Samsung Galaxy Z Flip 5 render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

Samsung Galaxy Z Flip 5 render görüntüleri paylaşıldı
Bilmeyenler için Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5, özellikle tasarım konusunda önemli yükseltmeler alacak. Bu noktada Galaxy Z Flip 5'in selefinden çok daha büyük yaklaşık 3,3-3,4 inç boyutlarında kapak ekranı ile vitrine çıkacağı belirtiyor. Paylaşılan render görüntülerine baktığımızda ise, klasör şeklindeki bu ekranın kamera sensörlerine kadar uzandığını görüyoruz. Cihazın sağ üst çerçevesinde ise ses ve güç tuşları bulunuyor.
Yakın zamanlı sızıntılara göre Galaxy Z Flip 5, selefi ile benzer 187 gram ağırlığında olacak ve 6,7 inç boyutlarında OLED ekran ile karşımıza çıkacak. Kaputun altında ise Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy platformundan güç alacak. Son raporlar, Galaxy Z Fold 5/Flip 5, Watch 6 ve Galaxy Tab S9 serisi için Temmuz ayının son haftasına işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”