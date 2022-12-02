Samsung Galaxy Z Flip 5'ten ilk bilgiler geldi: Kronik sorun ortadan kalkıyor!

Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefon pazarının öncü isimlerinden Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 üzerinde çalışmalara başladı. Bugün güvenilir bir kaynak tarafından, Galaxy Z Flip 5'in bazı detayları gün yüzüne çıktı. Yeni telefon, önemli tasarım değişiklikleri ile gelebilir.

Galaxy Z Flip 5, daha büyük kapak ekranı ile geliyor

Bugün yaklaşan Galaxy Z Flip 5 hakkında Twitter'da açıklamalarda bulunan Display Supply Chain Consultants CEO'su Ross Young, yeni katlanabilir cihazın selefinden neredeyse iki kat daha büyük bir kapak ekranı ile geleceğini söyledi. Bu ekranın ise 3,3 inç ila 3,4 inçlik bir boyuta sahip olması beklenirken, Flip 4’te kullanılan 1,9″ ekrana kıyasla büyük bir yükseltme olacak diyebiliriz.

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Buna ek olarak yakın tarihli sızıntılar, Galaxy Z Flip 5'in "katlama noktasındaki görünürlüğünü azaltacak" yeni bir menteşe tasarımına sahip olacağını iddia etmişti. Young ise, söz konusu iddiaları doğrular nitelikte bu bölümde önemli bir gelişim yaşanacağını söylüyor. Böylece Samsung'un, Çin'li üreticilerden gelen katlanabilir telefonlar ile sıkı bir rekabet içerisinde olacağını söyleyebiliriz.

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Samsung Galaxy Z Flip 5 önemli tasarım değişiklikleri ile geliyor