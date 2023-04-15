Tam Boyutta Gör Samsung, 2021'den bu yana Galaxy S serisinde ikisi telefoto ünitesi olan dört arka kameraya sahip Ultra modelleri piyasaya sürdü. Ancak Tipster Ice Universe tarafından orataya atılan iddiaya göre bu kamera kurulumu Galaxy S24 Ultra ile değişebilir.

Galaxy S24 Ultra'daki 3x telefoto ve 10x periskop telefoto kameraları birleşebilir

Geçtiğimiz Aralık ayında Tipster Ice Universe, Samsung'un önceki modellerde görülen telefoto sensörünü Galaxy S24 Ultra'da değiştireceğini ve yeni bir çözüm benimseyeceğini söylemişti. Yakın bir zamanda ise olası bir yeni çözüm ortaya çıktı.

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Bu yeni çözüm yine Tipster Ice Universe tarafından ortaya atılan bir iddia olabilir. İddiaya göre ise Samsung Galaxy S24 Ultra'da olması beklenen 3x telefoto kamera kaldırılabilir ve 10x periskop telefoto kamerayla birleştirilebilir. Yani üçlü arka kamera kurulumu bizleri bekliyor olabilir.

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Samsung Galaxy S24 Ultra ile kamera kurulumu değişebilir