Ekranlarda yapay zeka çağı başlıyor: Samsung 2024 Neo QLED, MICRO LED, OLED ve Lifestyle TV'ler hakkında her şey!

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, Las Vegas’da düzenlenen CES 2024 etkinliğinde yeni QLED, MICRO LED, OLED ve Lifestyle televizyonlarını duyurmuştu. Bu içeriğimizde Samsung’un 2024 ekran teknolojilerine yakından bakıyoruz. Samsung, CES 2024’te yapay zeka teknolojilerine vurgu yaparak, ekranlarda yapay zeka çağının başladığını ifade etti.

Günümüzde yalnızca kaliteli görsel deneyimler sunmanın yeterli olmadığını belirten Samsung Electronics Görsel Ekran İş Birimi Başkanı SW Yong, yeni ürünler için şunları söyledi: “Ekranlar, izlediklerimizin ötesine geçerek günlük hayatımızı da geliştirmeli. Samsung'un cihaz içi yapay zeka teknolojileriyle desteklenen yapay zeka ekranları, daha esnek ve çeşitli yaşam tarzı seçenekleri sunmak için tüm uyumlu cihazları birbirine bağlayarak kullanıcıları evlerinin merkezinde konumlamak üzere tasarlandı."

Yapay zeka performansı iki katına çıkarılan Neo QLED 8K daha iyi görüntü kalitesiyle geliştirildi

Samsung'un en yeni Neo QLED 8K ve 4K TV'leri; gerçekçi görüntü kalitesi, yüksek ses teknolojileri, zengin uygulamalar ve hizmetler dahil olmak üzere geniş bir deneyim sunuyor. 2024 Neo QLED 8K'da Samsung'un şimdiye kadarki en yeni ve en yenilikçi TV işlemcisi yer alıyor. Yeni NQ8 AI Gen3 işlemci, önceki modele göre iki kat daha hızlı nöral işlem birimine (NPU) sahip. Nöral ağlarının sayısı da 8 kat artırılarak 64'ten 512'ye çıkarıldı. Geliştirilen işlemci sayesinde 2024 serisi Neo QLED TV’ler, yüksek performans sunuyor.

2024 Neo QLED serisinin görüntü kalitesini geliştiren yeni özellikleri neler?

8K AI Upscaling Pro : Gelişmiş 8K çözünürlüğe yükseltme yeteneği için NQ8 AI Gen3'ten yararlanılıyor. Bu özellik, keskinleştirdiği düşük çözünürlüklü içeriklerin ultra yüksek çözünürlükte görüntülenmesini sağlıyor.

: Gelişmiş 8K çözünürlüğe yükseltme yeteneği için NQ8 AI Gen3'ten yararlanılıyor. Bu özellik, keskinleştirdiği düşük çözünürlüklü içeriklerin ultra yüksek çözünürlükte görüntülenmesini sağlıyor. AI Motion Enhancer Pro : NQ8 AI Gen3 ile desteklenen bu özellik sayesinde yüksek çözünürlüklü spor karşılaşmalarında atılan top görüntüsünün bozulması gibi sık görülen sorunların üstesinden geliniyor. Özellik, yayınlanan spor türünü otomatik olarak algılıyor ve uygun top algılama modelini uygulamak için derin öğrenme yeteneğinden faydalanıyor. Tam Boyutta Gör

: NQ8 AI Gen3 ile desteklenen bu özellik sayesinde yüksek çözünürlüklü spor karşılaşmalarında atılan top görüntüsünün bozulması gibi sık görülen sorunların üstesinden geliniyor. Özellik, yayınlanan spor türünü otomatik olarak algılıyor ve uygun top algılama modelini uygulamak için derin öğrenme yeteneğinden faydalanıyor. Real Depth Enhancer Pro : Mini LED'leri hassas bir şekilde kontrol etme hedefiyle, yapay zeka kullanarak hızlı hareket eden sahnelere ayrıntılar ekleniyor. Bir sahnede insan gözünün doğal olarak odaklanacağı alanlar tespit edip ön plana çıkarılıyor, görüntülerin daha gerçekçi ve üç boyutlu görünmesi sağlanıyor.

