş üç standart akıllı telefon ekranı gibi etkili bir şekilde işlev görüyor. Aynı anda uygulama tam boyutlu olarak çalıştırabiliyor, pencereler serbestçe yeniden boyutlandırabiliyor veya dikey tablet yönüne geçilebiliyor.

    Gelişmiş materyaller

    Çerçeve, geliştirilmiş zırhlı alüminyumdan, menteşe yuvası titanyumdan ve arka paneller, ekstra kalınlık yaratmadan dayanıklılık sağlamak için seramik-cam elyaf polimer ile kaplanmış.

    Temel özellikler

    Samsung Z TriFold özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy TriFold, Samsung cihazlar için özel olarak tasarlanmış Qualcomm'un Galaxy için Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle geliyor. Profesyonel düzeyde fotoğrafçılık için 200 megapiksel ana kameraya sahip. Samsung, telefonda nihayet 5000 mAh batarya kapasitesini aştı. Yeni TriFold katlanabilir cihaz, her panelde bir tane olmak üzere üç ayrı hücreye yayılmış 5600 mAh batarya ile geliyor. Üç hücreli pil düzeni, telefonu dengeli tutuyor ve tüm gün pil ömrü sunuyor. Batarya, 45 W'a kadar süper hızlı kablolu şarjı destekliyor.

    Bağımsız Samsung DeX

    Samsung TriFold'un en büyük verimlilik sürprizi, bağımsız DeX. DeX’i kullanmak için harici bir ekran veya dock gerekmiyor. Hızlı ayarlar panelinden DeX'e dokunmak yeterli oluyor; telefon anında tam bir masaüstü ortamına dönüşüyor.

    Galaxy AI

    Fotoğraf Asistanı, Üretken Yapay Zeka Düzenleme ve Eskizden Görüntüye daha geniş ölçekte çalışıyor. Tarama Asistanı, Samsung Internet içinde anında özetleme ve çeviriler sunuyor. Google'ın yapay zeka destekli Gemini Live özelliği, çok modlu görüşmeler için büyük ekranı kullanıyor.

    Samsung Galaxy Z TriFold fiyatı ne kadar?

    Samsung Galaxy Z TriFold fiyatı kaç dolar Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Z TriFold'un ilk olarak 12 Aralık 2025'te Güney Kore'de, ardından Çin, Tayvan, Singapur, BAE ve Amerika’da satışa sunulacağını söyledi. Samsung Galaxy Z TriFold’un fiyatı 2.500 dolar olarak açıklandı. Cihazı ilk alanlara 6 aylık Google AI Pro deneme sürümünün yanı sıra iç ekran onarımlarında tek seferlik %50 indirim sunulacak.

    Samsung Galaxy Z TriFold özellikleri

    Samsung Galaxy Z TriFold teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ana Ekran: 10,0 inç, QXGA+, 120 Hz, 1600 nit, Dinamik AMOLED 2X
    • Kapak Ekranı: 6,5 inç FHD+, 21:9, 120 Hz, 2600 nit, Dinamik AMOLED 2X
    • İşlemci: Galaxy için Snapdragon 8 Elite
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Depolama: 512GB / 1TB
    • Arka Kamera: 200 MP Geniş Açı (OIS, F1.7) + 12 MP Ultra Geniş Açı (F2.2) + 10 MP Telefoto (3x Optik, OIS, F2.4)
    • Ön Kamera: 10 MP (Kapak) + 10 MP (Ana)
    • Batarya: 5.600 mAh (Üç hücreli sistem)
    • Şarj: 45 W Kablolu (%50) 30 dk) / 15W Kablosuz / Kablosuz PowerShare
    • Boyutlar (Katlanmış): 159,2 x 75,0 x 12,9 mm
    • Boyutlar (Açık): 159,2 x 214,1 x 3,9 mm (en ince nokta)
    • Ağırlık: 309 g
    • İşletim Sistemi: Android 16 / One UI 8
    • Dayanıklılık: IP48 Suya Dayanıklı / Titanyum Menteşe / Zırhlı Alüminyum Çerçeve
    • Bağlantı Özellikleri: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4, UWB
    • Renk: Siyah
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 3 gün önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 3 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 3 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 3 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 3 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 3 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 3 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 3 gün önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    telefonda kopyalama geçmişi eat8 şanzıman kronik sorunları puan harca güvenilir mi arka servis freni nedir cruze 2.0 dizel

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    GIGABYTE GAMING A16
    GIGABYTE GAMING A16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum