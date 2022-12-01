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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold 4'ün rakibi Oppo Find N2'nin özellikleri açıklandı

    Yeni katlanabilir telefonlar Oppo Find N2 ve Find N2 Flip'in önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor. Tanıtım tarihine az bir süre kala Oppo Find N2'nin özellikleri sızdırıldı.
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    Galaxy Z Fold 4'ün rakibi Oppo Find N2'nin özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör

    Katlanabilir akıllı telefon pazarında Samsung'un ayak izini takip eden Oppo, yakında yeni telefonları Find N2 ve N2 Flip modellerini duyuracak. Bugün, Galaxy Z Fold 4'e rakip olması beklenen Oppo Find N2'nin yeni detayları gün yüzüne çıktı. 

    Oppo Find N2, 7,1 inç ekran, üçlü arka kamera kurulumu ve daha fazlasıyla geliyor

    Digital Chat Station’da yer verilen bilgilere göre Çin’in 3C sertifika web sitesinde görüntülenen Oppo Find N2, 120Hz yenileme hızını destekleyen 7,1 inç LTPO AMOLED ekranla gelecek. Bununla birlikte kaputun altında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacak yeni telefon, 12GB RAM, 67W hızlı şarj destekli 4.520 mAh batarya ve Android 13 işletim sistemi ile donatılacak.

    Galaxy Z Fold 4'ün rakibi Oppo Find N2'nin özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanlı sızıntılar Oppo Find N2’nin kamera tarafında 50MP IMX800 (1/1.56″), 48MP ve 32MP Sony IMX709 sensörlerinden oluşan üçlü bir tasarıma sahip olacağına işaret ediyor. Ayrıca yeşil, siyah ve beyaz olmak üzere toplam üç renk seçeneği ile gelecek yeni cihazın, şimdiye kadarki en hafif katlanabilir telefon olması bekleniyor.

    Söylentilere göre Oppo N2 ve Oppo N2 Flip, 14 Aralık tarihinde düzenlenmesi beklenen INNO Day 2022 etkinliğinde tanıtılacak.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 2 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 5 saat önce

    Süper ötesi

    Profil resmi
    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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