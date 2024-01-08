TOGG yeni sedan modelini görücüye çıkarıyor

TOGG 10S geliyor
CES fuarlarının vazgeçilmez ismi haline gelen TOGG, CES 2024 fuarında da yerini alacak. Yerli markamızın bu fuarda sedan modelini tanıtması bekleniyor. Firma X platformu üzerinden kısa bir tanıtım videosu yayınladı.
Aslında TOGG Sedan modelinin ilk bilgileri 2019 yılında verilmişti. CES 2022 fuarında ise C-Sedan modelinin prototipi ilk kez sergilenmişti. 2 yıl aradan sonra yeniden karşımıza çıkacak Sedan modelinde ne tür revizyonların yapıldığı merakla bekleniyor.
Tanıtılacak yeni modelin T10S ismini alması bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOGG Sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025 yılında da seri üretime başlayacağını açıklamıştı.
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