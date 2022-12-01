Donanım ve Teknoloji Editörü

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Katlanabilir akıllı telefon pazarında Samsung'un ayak izini takip eden Oppo, yakında yeni telefonları Find N2 ve N2 Flip modellerini duyuracak. Bugün, Galaxy Z Fold 4'e rakip olması beklenen Oppo Find N2'nin yeni detayları gün yüzüne çıktı.

Oppo Find N2, 7,1 inç ekran, üçlü arka kamera kurulumu ve daha fazlasıyla geliyor

Digital Chat Station’da yer verilen bilgilere göre Çin’in 3C sertifika web sitesinde görüntülenen Oppo Find N2, 120Hz yenileme hızını destekleyen 7,1 inç LTPO AMOLED ekranla gelecek. Bununla birlikte kaputun altında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacak yeni telefon, 12GB RAM, 67W hızlı şarj destekli 4.520 mAh batarya ve Android 13 işletim sistemi ile donatılacak.

Tam Boyutta Gör Yakın zamanlı sızıntılar Oppo Find N2’nin kamera tarafında 50MP IMX800 (1/1.56″), 48MP ve 32MP Sony IMX709 sensörlerinden oluşan üçlü bir tasarıma sahip olacağına işaret ediyor. Ayrıca yeşil, siyah ve beyaz olmak üzere toplam üç renk seçeneği ile gelecek yeni cihazın, şimdiye kadarki en hafif katlanabilir telefon olması bekleniyor.

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Söylentilere göre Oppo N2 ve Oppo N2 Flip, 14 Aralık tarihinde düzenlenmesi beklenen INNO Day 2022 etkinliğinde tanıtılacak.

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Galaxy Z Fold 4'ün rakibi Oppo Find N2'nin özellikleri açıklandı