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    Samsung Galaxy Z Flip 5’in kapak ekranı büyüyor: İşte böyle görünecek

    Samsung’un katlanabilir akıllı telefon ailesi bu yıl yeni modellerle birlikte büyümeye devam edecek. Yeni gelen son bilgiye göre Galaxy Z Flip 5’in kapak ekranı önceki modellerden daha büyük olacak.
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    Samsung Galaxy Z Flip 5’in kapak ekranı daha büyük olacak Tam Boyutta Gör
    Samsung’un katlanabilir akıllı telefon yelpazesi bu yıl Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5'in eklenmesiyle daha da büyüyecek. Samsung, bu nesilde hem tasarımsal hem de teknik anlamda önemli değişikliklere giderek daha eksiksiz bir yapı sunmayı hedefliyor. Ve görünüşe göre Galaxy Z Flip 5’in kapak ekranı da bu doğrultuda büyüyecek.

    Galaxy Z Flip 5'in dış ekranı büyüyor

    Samsung Galaxy Z Flip 5’in kapak ekranı daha büyük olacak Tam Boyutta Gör
    Hem Galaxy Z Fold 5 hem de Galaxy Z Flip 5, su damlası menteşe tasarımına sahip olacak ve bu sayede telefon katlandığında çok daha az boşluk kalacak. Bu menteşe tasarımı ekranın da daha zarif şekilde kıvrılmasını sağlayacak. Galaxy Z Flip 5 için bir diğer önemli detay ise kısa süre önce çıkan kapak ekranı boyutu. İlk Z Flip modeli 1,1 inçlik küçük bir kapak ekranına sahipken, sonraki iki model (Z Flip 3 ve Z Flip 4) kapak ekranı boyutunu 1,9 inç'e çıkardı.

    Galaxy Z Flip 5’in kapak ekranının boyutu tam olarak bilinmiyor ancak 3 ila 4 inç arasında olabileceği söyleniyor. Kapak ekranının tasarımı da biraz daha farklı görünüyor. Dış ekranın büyümesi telefonu açmadan da bildirimler, mesajlar gibi özelliklere erişmeyi kolaylaştıracaktır. Öte yandan ana katlanabilir ekran hakkında ise şimdilik net bilgiler mevcut değil. Muhtemelen ilerleyen haftalarda çok daha ayrıntılı bilgiler ortaya çıkacaktır.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 3 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 4 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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