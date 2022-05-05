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    Samsung Galaxy S22'nin sevilen dört özelliği S21, S20, Note 20 ve Z serilerine geliyor

    Samsung, en yeni serisi Galaxy S22 serisindeki deneyimi eski Samsung Galaxy cihazlarında da yaşatmak için eski modellere yeni kamera özellikleri getiren yeni bir güncelleme yayınladığını duyurdu.
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    Galaxy S22'nin 4 özelliği, Samsung'un diğer telefonlarına geliyor
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    Güncellemeleriyle meşhur Samsung, bu sefer eski modellerinin kamera performansını iyileştirerek kullanıcılarına Samsung Galaxy S22 serisindeki gibi bir deneyim yaşatmak amacıyla yeni bir güncelleme yayınladı. Şimdilik Kore'de yayınlanan bu güncelleme önümüzdeki haftalarda diğer kullanıcılara da sunulacak.

    İyileştirilmiş gece portreleri

    Galaxy S22'nin 4 özelliği, Samsung'un diğer telefonlarına geliyor

    Galaxy S21, Z Fold3, Galaxy S20, Note 20 ve Z Fold2 cihazlarına sunulan güncelleme ile Galaxy S22'nin Nitography teknolojisi bu cihazlara da geliyor. Böylece kullanıcılar karanlıkta bile parlak portreler çekebilecek.

    Otomatik çerçeveleme işlevi

    Galaxy Z Flip ve Z Fold serisi cihazlarda sağlanan film modunda otomatik çerçeveleme işlevi yayınlanan güncellemeyle iyileştirildi. Bu özellik, 5 m'ye kadar mesafede 10 kişiye kadar konumlarını tanıyarak otomatik yakınlaştırma/uzaklaştırma ve izleme işlevleri sunmakta. Bu özellik, yeni güncelleme ile Galaxy S21, Z Fold3, Z Flip3, S21 FE, Z Fold2, Z Flip 5G/LTE cihazlarına geliyor.

    Görrüntülü aramalardaki iyileştirme

    Galaxy S22'nin 4 özelliği, Samsung'un diğer telefonlarına geliyor

    Samsung, daha iyi görüntülü arama kalitesi sunmak için Galaxy S21, Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip 5G/LTE, Galaxy Note 20, Galaxy S20 FE, Galaxy S10, Galaxy Note10, Galaxy Z Fold, Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note10 Lite cihazları için yeni bir görüntülü arama uygulaması uzantısı desteği ekliyor.

    Telefonunuzu güncellendikten sonra, BlueJeans, Duo, Google Meet, KakaoTalk, Knox Meeting, Messenger (Meta), Microsoft Teams, WhatsApp, Webex Meetings ve Zoom gibi uygulamalarla bu özellikleri test edebileceksiniz. Otomatik çerçeveleme özelliği ayrıca Galaxy S21, Z Fold3, Z Flip3, S21 FE, Z Fold2 ve Z Flip 5G/LTE cihazlarındaki görüntülü aramalara da geliyor.

    Üçüncü taraf uygulamalar için iyileştirilmiş kamera kalitesi

    App Store'dan indirilen sosyal medya ve kamera uygulamaları ile çekilen fotoğraflarda Samsung Kamera'nın görüntü kalitesi optimizasyon teknolojisi uygulanacak. Bu güncelleme Galaxy S21, Z Fold3, Z Flip3 ve S21 FE cihazlarına gelecek.

    Samsung Galaxy Z Fold3 kamera geliştirmeleri

    Galaxy S22'nin 4 özelliği, Samsung'un diğer telefonlarına geliyor
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    Galaxy Store'dan indirilebilen Expert Raw uygulamasına sahip olacak cihaz, bu uygulama ile kameranın tüm ayarlarından yararlanabilecek. Ayrıca gelen güncellemeyle Z Fold3'ün Pro modunda bile, uzaktaki nesneleri net bir şekilde kaydetmenizi sağlayacak bir telefoto lens desteklemesi eklenecek.

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