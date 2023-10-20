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    Anlık Bildirim

    Samsung One UI 6.0 beta iki telefona daha geliyor

    Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 beta desteğini genişletiyor. Son olarak yeni sürüm, iki modelde daha erişime açıldı. İşte güncelleme alacak telefonlar...
    Samsung One UI 6.0 beta iki telefona daha geliyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6 beta sürümünü bir süre önce Galaxy Z Flip 4 ve Fold 4 telefonlara getirmişti. Şimdi de Koreli dev, kararlı Android 14 sürümü öncesinde iki modeli daha beta programına ekledi. One UI 6.0 beta, 2022 yılında tanıtılan Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 için erişime açıldı. 

    One UI 6.0 beta iki modelde daha erişime açıldı

    Bilmeyenler için Android 14 tabanlı One UI 6.0 beta, ilk olarak Galaxy S23 serisi ile kullanıma sunuldu ve bunun ardından amiral gemisi telefonlara ve eski nesil cihazlara ulaştı. Bu bağlamda listenin sürekli olarak güncellendiğini görüyoruz. Kore'den gelen yeni raporlar ise, One UI 6.0 beta sürümünün Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 için erişime açıldığını gösteriyor. Dolayısıyla çok yakında küresel pazara da ulaşacağını söyleyebiliriz.

    Kararlı Android 14 sürümü ise, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kullanıma sunulacak. Ancak ilk etapta amiral gemisi Galaxy cihazlar için yayınlanacağını belirtelim. Fold3 ve Flip3 gibi daha eski telefonlar ise, şüphesiz biraz daha beklemek zorunda kalacak. Samsung Türkiye'den yapılan açıklamaya göre One UI 6.0'ın en geç 11 Kasım'dan 11 Aralığa kadar yeni nesil telefonlar için kullanıma sunulması bekleniyor.

    Samsung'un One UI Beta Programına başvurmak için Samsung Members uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Bunun ardından Beta programı açıldığında ilk deneyenler biri olabilirsiniz. Ancak bu sürümlerin çeşitli hatalar ve güvenlik sorunları içerebileceğini unutmamak gerek.

    One UI 6 neler sunuyor?

    Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

    • Samsung klavye için yeni emoji tasarımı
    • Tabletler için Windows bağlantısı
    • Yenilenen hızlı ayarlar
    • Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği
    • Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri
    • Daha fazla paylaşma seçeneği
    • Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati
    • Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri
    • Galeri için çift elle sürükle bırak desteği
    • Yeni Hava Durumu araç takımı
    • Çeşitli kamera iyileştirmeleri
    • Daha akıllı uçak modu
    • Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma
    • Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı
    • Bixby geliştirmeleri
    • Daha fazla erişilebilirlik özelliği
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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