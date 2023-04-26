Samsung Galaxy Z Flip 5 render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5'in önümüzdeki Temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda her iki cihaz hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Şimdi Ice Universe, Galaxy Z Fold 5'in tasarımına ışık tutan yeni render görüntüleri paylaştı.

Samsung Galaxy Z Flip 5 render görüntüleri paylaşıldı

Bilmeyenler için Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5, özellikle tasarım konusunda önemli yükseltmeler alacak. Bu noktada Galaxy Z Flip 5'in selefinden çok daha büyük yaklaşık 3,3-3,4 inç boyutlarında kapak ekranı ile vitrine çıkacağı belirtiyor. Paylaşılan render görüntülerine baktığımızda ise, klasör şeklindeki bu ekranın kamera sensörlerine kadar uzandığını görüyoruz. Cihazın sağ üst çerçevesinde ise ses ve güç tuşları bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Şaşırtıcı bir biçimde Ice Universe, yeni görüntülerin nihai tasarımın bir göstergesi olduğunu ve yeni ekran boyutu konusunda yazılımsal çalışmaların başladığını söylüyor. Hatırlayacak olursak Galaxy Z Flip 4, 1,9 inç boyutlarında kapak ekranı ile karşımıza çıktı. Dolayısıyla yeni sızıntı, Galaxy Z Flip 5'te kayda değer bir adım atılacağını gösteriyor.

Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 çıkış tarihi sızdırıldı! 1 gün önce eklendi

Yakın zamanlı sızıntılara göre Galaxy Z Flip 5, selefi ile benzer 187 gram ağırlığında olacak ve 6,7 inç boyutlarında OLED ekran ile karşımıza çıkacak. Kaputun altında ise Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy platformundan güç alacak. Son raporlar, Galaxy Z Fold 5/Flip 5, Watch 6 ve Galaxy Tab S9 serisi için Temmuz ayının son haftasına işaret ediyor.

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Samsung Galaxy Z Flip 5 render görüntüleri paylaşıldı!