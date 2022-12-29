Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Fold 3 dava edildi

    Samsung Galaxy Z Fold 3 katlanabilir akıllı telefon modelinin zaman içerisinde ekranında boşluklar ve bozulmalar oluştuğunu iddia eden bir kullanıcı ABD’de dava açtı.   
    Oy Ver
    Galaxy Z Fold 3 Tam Boyutta Gör
    Henüz yeni bir teknoloji olarak gösterebileceğimiz katlanabilir ekranlı telefonların haliyle hataları da çok oluyor. Özellikle katlama noktalarından kaynaklı kırılma, kaplama ile ekran arasında boşluklar, ezilme gibi bazı eleştiri konuları olmuştu. Bu eleştiriler zaman zaman davalara dönüştü.

    Galaxy Z Fold 3 için yanıltıcı bilgi iddiası

    Galaxy Z Fold 3 katlanabilir akıllı telefon modelinde menteşe daha iyi hale getirilmiş ve katlamadan kaynaklı problemlerin önüne geçilmişti. Samsung yaptığı testlerde 200 bin kez yani yaklaşık 5 yıl boyunca katlamalara dayanıklı olduğunu belirtmişti.

    ABD’de bir kullanıcı Samsung’un bu pazarlama verilerine karşı dava açtı. Kullanıcı 1300$ vererek aldığı Galaxy Z Fold 3 telefon modelinin gündelik kullanımda dayanıksız olduğunu ve ekranın yavaş yavaş zarar görmeye başladığını, koruma kaplaması altında hava boşlukları oluştuğunu ve soğuk havalarda da çatırdama yaptığını iddia etmiş. Ekran tamiri için 500$ isteyen teknik servis nedeniyle telefonun kendisine 1800$’a mal olduğunu belirtmiş.

    Davada Samsung’un yanıltıcı bilgi verdiği ve tüketiciyi koruma kanunlarını çiğnediği ifade edilmiş. Önümüzdeki haftalarda tarafların dinlenmesine başlanacak. Geçen yıl da melez dizüstü modellerinin menteşe kısmında oluşan sorunlar nedeniyle yine ABD’de dava açılmıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

    Profil resmi
    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız