Samsung Galaxy Z Flip 5 dış ekranı çözünürlükte coşuyor

Samsung Galaxy Z Flip 5 dış ekranı nasıl olacak?
Samsung Galaxy Z Flip 4 modelinin dikdörtgen dış ekranı 1.9 inç boyutunda ve 260x512 piksel çözünürlüğündeydi. Samsung Galaxy Z Flip 5 ise klasör şeklinde tüm yarıyı kaplayan bir ekrana geçiş yaptı.
Bu ekranın boyutu 3.4 inç, çözünürlüğü ise 720x748 piksel seviyesine ulaşıyor. Önceki nesle göre hem kullanım alanı açısından hem de görüntü kalitesi açısından dikkat çekici bir yükseliş yaşanmış. Özellikle ekranda birden fazla widget ve kısayol kullanılabiliyor.
Dış ekranda bildirim ve bilgilerin görüntülenmesi haricinde video oynatımı veya sosyal medya gibi imkânlar da olacak mı merak konusu. Böylece kullanıcı dış ekran ile daha fazla etkileşime girmiş olacak ve ana ekrana ihtiyaç azalacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah