Galaxy Z Fold 4'ün rakibi Oppo Find N2'nin özellikleri açıklandı

Katlanabilir akıllı telefon pazarında Samsung'un ayak izini takip eden Oppo, yakında yeni telefonları Find N2 ve N2 Flip modellerini duyuracak. Bugün, Galaxy Z Fold 4'e rakip olması beklenen Oppo Find N2'nin yeni detayları gün yüzüne çıktı.
Oppo Find N2, 7,1 inç ekran, üçlü arka kamera kurulumu ve daha fazlasıyla geliyor
Digital Chat Station’da yer verilen bilgilere göre Çin’in 3C sertifika web sitesinde görüntülenen Oppo Find N2, 120Hz yenileme hızını destekleyen 7,1 inç LTPO AMOLED ekranla gelecek. Bununla birlikte kaputun altında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacak yeni telefon, 12GB RAM, 67W hızlı şarj destekli 4.520 mAh batarya ve Android 13 işletim sistemi ile donatılacak.
Söylentilere göre Oppo N2 ve Oppo N2 Flip, 14 Aralık tarihinde düzenlenmesi beklenen INNO Day 2022 etkinliğinde tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam