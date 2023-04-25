Merakla beklenen Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 çıkış tarihi sızdırıldı

Temmuz sonunda düzenlenebilir
Adı açıklanmayan kaynaklardan gelen yeni bir söylentiye göre, Samsung'un bir sonraki büyük Unpacked lansman etkinliği Temmuz ayının son haftasında gerçekleşecek. Bu noktada Samsung'un yol haritasını düşünürsek 25, 26 veya 27 Temmuz tarihlerine işaret edildiğini söyleyebiliriz. Lansman etkinliğinin neden öne çekildiği ise henüz bilinmiyor.
Öte yandan tüketici pazarında yaşanan rekabeti düşünürsek, yeni kararın şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Zira Galaxy Z serisi ile yükselişe geçen katlanabilir telefon yarışına Oppo Find N2, Vivo X Flip ve Pixel Fold dahil olmak üzere birçok yeni rakip katıldı. Dolayısıyla Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 ile elini hızlandırabilir. Ayrıca yeni lansman tarihinin henüz resmiyet kazanmadığını belirtelim. Bunu görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)