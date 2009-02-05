Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung i8910 Omnia HD - 8 MP / HD video / 3.7 inç ekran / WI-FI / GPS

10 yıl
6528,1b
1
35996
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geliştirdiği i900 Omnia ve i8510 INNOV8 modelleriyle piyasada başarılı çıkış yakalayan Samsung'un, yepyeni bir dokunmatik ekranlı telefon üzerinde çalıştığına ilişkin çeşitli söylentiler ve fotoğraflar gün yüzüne çıktı.

Bugün ortaya çıkan söylentilere göre ''i8910 Acme'' kod adlı telefonun, 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı dahili bellek seçeneğiyle piyasaya sürülmesi planlanıyor. Telefonun kod adına baktığımızda işletim sisteminin Symbian OS olacağını düşünüyoruz. Eğer telefon Symbian OS kullanılırsa, Nokia N97'nin rakibi konumuna gelecektir. i8910'da 8 megapiksel çözünürlüğe sahip kameraya yer verilmiş. 2009 yılında 8 megapiksel kameralı telefonların altın çağlarını yaşayacağını söylemek yanlış sayılmaz. Bunların dışında i8910'un HD (1280x720 piksel) video kaydı yapabileceği söylentiler arasında.

Bağlantı seçenekleri arasında GPS, Bluetooth ve WI-FI'yi barındıran telefon, DLNA sertifikasına sahip olmasının yanısıra Divx formatındaki videoları oynatabilmekte. Ayrıca 3.5 mm'lik jak girişi sayesinde telefonda istediğimiz kulaklığı kullanabiliyoruz. i8910 Acme'nin lansman tarihi henüz belli değil. Söylentilerin tutarlı olmasını ve Samsung'un bizi fazla bekletmemesini diliyoruz.


http://www.gaj-it.com/7062/shush-samsung-acme-i8910-is-leaked/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
17 Avatar Avatar Avatar
celilbey 5 yıl
Teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
arkadaslar arka kapagi nereden bulabilirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canipunal 7 yıl
selamlar yeni üye olarak bir hususta sorum vardı i900 omnia kullanıcısıyım.

Sorunum i900 e rom attım ve tel uçtu şebeke falan gitti. telefoncuy verdim jtag attı ve cihaz şebeke sorunu falan düzeldi. lakin telefon batarya full olsa dahi açma tuşuna bastığımda açılmıyor tepede ki kırmızı ışık yanıyor ama açılmıyor. cihazı sarja taktığımda bir kez dokunuyorum açılıyor yani her kapattığımda açmak için şarj desteği gerekiyor bu sorunun sebebi ney yardımcı olur musunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6528096 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
wi-fi, navigasyon ve
7 etiket daha uygulama wifi inceleme telefon youtube turkcell samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl MotorStorm: Pacific Rift inceleme videosu 10 yıl WD VelociRaptor 300GB video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim