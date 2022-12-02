Samsung Galaxy Z Flip 5'ten ilk bilgiler geldi: Kronik sorun ortadan kalkıyor!

Galaxy Z Flip 5, daha büyük kapak ekranı ile geliyor
Bugün yaklaşan Galaxy Z Flip 5 hakkında Twitter'da açıklamalarda bulunan Display Supply Chain Consultants CEO'su Ross Young, yeni katlanabilir cihazın selefinden neredeyse iki kat daha büyük bir kapak ekranı ile geleceğini söyledi. Bu ekranın ise 3,3 inç ila 3,4 inçlik bir boyuta sahip olması beklenirken, Flip 4’te kullanılan 1,9″ ekrana kıyasla büyük bir yükseltme olacak diyebiliriz.
Buna ek olarak yakın tarihli sızıntılar, Galaxy Z Flip 5'in "katlama noktasındaki görünürlüğünü azaltacak" yeni bir menteşe tasarımına sahip olacağını iddia etmişti. Young ise, söz konusu iddiaları doğrular nitelikte bu bölümde önemli bir gelişim yaşanacağını söylüyor. Böylece Samsung'un, Çin'li üreticilerden gelen katlanabilir telefonlar ile sıkı bir rekabet içerisinde olacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam