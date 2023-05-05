Samsung Galaxy Z Flip 5 dış ekranı çözünürlükte coşuyor

Tam Boyutta Gör 4 nesildir ön kısımdaki bilgilendirme ekranını nispeten daha küçük boyutlarda sunan Galaxy Z Flip serisi, biraz da rekabetin etkisiyle önemli bir değişikliğe gitti. Dış ekranı büyüten model çözünürlüğü de arttırıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5 dış ekranı nasıl olacak?

Samsung Galaxy Z Flip 4 modelinin dikdörtgen dış ekranı 1.9 inç boyutunda ve 260x512 piksel çözünürlüğündeydi. Samsung Galaxy Z Flip 5 ise klasör şeklinde tüm yarıyı kaplayan bir ekrana geçiş yaptı.

Samsung Galaxy Z Flip 5’in kapak ekranı daha büyük olacak 1 ay önce eklendi

Bu ekranın boyutu 3.4 inç, çözünürlüğü ise 720x748 piksel seviyesine ulaşıyor. Önceki nesle göre hem kullanım alanı açısından hem de görüntü kalitesi açısından dikkat çekici bir yükseliş yaşanmış. Özellikle ekranda birden fazla widget ve kısayol kullanılabiliyor.

Dış ekranda bildirim ve bilgilerin görüntülenmesi haricinde video oynatımı veya sosyal medya gibi imkânlar da olacak mı merak konusu. Böylece kullanıcı dış ekran ile daha fazla etkileşime girmiş olacak ve ana ekrana ihtiyaç azalacak.

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Samsung Galaxy Z Flip 5 dış ekranı belli oldu