: Mini LED'leri hassas bir şekilde kontrol etme hedefiyle, yapay zeka kullanarak hızlı hareket eden sahnelere ayrıntılar ekleniyor. Bir sahnede insan gözünün doğal olarak odaklanacağı alanlar tespit edip ön plana çıkarılıyor, görüntülerin daha gerçekçi ve üç boyutlu görünmesi sağlanıyor. Infinity Air Design: Neo QLED 8K'nın görüntü kalitesi, sadece 12,9 milimetre inceliğindeki ekran gövdesiyle tamamlanıyor. Böylece yüksek çözünürlük ve ses kalitesine odaklanan sürükleyici bir izleme deneyimi sunuluyor. Ayrıca, havada duruyormuş gibi görünen ayna efekti hissettiriyor.

2024 Neo QLED serisinin ses kalitesini geliştiren yeni özellikleri neler?

2024 Q-Symphony: TV'yi kablosuz hoparlörler ve soundbar ile senkronize eden bir teknolojiyle geliştirilen bu özellik, kullanıcıların birden fazla kablosuz hoparlörü ve bir soundbar'ı TV'ye veya projektöre bağlayarak diziler, filmler ve çalma listeleri arasında uyum içinde ses senkronizasyonu elde edilmesini sağlıyor. Active Voice Amplifier Pro: Ekranda geçen diyalogları ve sesleri önemli ölçüde geliştirmek için özel derin öğrenme teknolojisi kullanan tescilli bir yapay zeka diyalog güçlendirici olarak tanımlanıyor. Bu özellik, sesleri gürültüden ayırarak geliştiriyor, böylece kullanıcılar ekrandaki konuşmaları farklı ses seviyesinde kolayca takip edebiliyor.

2024 Tizen İşletim Sistemi, kişiselleştirilmiş deneyim sunuyor

Tizen İşletim Sisteminin 2024 sürümü, Neo QLED 8K serisi ürünlerde içerikleri öne çıkarıyor ve merkeze alıyor. Akıllı TV'lerde açılan farklı hesaplara göre kişiselleştirilmiş içerik ve hizmet deneyimleri sunuyor. Artık Samsung Smart TV'ye sahip bir evin farklı üyeleri, kişiselleştirilmiş öneriler almak ve daha özelleştirilmiş bir genel seyir deneyimi yaşamak için kendi profillerini oluşturabiliyor.

Samsung TV Plus: Güncellenen kullanıcı ara yüzü, daha hızlı içerik keşfi için, eklenen kategorilerle birlikte mevcut içeriklere genel bir bakış sunan yeni bir ana ekrana sahip. Hizmet, ayrıca kullanıcıların favori kanallarına ve içeriklerine kolayca erişmesi için Samsung hesaplarıyla bağlantı kuruyor ve kullanıcının izleme geçmişine özel içerikler önerebiliyor. Tam Boyutta Gör

Güncellenen kullanıcı ara yüzü, daha hızlı içerik keşfi için, eklenen kategorilerle birlikte mevcut içeriklere genel bir bakış sunan yeni bir ana ekrana sahip. Hizmet, ayrıca kullanıcıların favori kanallarına ve içeriklerine kolayca erişmesi için Samsung hesaplarıyla bağlantı kuruyor ve kullanıcının izleme geçmişine özel içerikler önerebiliyor. ‘Designed for Samsung Gaming Hub’ Kumanda: Samsung, CES 2024 etkinliğinde piyasaya sunduğu ilk "Designed for Samsung Gaming Hub" kumanda cihazını geliştirmek için oyun aksesuarı sağlayıcısı Performance Designed Products (PDP) şirketiyle iş birliği yaptı. PDP'nin yeni kablosuz kumandası, tek şarjla 40 saate kadar oyun süresi sunan dahili ve şarj edilebilir bir pile, 30 fitlik düşük gecikmeli Bluetooth kablosuz bağlantı özelliğine, Gaming Hub'ı başlatabilen bir Samsung Gaming Hub ana düğmesine, kullanımı kolay bir TV sesi kontrol düğmesine ve çok daha fazla özelliğe sahip.

Samsung ekosistemi ile gelen bağlantılı ve kapsayıcı deneyimler

Evin merkezinde konumladıkları Samsung TV'leriyle kullanıcılar, en yeni özelliklerin faydalarından yararlanabiliyor ve günlük yaşamlarında cihazlarla kurulan bağlantı özelliklerinin keyfini çıkarabiliyor. 2024 yılında Samsung, ev içi aktiviteler merkezi olan Samsung Daily+ ile sunduğu bağlantılı deneyimleri büyük ölçüde geliştireceğinin ipuçlarını veriyor. Tek bir ara yüzde kişisel eğitim ve tele sağlıktan video görüşmelerine ve uzak mesafedeki bilgisayar çözümlerine kadar çok çeşitli hizmetler ve özellikler sunuluyor. Yeni özellikler arasında aşağıdakiler yer alıyor:

Workout Tracker : Bu ücretsiz hizmet , giyilebilir cihazlardan temin edilen egzersiz süresi ve kalp atış hızı gibi gerçek zamanlı egzersiz verilerini, kullanıcıların evde egzersiz yaparken hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlamak için Samsung ekranlarındaki içeriklerle birleştiriyor.

: Bu ücretsiz hizmet , giyilebilir cihazlardan temin edilen egzersiz süresi ve kalp atış hızı gibi gerçek zamanlı egzersiz verilerini, kullanıcıların evde egzersiz yaparken hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlamak için Samsung ekranlarındaki içeriklerle birleştiriyor. TechnoGym : Bu özellik, TechnoGym'in birinci sınıf eğitmenlerinin yer aldığı fitness ve sağlıklı yaşam videoları ile ev egzersizinizi geliştiriyor. Maksimum performans için seçilmiş içerikler, sadece Samsung TV'lerde sunuluyor.

: Bu özellik, TechnoGym'in birinci sınıf eğitmenlerinin yer aldığı fitness ve sağlıklı yaşam videoları ile ev egzersizinizi geliştiriyor. Maksimum performans için seçilmiş içerikler, sadece Samsung TV'lerde sunuluyor. F45 : Kullanıcılar bu özellik sayesinde F45'in dünyaca ünlü dinamik HIIT antrenmanlarını, yüksek yoğunluklu egzersiz videoları ve wellness yönlendirmeleri sayesinde kendi evlerinden deneyimleyebiliyor.

: Kullanıcılar bu özellik sayesinde F45'in dünyaca ünlü dinamik HIIT antrenmanlarını, yüksek yoğunluklu egzersiz videoları ve wellness yönlendirmeleri sayesinde kendi evlerinden deneyimleyebiliyor. Flexit : Fitness ve wellness profesyonelleriyle bire bir canlı ders imkanı

: Fitness ve wellness profesyonelleriyle bire bir canlı ders imkanı Dr.Tail : Kullanıcıların ev konforunda, bir veterinerle gerçek zamanlı video danışmanlığı hizmeti alması sağlanıyor. Dr.Tail, temel bakım ipuçlarından ileri düzey tavsiyelere kadar bir dizi soruyu yanıtlıyor. Kullanıcılar ihtiyaç duydukları her an veteriner uzmanlarla gerçek zamanlı bağlantı kurabiliyor.

: Kullanıcıların ev konforunda, bir veterinerle gerçek zamanlı video danışmanlığı hizmeti alması sağlanıyor. Dr.Tail, temel bakım ipuçlarından ileri düzey tavsiyelere kadar bir dizi soruyu yanıtlıyor. Kullanıcılar ihtiyaç duydukları her an veteriner uzmanlarla gerçek zamanlı bağlantı kurabiliyor. Multi Control: Bu özellikle kullanıcılar, bir Bluetooth klavye veya mouse ile TV'ler, akıllı telefonlar ve monitörler de dahil olmak üzere tüm ekranlarını kontrol edebiliyor ve evden daha verimli çalışma imkanına kavuşuyor. Kullanıcılar cihazlar arasında kopyalama ve yapıştırma, belge okuma ve daha fazlasını yaparak çalışmanın farklı yöntemlerini deneyimleyebiliyor.

