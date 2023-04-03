Samsung Galaxy Z Flip 5’in kapak ekranı büyüyor: İşte böyle görünecek

Galaxy Z Flip 5'in dış ekranı büyüyor
Galaxy Z Flip 5’in kapak ekranının boyutu tam olarak bilinmiyor ancak 3 ila 4 inç arasında olabileceği söyleniyor. Kapak ekranının tasarımı da biraz daha farklı görünüyor. Dış ekranın büyümesi telefonu açmadan da bildirimler, mesajlar gibi özelliklere erişmeyi kolaylaştıracaktır. Öte yandan ana katlanabilir ekran hakkında ise şimdilik net bilgiler mevcut değil. Muhtemelen ilerleyen haftalarda çok daha ayrıntılı bilgiler ortaya çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı