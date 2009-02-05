Samsung i8910 Omnia HD - 8 MP / HD video / 3.7 inç ekran / WI-FI / GPS

Geliştirdiği i900 Omnia ve i8510 INNOV8 modelleriyle piyasada başarılı çıkış yakalayan Samsung'un, yepyeni bir dokunmatik ekranlı telefon üzerinde çalıştığına ilişkin çeşitli söylentiler ve fotoğraflar gün yüzüne çıktı.

Bugün ortaya çıkan söylentilere göre ''i8910 Acme'' kod adlı telefonun, 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı dahili bellek seçeneğiyle piyasaya sürülmesi planlanıyor. Telefonun kod adına baktığımızda işletim sisteminin Symbian OS olacağını düşünüyoruz. Eğer telefon Symbian OS kullanılırsa, Nokia N97'nin rakibi konumuna gelecektir. i8910'da 8 megapiksel çözünürlüğe sahip kameraya yer verilmiş. 2009 yılında 8 megapiksel kameralı telefonların altın çağlarını yaşayacağını söylemek yanlış sayılmaz. Bunların dışında i8910'un HD (1280x720 piksel) video kaydı yapabileceği söylentiler arasında.

Bağlantı seçenekleri arasında GPS, Bluetooth ve WI-FI'yi barındıran telefon, DLNA sertifikasına sahip olmasının yanısıra Divx formatındaki videoları oynatabilmekte. Ayrıca 3.5 mm'lik jak girişi sayesinde telefonda istediğimiz kulaklığı kullanabiliyoruz. i8910 Acme'nin lansman tarihi henüz belli değil. Söylentilerin tutarlı olmasını ve Samsung'un bizi fazla bekletmemesini diliyoruz.

http://www.gaj-it.com/7062/shush-samsung-acme-i8910-is-leaked/