Samsung ekosistemindeki cihazlarla bağlantılı yeni özellikler neler?

Samsung'un en yeni 2024 TV’leri ve ekranları, ekosistem dahilindeki çeşitli cihazlarda daha fazla uyumlu çalışıyor. Daha yüksek düzeyde özelleştirme, erişilebilirlik ve konfor sunmak için, TV'ler ile akıllı telefonlar ve giyilebilir cihazlar arasında daha entegre bir bağlantı sağlanıyor.

Mobile Smart Connect : Yeni özelliklere sahip tüm uygulamalar ve hizmetler, SmartThings Mobil Eklentisi ile kolayca kontrol edilebiliyor. Bu eklenti, kullanıcıların akıllı telefonları daha fazla ekran kontrolü sunan çok işlevli bir uzaktan kumandaya dönüştürüyor. Basit ve özelleştirilebilir bir kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama, kullanım kolaylığı ve gelişmiş erişilebilirlik özellikleri sunuyor.

: Yeni özelliklere sahip tüm uygulamalar ve hizmetler, SmartThings Mobil Eklentisi ile kolayca kontrol edilebiliyor. Bu eklenti, kullanıcıların akıllı telefonları daha fazla ekran kontrolü sunan çok işlevli bir uzaktan kumandaya dönüştürüyor. Basit ve özelleştirilebilir bir kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama, kullanım kolaylığı ve gelişmiş erişilebilirlik özellikleri sunuyor. 360 Audio : Daha önce Galaxy cihazlarda bulunan ses özelliği, Samsung TV ve ekranlara da sunuluyor. Samsung Galaxy Buds kulaklıklar, filmler, diziler ve hatta oyunlarda uzamsal ses sunmak üzere TV'lere sorunsuz bir şekilde bağlanıyor, böylece kullanıcılar gerçekçi bir ses deneyimiyle kendini görsel içeriğin ve oyunun içinde hissediyor.

: Daha önce Galaxy cihazlarda bulunan ses özelliği, Samsung TV ve ekranlara da sunuluyor. Samsung Galaxy Buds kulaklıklar, filmler, diziler ve hatta oyunlarda uzamsal ses sunmak üzere TV'lere sorunsuz bir şekilde bağlanıyor, böylece kullanıcılar gerçekçi bir ses deneyimiyle kendini görsel içeriğin ve oyunun içinde hissediyor. Vibrary: TV'nin büyük ekranında en sevilen sanatçının yüksek kaliteli görüntülerinin keyfi çıkarılabiliyor. Ortam Modu sayesinde her güne en sevilen sanatçıyla başlanabiliyor. Ayrıca, Casting özelliğiyle TV ve mobil cihazlardaki fotoğraf ve müziklerin keyfi çıkarılırken kesintisiz bir izleme deneyimi yaşanabiliyor.

Hayatı kolaylaştıran yeni erişilebilirlik özellikleri

En yeni TV ve ekran serisi ürünleri, daha geniş tüketici kitlesinin Samsung Neo QLED TV’lerde en sevdikleri içeriklerin keyfini her zamankinden daha fazla çıkarması için, gelişmiş erişilebilirlik özelliklerine de sahip.

Audio Subtitle : "Sesli Altyazı" özelliği, gerçek zamanlı gömülü altyazılarda sesli rehberlik sağlamak üzere yapay zeka ve Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojilerini kullanan dünyanın ilk cihaz içi TV özelliğidir.

: "Sesli Altyazı" özelliği, gerçek zamanlı gömülü altyazılarda sesli rehberlik sağlamak üzere yapay zeka ve Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojilerini kullanan dünyanın ilk cihaz içi TV özelliğidir. Remote for Barrier Free : (Engelleri Kaldıran Kumanda) Akıllı telefonlar aracılığıyla daha hassas TV kontrolü sağlayan, görsel, işitsel veya fiziksel engelleri olan kullanıcılar için tasarlanmış bir uygulamadır. Son derece özelleştirilebilir yeteneklere sahip olan bu uygulama, sezgisel düğme yerleşimi, farklı renkler ve dokunsal özelliklerle geri bildirim vermek gibi kullanıcı ara yüzü geliştirmelerini içeriyor. Ayrıca, doğrudan akıllı telefondan kolay erişim sağlayan sesli kılavuzlar sunmak gibi Samsung'un en yeni erişilebilirlik özelliklerini de TV’ye entegre ediyor.

