Samsung Galaxy S24 Ultra ile kamera kurulumu değişebilir

Galaxy S24 Ultra'daki 3x telefoto ve 10x periskop telefoto kameraları birleşebilir
Geçtiğimiz Aralık ayında Tipster Ice Universe, Samsung'un önceki modellerde görülen telefoto sensörünü Galaxy S24 Ultra'da değiştireceğini ve yeni bir çözüm benimseyeceğini söylemişti. Yakın bir zamanda ise olası bir yeni çözüm ortaya çıktı.
Bu yeni çözüm yine Tipster Ice Universe tarafından ortaya atılan bir iddia olabilir. İddiaya göre ise Samsung Galaxy S24 Ultra'da olması beklenen 3x telefoto kamera kaldırılabilir ve 10x periskop telefoto kamerayla birleştirilebilir. Yani üçlü arka kamera kurulumu bizleri bekliyor olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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