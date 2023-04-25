Merakla beklenen Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 çıkış tarihi sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda amiral gemisi Galaxy S23 ailesini kullanıcılar ile buluşturan Samsung, yılın ikinci Unpacked etkinliği için hazırlıklarını sürdürüyor. Öyle ki bu etkinlikte Galaxy Z Fold 5, Flip 5, Watch 6 ve Tab S9 olmak üzere birçok yeni duyuru bizleri bekliyor olacak. Şimdi yeni sızıntılar, yaklaşan Unpacked etkinliğinin tarihine açıklık getirdi.

Temmuz sonunda düzenlenebilir

Adı açıklanmayan kaynaklardan gelen yeni bir söylentiye göre, Samsung'un bir sonraki büyük Unpacked lansman etkinliği Temmuz ayının son haftasında gerçekleşecek. Bu noktada Samsung'un yol haritasını düşünürsek 25, 26 veya 27 Temmuz tarihlerine işaret edildiğini söyleyebiliriz. Lansman etkinliğinin neden öne çekildiği ise henüz bilinmiyor.

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Öte yandan tüketici pazarında yaşanan rekabeti düşünürsek, yeni kararın şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Zira Galaxy Z serisi ile yükselişe geçen katlanabilir telefon yarışına Oppo Find N2, Vivo X Flip ve Pixel Fold dahil olmak üzere birçok yeni rakip katıldı. Dolayısıyla Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 ile elini hızlandırabilir. Ayrıca yeni lansman tarihinin henüz resmiyet kazanmadığını belirtelim. Bunu görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 çıkış tarihi sızdırıldı!