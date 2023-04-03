Samsung Galaxy Z Flip 5’in kapak ekranı büyüyor: İşte böyle görünecek

Tam Boyutta Gör Samsung’un katlanabilir akıllı telefon yelpazesi bu yıl Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5'in eklenmesiyle daha da büyüyecek. Samsung, bu nesilde hem tasarımsal hem de teknik anlamda önemli değişikliklere giderek daha eksiksiz bir yapı sunmayı hedefliyor. Ve görünüşe göre Galaxy Z Flip 5’in kapak ekranı da bu doğrultuda büyüyecek.

Galaxy Z Flip 5'in dış ekranı büyüyor

Tam Boyutta Gör Hem Galaxy Z Fold 5 hem de Galaxy Z Flip 5, su damlası menteşe tasarımına sahip olacak ve bu sayede telefon katlandığında çok daha az boşluk kalacak. Bu menteşe tasarımı ekranın da daha zarif şekilde kıvrılmasını sağlayacak. Galaxy Z Flip 5 için bir diğer önemli detay ise kısa süre önce çıkan kapak ekranı boyutu. İlk Z Flip modeli 1,1 inçlik küçük bir kapak ekranına sahipken, sonraki iki model (Z Flip 3 ve Z Flip 4) kapak ekranı boyutunu 1,9 inç'e çıkardı.

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Galaxy Z Flip 5’in kapak ekranının boyutu tam olarak bilinmiyor ancak 3 ila 4 inç arasında olabileceği söyleniyor. Kapak ekranının tasarımı da biraz daha farklı görünüyor. Dış ekranın büyümesi telefonu açmadan da bildirimler, mesajlar gibi özelliklere erişmeyi kolaylaştıracaktır. Öte yandan ana katlanabilir ekran hakkında ise şimdilik net bilgiler mevcut değil. Muhtemelen ilerleyen haftalarda çok daha ayrıntılı bilgiler ortaya çıkacaktır.

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Samsung Galaxy Z Flip 5’in kapak ekranı daha büyük olacak