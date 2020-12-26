Samsung Galaxy Z Fold 3 render görüntüleri, telefonun muhtemel iki farklı tasarımını ortaya koyuyor

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Katlanabilir akıllı telefonların öncülerinden Samsung'un önümüzdeki yıl 4 farklı katlanabilir akıllı telefonu tanıtması bekleniyor. Pigtou ve xleaks tarafından yapılan ve yayınlanan yeni nesil bir Galaxy Z Fold'un renderları, potansiyel olarak çift menteşeli bir tasarımı ve bu sayede akıllı telefonun kazanacağı daha fazla katlama çeşitliliğini gösteriyor.

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İki farklı yapıda Galaxy Z Fold 3

Samsung'un aldığı patentlerden yola çıkarak geliştirilen tasarımların ilkinde katlandığında iki katlı bir yapıya sahip olan model varken diğerinde ise katlandığında üç katlı bir yapıya sahip olan versiyon var.

Renderlardan katlandığında iki katlı bir yapıda olan Galaxy Z Fold 3'ün bir tarafında LED flaşlı dörtlü kamera kurulumu diğer tarafında ise daha küçük bir ekranın olduğu görülüyor. Açıldıktan sonra, ön tarafta tablet boyutuna yakın bir ana ekran yer alıyor.

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Galaxy Z Fold 3'ün diğer varyantında ise üç katlı yapıda bir ekran olacak. Menteşeler ters yönlerde bükülüyor.

Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonlarının 2021'in ilk yarısında piyasaya sürülmeye başlanması bekleniyor.

https://www.gizchina.com/2020/12/25/samsung-galaxy-z-fold-3-renders-leaked-in-two-versions/

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