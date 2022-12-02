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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Flip 5'ten ilk bilgiler geldi: Kronik sorun ortadan kalkıyor!

    Samsung tarafından önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen Galaxy Z Flip 5 modelinden ilk detaylar geldi. Yaklaşan akıllı telefon neler sunacak? İşte bildiklerimiz 
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    Samsung Galaxy Z Flip 5 önemli tasarım değişiklikleri ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefon pazarının öncü isimlerinden Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 üzerinde çalışmalara başladı. Bugün güvenilir bir kaynak tarafından, Galaxy Z Flip 5'in bazı detayları gün yüzüne çıktı. Yeni telefon, önemli tasarım değişiklikleri ile gelebilir. 

    Galaxy Z Flip 5, daha büyük kapak ekranı ile geliyor

    Bugün yaklaşan Galaxy Z Flip 5 hakkında Twitter'da açıklamalarda bulunan Display Supply Chain Consultants CEO'su Ross Young, yeni katlanabilir cihazın selefinden neredeyse iki kat daha büyük bir kapak ekranı ile geleceğini söyledi. Bu ekranın ise 3,3 inç ila 3,4 inçlik bir boyuta sahip olması beklenirken, Flip 4’te kullanılan 1,9″ ekrana kıyasla büyük bir yükseltme olacak diyebiliriz. 

    Buna ek olarak yakın tarihli sızıntılar, Galaxy Z Flip 5'in "katlama noktasındaki görünürlüğünü azaltacak" yeni bir menteşe tasarımına sahip olacağını iddia etmişti. Young ise, söz konusu iddiaları doğrular nitelikte bu bölümde önemli bir gelişim yaşanacağını söylüyor. Böylece Samsung'un, Çin'li üreticilerden gelen katlanabilir telefonlar ile sıkı bir rekabet içerisinde olacağını söyleyebiliriz. 

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 1 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 1 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 2 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 2 gün önce

    maaşallah

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    gun 3 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 6 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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