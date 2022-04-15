AVAX geliştiricisi 5 milyar dolar değerlemeye ulaştı

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Türk asıllı Emin Gün Sirer liderliğindeki Ava Labs tarafından piyasaya sürüldüğünde pek de şans tanınmayan Avalanche blok zinciri bugün en büyük ekosistemlerden birisi haline geldi. Hızlı ve düşük ücretli transferler sayısız uygulamayı ve Pazar yerini doğurdu. Ava Labs da haliyle decacorn olma yolunda ilerliyor.

Ava Labs devleşiyor

Gelen bilgilere göre Ava Labs, aldığı 350 milyon dolarlık yeni fon ile birlikte toplam değerlemesini 5.25 milyar dolara çıkardı. Girişim Eylül ayında da 230 milyon dolarlık fon toplamıştı.

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Hızlı bir büyüme gösteren Avalanche ağı 14.6 milyar dolarlık birikime ulaştı. 1.5 milyon topluluk üyesi olan ağın Pazar değeri 21.3 milyar dolar civarında. Bugüne kadar 120 milyon dolar civarında AVAX yakımı gerçekleşti. Ağda 450’den fazla proje yer alıyor. Avalanche ağının en büyük platformu ise Aave durumunda. DeFi ve borçlanma üzerine odaklanan Aave blok zincirinin yüzde 33.72 payına hakim.



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