Honor 400 serisinin detayları netleşmeye başladı

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Honor, yeni nesil 400 serisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Sektörde güvenilir sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station'a göre, seride kullanılacak işlemciler ve bazı önemli teknik detaylar ortaya çıktı. Ayrıca, Honor’un yeni bir GT Pro modeli üzerinde çalıştığı da konuşuluyor.

Honor 400 serisi, performans açısından önemli güncellemeler sunacak. Honor 400 modelinin, henüz resmiyet kazanmayan Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisiyle geleceği iddia ediliyor. Daha güçlü bir model olan Honor 400 Pro'nun ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini kullanmaya devam edeceği belirtiliyor. Serinin en üst modeli olarak konumlanması beklenen Honor 400 Ultra'nın da aynı yonga setine sahip olması olası.

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Kamera tarafında Honor’un, daha büyük sensörler ile fotoğraf kalitesini ileri taşıyacağı söyleniyor. Net teknik veriler paylaşılmasa da, önceki sızıntılar cihazların uzun pil ömrü sunan 7.000 mAh batarya ile geleceğine işaret ediyor. Serinin resmi tanıtımının Mayıs 2025’te yapılması bekleniyor.

Bunun yanı sıra, Honor’un GT serisine yeni bir model ekleyeceği de gündemde. GT Pro olarak adlandırılan cihazın 2025’in ortalarında duyurulacağı belirtiliyor. Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile geleceği iddia edilen telefonun, selefinden farklı olarak düz ekran tasarımına sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca, batarya kapasitesinin artırılması ve 100W hızlı şarj desteği sunması bekleniyor.

Honor’un yeni cihazlarına dair daha fazla detayın önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor. Lansman yaklaştıkça, teknik özellikler ve fiyatlandırma konusunda daha fazla bilgi ortaya çıkacak.

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