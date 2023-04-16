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    Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5'in bataryasını LG'den alacak

    Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Samsung, yaklaşmakta olan katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5'in bataryasını LG'den satın alacak. İşte detaylar:
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    Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5'in bataryasını LG'den alacak Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold ve Flip 5, 2023'ün 3. çeyreğinde piyasaya sürülecek. Galaxy Z Flip 5'in 3,4 inç harici ekrana ve 6,7 inç boyutlarında dahili ekrana sahip olması beklenirken Galaxy Z Fold 5'in ise 6,2 inç harici ekrana ve 7,6 inç dahili ekrana sahip olması bekleniyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rapor ise cihazların bataryası hakkında bazı yeni bilgiler ortaya çıkardı.

    Cihazların ortalama toplam batarya maliyeti 30 dolar olacak

    TheElec'in hazırladığı rapora göre Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5, LG Energy Solution kaynaklı bataryaları paketleyecek. LG Energy Solution'a ek olarak Samsung, 2023'te üretilecek katlanabilir akıllı telefonlarının pillerini de Samsung SDI ve Çin'in Amperex Technology Limited'den (ATL) tedarik edecek ve bu da pillerin tedarik zincirindeki sorunlardan kaynaklanabilecek gecikmeleri önlemesine yardımcı olacak.

     

    Ayrıca rapor, tek pil maliyetinin 10-15 dolar civarında olmasının beklendiğini ve Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5'in katlanır tasarımları nedeniyle iki hücre kullanacakları için akıllı telefon başına düşen toplam pil maliyetinin 30 dolara kadar çıkacağını gösteriyor.

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