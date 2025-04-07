Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 için One UI 7 güncellemesi yayınlandı!

İlk olarak Güney Kore'deki kullanıcılar için yaynınlanan güncelleme, önümüzdeki birkaç saat veya gün içinde diğer ülkelerdeki kullanıcılara da sunulacak. Güncelleme, Galaxy Z Fold 6 için F956NKSU2BYCK isimli yazılım sürümüyle, Galaxy Z Flip 6 için ise F741NKSU2BYCJ isimli sürümle ve 5 GB'ın üzerinde indirme boyutuyla geliyor.
Telefonunuzda Ayarlar » Yazılım güncellemesi » İndir ve yükle adımlarını takip ederek One UI 7 güncellemesini kontrol edebilirsiniz.
One UI 7 neler getiriyor?
Son yıllarda Samsung'un yayınladığı en kapsamlı güncelleme olan One UI 7.0, yeni uygulama simgeleri ve widget tasarımı, yenilenmiş ve birbirinden ayrılmış bildirim ve hızlı panel tasarımı, daha akıcı animasyonlar, yeni kamera arayüzü, Now Bar ve yeni yapay zeka araçları gibi birçok yenilik ve değişiklik içeriyor.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-z-fold-6-one-ui-7-update-stable-released/ https://www.sammobile.com/news/galaxy-z-flip-6-one-ui-7-stable-update-released/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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