: (Engelleri Kaldıran Kumanda) Akıllı telefonlar aracılığıyla daha hassas TV kontrolü sağlayan, görsel, işitsel veya fiziksel engelleri olan kullanıcılar için tasarlanmış bir uygulamadır. Son derece özelleştirilebilir yeteneklere sahip olan bu uygulama, sezgisel düğme yerleşimi, farklı renkler ve dokunsal özelliklerle geri bildirim vermek gibi kullanıcı ara yüzü geliştirmelerini içeriyor. Ayrıca, doğrudan akıllı telefondan kolay erişim sağlayan sesli kılavuzlar sunmak gibi Samsung'un en yeni erişilebilirlik özelliklerini de TV’ye entegre ediyor. Relumino Together Modu: Relumino, görme güçlüğü çeken kişilerin giyilebilir donanıma ihtiyaç duymadan en sevdikleri dizilerin, filmlerin ve oyunların keyfini çıkarmasını sağlayan bir özelliktir. Ekrandaki öğelerin kenarlarını dinamik olarak belirginleştiren ve renkleri yeniden dengeleyen yapay zeka teknolojisinden güç alan bu özellik, görme güçlüğü çeken kullanıcıların, ekrandaki insanları ve nesneleri daha net görmesini sağlıyor. Relumino Together Modu, standart görüntü ile Relumino Modu görüntüsü yan yana sunarak görme güçlüğü çeken kişilerin aileleriyle birlikte TV keyfi yaşamasına imkan tanıyor.

Yenilikçi ekran teknolojisi: MICRO LED

Samsung, yeni tanıtımını yaptığı şeffaf MICRO LED ekranlar ile yepyeni bir sayfa açılıyor. Şeffaf bir cam kesiti gibi görünen ekran, son derece küçük bir MICRO LED çipine ve ışık kırılmasını ortadan kaldıran hassas üretim sürecine sahip. Bu üretim süreci, şeffaf MICRO LED'in hem evlerde hem de B2B (işletmeden işletmeye) ortamlarında, farklı kullanım senaryolarında net ve engelsiz görüntüler sunmasını sağlıyor.

Tamamen yenilikçi bir ekran teknolojisi olan MICRO LED, kullanıcıların ekranların şeklini, boyutunu ve oranını her alana uyacak şekilde kişiselleştirmelerine olanak tanıyan modüler bir tasarıma sahip. Samsung'un yarı iletkenler alanındaki uzmanlığını arkasına alan ve uzun yıllara dayanan araştırma ve geliştirme çalışmaları, son derece etkili sonuçlar verdi. Bu teknoloji, LED’lerdeki çiplerin çalışma devrelerinin doğrudan cam üzerinde yoğunlaştırılmasına ve böylece kullanıcıların geleneksel ekranlarda yaşayabileceği parlaklık kaybının azaltılmasına olanak tanıyor.

Tüketici tercihlerine yanıt veren daha geniş OLED serisi

Samsung'un 2024 OLED TV'leri, geçen yılki modellerinin devamı niteliğinde çeşitli geliştirmelerle geliyor. S95D modeli, daha fazla detay, yüksek kare hızı ve yoğun canlılıkta videolar sunmak için ultra geniş 77 inçlik bir ekrana sahip.

Önceki modellere göre %20 daha parlak olan ekran, derin ve zengin siyahlar ile yapay zekayla geliştirilmiş renk doğruluğuyla Pantone Validated™ sertifikası aldı. Samsung’un tanıttığı S90D ve S85D modelleri, 42" ile 83'' (inç) arasında farklı boyutlara sahip.

