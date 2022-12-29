Samsung Galaxy Z Fold 3 dava edildi

Tam Boyutta Gör Henüz yeni bir teknoloji olarak gösterebileceğimiz katlanabilir ekranlı telefonların haliyle hataları da çok oluyor. Özellikle katlama noktalarından kaynaklı kırılma, kaplama ile ekran arasında boşluklar, ezilme gibi bazı eleştiri konuları olmuştu. Bu eleştiriler zaman zaman davalara dönüştü.

Galaxy Z Fold 3 için yanıltıcı bilgi iddiası

Galaxy Z Fold 3 katlanabilir akıllı telefon modelinde menteşe daha iyi hale getirilmiş ve katlamadan kaynaklı problemlerin önüne geçilmişti. Samsung yaptığı testlerde 200 bin kez yani yaklaşık 5 yıl boyunca katlamalara dayanıklı olduğunu belirtmişti.

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ABD’de bir kullanıcı Samsung’un bu pazarlama verilerine karşı dava açtı. Kullanıcı 1300$ vererek aldığı Galaxy Z Fold 3 telefon modelinin gündelik kullanımda dayanıksız olduğunu ve ekranın yavaş yavaş zarar görmeye başladığını, koruma kaplaması altında hava boşlukları oluştuğunu ve soğuk havalarda da çatırdama yaptığını iddia etmiş. Ekran tamiri için 500$ isteyen teknik servis nedeniyle telefonun kendisine 1800$’a mal olduğunu belirtmiş.

Davada Samsung’un yanıltıcı bilgi verdiği ve tüketiciyi koruma kanunlarını çiğnediği ifade edilmiş. Önümüzdeki haftalarda tarafların dinlenmesine başlanacak. Geçen yıl da melez dizüstü modellerinin menteşe kısmında oluşan sorunlar nedeniyle yine ABD’de dava açılmıştı.

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Samsung Galaxy Z Fold 3 yanıltıcı reklamlar mı yapıyor?