Samsung One UI 6.0 beta iki telefona daha geliyor

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6 beta sürümünü bir süre önce Galaxy Z Flip 4 ve Fold 4 telefonlara getirmişti. Şimdi de Koreli dev, kararlı Android 14 sürümü öncesinde iki modeli daha beta programına ekledi. One UI 6.0 beta, 2022 yılında tanıtılan Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 için erişime açıldı.

One UI 6.0 beta iki modelde daha erişime açıldı

Bilmeyenler için Android 14 tabanlı One UI 6.0 beta, ilk olarak Galaxy S23 serisi ile kullanıma sunuldu ve bunun ardından amiral gemisi telefonlara ve eski nesil cihazlara ulaştı. Bu bağlamda listenin sürekli olarak güncellendiğini görüyoruz. Kore'den gelen yeni raporlar ise, One UI 6.0 beta sürümünün Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 için erişime açıldığını gösteriyor. Dolayısıyla çok yakında küresel pazara da ulaşacağını söyleyebiliriz.

Kararlı Android 14 sürümü ise, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kullanıma sunulacak. Ancak ilk etapta amiral gemisi Galaxy cihazlar için yayınlanacağını belirtelim. Fold3 ve Flip3 gibi daha eski telefonlar ise, şüphesiz biraz daha beklemek zorunda kalacak. Samsung Türkiye'den yapılan açıklamaya göre One UI 6.0'ın en geç 11 Kasım'dan 11 Aralığa kadar yeni nesil telefonlar için kullanıma sunulması bekleniyor.

Samsung Türkiye açıkladı: İşte Android 14 alacak telefonlar 4 gün önce eklendi

Samsung'un One UI Beta Programına başvurmak için Samsung Members uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Bunun ardından Beta programı açıldığında ilk deneyenler biri olabilirsiniz. Ancak bu sürümlerin çeşitli hatalar ve güvenlik sorunları içerebileceğini unutmamak gerek.

One UI 6 neler sunuyor?

Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

Samsung klavye için yeni emoji tasarımı

Tabletler için Windows bağlantısı

Yenilenen hızlı ayarlar

Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği

Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri

Daha fazla paylaşma seçeneği

Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati

Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri

Galeri için çift elle sürükle bırak desteği

Yeni Hava Durumu araç takımı

Çeşitli kamera iyileştirmeleri

Daha akıllı uçak modu

Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma

Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı

Bixby geliştirmeleri

Daha fazla erişilebilirlik özelliği

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Samsung One UI 6.0 beta iki telefona daha geliyor