Özellikle 2024 OLED ekranlar için geliştirilen yeni "OLED Glare Free" teknolojisi, renk doğruluğunu koruyup yansımaları azaltırken gün ışığında bile etkileyici bir izleme deneyimi yaşatan net görüntüler sağlıyor. OLED için optimize edilmiş düşük yansımalı kaplama, yeni ve özel sert katman ve yüzey kaplama dokusu sayesinde bu teknoloji, parlamalar ve yansımalar arasında denge kuruyor.

Mükemmel beyazlar ve daha derin siyahların yanında doğru renkler sunan S95D'nin gelişmiş ekranı, tescilli görüntü kalitesi motorlarıyla izleyicileri büyüleyecek. Samsung'un şimdiye kadar sunduğu en parlak OLED ekranı olmasının yanı sıra, 144Hz'e kadar çıkan yüksek yenileme hızlarına sahip S95D, bu özellikleriyle sporseverlerin ekrandaki oyuncuların pürüzsüz hareketlerinin ve kristal netliğinde aksiyonun keyfini çıkarmasını sağlayacak.

Yaşam tarzına uyumlu yeni Lifestyle ürünleri

Samsung, The Frame, The Serif ve The Terrace'ı içeren ödüllü Lifestyle serisini yeni ve çeşitli ürünlerle genişleterek bir kez daha "Her Yerde Ekranlar, Herkes İçin Ekranlar (Screens Everywhere, Screens for All)" taahhüdünün altını çiziyor. Eklenen ürünlerde, yeni kişiselleştirme özellikleri sunuluyor:

The Frame : Samsung’un en çok satan Lifestyle ekranı olan The Frame, sanatsal deneyimi zenginleştirmek için yeni geliştirmelerle yükseltildi. Artık, Art Store'da dünyaca ünlü müze ve galerilerden 2.500'den fazla sanat eseriyle, kullanıcılar eskisinden çok daha ayrıcalıklı bir Art Store deneyiminin tadını çıkarabilecek. The Frame'in yeni sanat eserleri akışı özelliği, kullanıcılara aylık olarak özenle seçilmiş ücretsiz sanat eserleri sunarak Art Store'un çeşitli koleksiyonlarının keyifli seyrini sunuyor. Ayrıca 2024 Frame, Sanat Modu'ndaki değişken yenileme hızı ayarıyla %10'a varan enerji tasarrufu sağlayabiliyor.

: Samsung’un en çok satan Lifestyle ekranı olan The Frame, sanatsal deneyimi zenginleştirmek için yeni geliştirmelerle yükseltildi. Artık, Art Store'da dünyaca ünlü müze ve galerilerden 2.500'den fazla sanat eseriyle, kullanıcılar eskisinden çok daha ayrıcalıklı bir Art Store deneyiminin tadını çıkarabilecek. The Frame'in yeni sanat eserleri akışı özelliği, kullanıcılara aylık olarak özenle seçilmiş ücretsiz sanat eserleri sunarak Art Store'un çeşitli koleksiyonlarının keyifli seyrini sunuyor. Ayrıca 2024 Frame, Sanat Modu'ndaki değişken yenileme hızı ayarıyla %10'a varan enerji tasarrufu sağlayabiliyor. The Premiere 8K Projektör : Dünyada kablosuz bağlantı sunan ilk projektör Premiere 8K, kablo ihtiyacını ortadan kaldırarak tüketicilerin yaşam alanlarını temiz ve düzenli tutmasına yardımcı oluyor. Ultra kısa atımlı projektör, kullanılabilirliği artırmak ve giderek çeşitlenen kullanım senaryoları sunmak için, görüntü kapalıyken premium ev sesi, bulut oyun, uzak alan mikrofonuyla her zaman açık ses ve dört bölümlü çoklu ekran görünümü gibi akıllı özelliklerle donatıldı. Samsung'un patentli "Sound-on-Screen/Ekranda Ses" teknolojisine sahip projektör, sarmalayıcı ses deneyimi sunmak için üst hoparlör modülünü ve yazılım algoritmalarını entegre ediyor.

