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Galaxy Z Flip ve Fold modelleri ile iyi bir satış başarısına imza atan Samsung, katlanabilir akıllı telefon serisine yenilerine eklemeye hazırlanıyor. Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 hazırlığında olan Samsung'un cihazları yakın bir zamanda piyasaya sürmesi tahmin ediliyor.

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Samsung'un yeni katlanabilir cihazları, 25W hızlı şarjı destekleyecek

Güney Koreli şirket, Galaxy Note 7'nin pil patlamasıyla ilgili yaşadığı kazanın ardından amiral gemisi telefonlarının hızlı şarjı desteklemesini istemedi. Ancak bu yıl tanıtılan ve markanın en hızlı şarj olan akıllı telefonu Galaxy S22 Ultra, 45W şarjı destekliyor.

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Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Samsung Galaxy Z Fold 4, BIS listesinde görüntülendi. SM-F9360 ve SM-F7210 model isimlerine sahip telefonlar, yukarıdaki ekran görüntüsüne göre 25W'a kadar hızlı şarjı destekleyecek.

Snapdragon 8 Gen 1 Plus işlemciyle gelmesi beklenen cihazların, geçtiğimiz günlerde renk seçenekleri de sızdırılmıştı. Samsung Galaxy Z Flip 4'ün Altın, Gri, Açık Mavi ve Açık Mor olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle ve Samsung Galaxy Z Fold 4'ün ise Bej, Siyah ve Gri olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi tahmin ediliyor.

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Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 lansmanı çok yakında