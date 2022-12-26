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    Galaxy A74 yerine Galaxy S22 FE gelebilir

    Gelen yeni sızıntılar Samsung’un Galaxy A74 akıllı telefon modelinin fişini çektiğini ancak bu tasarımı Galaxy S22 FE adıyla piyasaya süreceğini iddia ediyor.   
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    Galaxy S22 FE
    Samsung’un bu yıl tereddüte yol açan iki farklı akıllı telefon modeli hakkında ilginç bir sızıntı geldi. Galaxy A74 ve Galaxy S22 FE akıllı telefon modelleri ayrı ayrı değil tek bir model olarak çıkabilir.

    Galaxy S22 FE gelecek mi?

    Samsung’un Galaxy S FE serisi uzun süredir arada kalmış bir seri durumunda. Galaxy S20 FE önemli bir başarı sağlamasına rağmen Galaxy S21 FE için iptal söylentileri gündeme gelmiş ve modelin çıkışı da gecikmişti. Galaxy S22 FE modeli için de aynı şeyler geçerli.

    Geçtiğimiz aylarda Samsung’un Galaxy S22 FE çalışmalarını rafa kaldırdığı gündeme gelmişti ve bugüne kadar da herhangi bir sızıntı göremedik. Şimdi ise Galaxy A74 modelinin iptal edildiği ve Galaxy S22 FE adıyla piyasaya çıkacağı iddia edildi.

    Galaxy S22 FE için böylece ayrı bir bütçeye gerek kalmayacak ve hazır olan Galaxy A74 çalışmaları temel alınacak. Exynos 2300 veya muadil bir MediaTek işlemci ile geleceği ifade edilen telefonun Samsung ISOCELL HM6 108MP kamera kullanacağı belirtiliyor. Galaxy S22 FE muhtemelen Galaxy S23 serisi tanıtıldıktan sonraki haftalarda kendisine yer bulacak.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 3 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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