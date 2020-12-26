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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Z Fold 3 render görüntüleri, telefonun muhtemel iki farklı tasarımını ortaya koyuyor

    Samsung'un gelecekteki yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 3'ün muhtemel tasarımları, render görüntülerle birlikte telefona ilk bakışımızı sunuyor.
    4 sa.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy Z Fold 3 render görüntüleri, telefonun muhtemel iki farklı tasarımını ortaya koyuyor
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    Katlanabilir akıllı telefonların öncülerinden Samsung'un önümüzdeki yıl 4 farklı katlanabilir akıllı telefonu tanıtması bekleniyor. Pigtou ve xleaks tarafından yapılan ve yayınlanan yeni nesil bir Galaxy Z Fold'un renderları, potansiyel olarak çift menteşeli bir tasarımı ve bu sayede akıllı telefonun kazanacağı daha fazla katlama çeşitliliğini gösteriyor.

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    İki farklı yapıda Galaxy Z Fold 3

    Samsung'un aldığı patentlerden yola çıkarak geliştirilen tasarımların ilkinde katlandığında iki katlı bir yapıya sahip olan model varken diğerinde ise katlandığında üç katlı bir yapıya sahip olan versiyon var.

    Renderlardan katlandığında iki katlı bir yapıda olan Galaxy Z Fold 3'ün bir tarafında LED flaşlı dörtlü kamera kurulumu diğer tarafında ise daha küçük bir ekranın olduğu görülüyor. Açıldıktan sonra, ön tarafta tablet boyutuna yakın bir ana ekran yer alıyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 3 render görüntüleri, telefonun muhtemel iki farklı tasarımını ortaya koyuyor
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    Galaxy Z Fold 3'ün diğer varyantında ise üç katlı yapıda bir ekran olacak. Menteşeler ters yönlerde bükülüyor.

    Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonlarının 2021'in ilk yarısında piyasaya sürülmeye başlanması bekleniyor.

     



    https://www.gizchina.com/2020/12/25/samsung-galaxy-z-fold-3-renders-leaked-in-two-versions/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    dogangoxel (Göksel DOGAN) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    d41mon (daimon nomiad) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    30 dk kullanınca kameraların yerleşimi elini acıtmaya başlar.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu katlanabilir ekranlar ucuzlasa da biz de alsak artık.
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    cand. 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Katlaya katlaya televizyon boyutuna getirecekler herhalde
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    por favor (ssena arıkuşu) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eski filmlerde gördüğümüz vapurlarda satılan cüzdanlara benziyor.
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    basartenk (basar tenk) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    saçma sapan bişey
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    dogangoxel (Göksel DOGAN) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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