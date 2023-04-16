Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5'in bataryasını LG'den alacak

Cihazların ortalama toplam batarya maliyeti 30 dolar olacak
TheElec'in hazırladığı rapora göre Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5, LG Energy Solution kaynaklı bataryaları paketleyecek. LG Energy Solution'a ek olarak Samsung, 2023'te üretilecek katlanabilir akıllı telefonlarının pillerini de Samsung SDI ve Çin'in Amperex Technology Limited'den (ATL) tedarik edecek ve bu da pillerin tedarik zincirindeki sorunlardan kaynaklanabilecek gecikmeleri önlemesine yardımcı olacak.
Ayrıca rapor, tek pil maliyetinin 10-15 dolar civarında olmasının beklendiğini ve Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5'in katlanır tasarımları nedeniyle iki hücre kullanacakları için akıllı telefon başına düşen toplam pil maliyetinin 30 dolara kadar çıkacağını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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