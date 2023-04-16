Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold ve Flip 5, 2023'ün 3. çeyreğinde piyasaya sürülecek. Galaxy Z Flip 5'in 3,4 inç harici ekrana ve 6,7 inç boyutlarında dahili ekrana sahip olması beklenirken Galaxy Z Fold 5'in ise 6,2 inç harici ekrana ve 7,6 inç dahili ekrana sahip olması bekleniyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rapor ise cihazların bataryası hakkında bazı yeni bilgiler ortaya çıkardı.

Cihazların ortalama toplam batarya maliyeti 30 dolar olacak

TheElec'in hazırladığı rapora göre Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5, LG Energy Solution kaynaklı bataryaları paketleyecek. LG Energy Solution'a ek olarak Samsung, 2023'te üretilecek katlanabilir akıllı telefonlarının pillerini de Samsung SDI ve Çin'in Amperex Technology Limited'den (ATL) tedarik edecek ve bu da pillerin tedarik zincirindeki sorunlardan kaynaklanabilecek gecikmeleri önlemesine yardımcı olacak.

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Ayrıca rapor, tek pil maliyetinin 10-15 dolar civarında olmasının beklendiğini ve Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5'in katlanır tasarımları nedeniyle iki hücre kullanacakları için akıllı telefon başına düşen toplam pil maliyetinin 30 dolara kadar çıkacağını gösteriyor.

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Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5'in bataryasını LG'den alacak