: Dünyada kablosuz bağlantı sunan ilk projektör Premiere 8K, kablo ihtiyacını ortadan kaldırarak tüketicilerin yaşam alanlarını temiz ve düzenli tutmasına yardımcı oluyor. Ultra kısa atımlı projektör, kullanılabilirliği artırmak ve giderek çeşitlenen kullanım senaryoları sunmak için, görüntü kapalıyken premium ev sesi, bulut oyun, uzak alan mikrofonuyla her zaman açık ses ve dört bölümlü çoklu ekran görünümü gibi akıllı özelliklerle donatıldı. Samsung'un patentli "Sound-on-Screen/Ekranda Ses" teknolojisine sahip projektör, sarmalayıcı ses deneyimi sunmak için üst hoparlör modülünü ve yazılım algoritmalarını entegre ediyor. The Freestyle 2. Nesil: Taşınabilir projektörün ikinci versiyonu, resimler ve videolar için büyük bir ekran oluşturmak üzere iki The Freestyle cihazından yansıtılan görüntülerin sorunsuz bir şekilde birleştirilmesini destekleyen Akıllı Kenar Birleştirme özelliğine sahip. Bu özellik, iki cihazın manuel ayar gerektirmeden 21:9 ekran oranıyla 160 inçe kadar büyük bir görüntü sunmasına olanak tanıyor.

Etkileyici ses deneyimi sunan yeni soundbarlar

Ev eğlencesi kurulumunun tamamlayıcısı olan 2024 soundbar serisi, özellikle gelişmiş yapay zeka algoritmalarıyla desteklenen daha da etkileyici ses deneyimleri sunmak için yeni ve güncellenmiş modellerden oluşuyor.

Music Frame : SmartThings ile uyumlu olan özelleştirilebilir hoparlör, Samsung TV'ler ve soundbarlar ile eşleştirildiğinde çevreleyici ses sunuyor. Music Frame, bağımsız bir kablosuz hoparlör olarak çalışabiliyor, bası ve çevreleyici sesi artırmak için Q-Symphony aracılığıyla bir Samsung TV ve soundbar ile eşleştirilebiliyor. Modern resim çerçevelerinin içinde kamufle olarak çevresine kusursuz bir şekilde uyum sağlayan Music Frame, göze batmadan yüksek kaliteli ses sunuyor.

: SmartThings ile uyumlu olan özelleştirilebilir hoparlör, Samsung TV'ler ve soundbarlar ile eşleştirildiğinde çevreleyici ses sunuyor. Music Frame, bağımsız bir kablosuz hoparlör olarak çalışabiliyor, bası ve çevreleyici sesi artırmak için Q-Symphony aracılığıyla bir Samsung TV ve soundbar ile eşleştirilebiliyor. Modern resim çerçevelerinin içinde kamufle olarak çevresine kusursuz bir şekilde uyum sağlayan Music Frame, göze batmadan yüksek kaliteli ses sunuyor. HW-Q990D : Bu soundbar, 11.1.4 kanal ayarıyla Dolby Atmos ses deneyimi sunuyor ve içeriklerin 4K ve 120Hz ses özelliğini destekliyor. Sesleri analiz ediyor ve çeşitli içeriklerde mükemmel deneyimini yakalamak için sesleri optimize eden yapay zeka teknolojilerinden faydalanıyor.

: Bu soundbar, 11.1.4 kanal ayarıyla Dolby Atmos ses deneyimi sunuyor ve içeriklerin 4K ve 120Hz ses özelliğini destekliyor. Sesleri analiz ediyor ve çeşitli içeriklerde mükemmel deneyimini yakalamak için sesleri optimize eden yapay zeka teknolojilerinden faydalanıyor. HW-S800D: Her alana sorunsuz bir şekilde sığabilecek şekilde tasarlanan, 1,6 inç ultra ince derinliğe sahip soundbar, zengin ve etkileyici sesler veriyor. Geleneksel soundbar'ların yalnızca üçte biri derinliğe sahip olan S800D, özel tepe hoparlörleri ve kristal netliğinde vokaller veren merkezi kanal da dahil olmak üzere 10 sürücüye sahip. Derin bas subwoofer’ı ile pasif radyatörün kombinasyonu, kompakt bir yapıda derin ve bozulmayan baslar sunarak dinleme deneyimini geliştiriyor.

