TOGG yeni sedan modelini görücüye çıkarıyor

Tam Boyutta Gör Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, yollara çıktığı geçen yıl önemli bir büyüme kaydetti. 15 bin adedin üzerinde satış yapan Togg T10X bu yıl kurasız olarak satışa başlamaya hazırlanırken sedan modelinin üzerindeki örtüler de kalkıyor.

TOGG 10S geliyor

CES fuarlarının vazgeçilmez ismi haline gelen TOGG, CES 2024 fuarında da yerini alacak. Yerli markamızın bu fuarda sedan modelini tanıtması bekleniyor. Firma X platformu üzerinden kısa bir tanıtım videosu yayınladı.

Togg, 2024 yılı sipariş tarihlerini paylaştı 3 gün önce eklendi

Aslında TOGG Sedan modelinin ilk bilgileri 2019 yılında verilmişti. CES 2022 fuarında ise C-Sedan modelinin prototipi ilk kez sergilenmişti. 2 yıl aradan sonra yeniden karşımıza çıkacak Sedan modelinde ne tür revizyonların yapıldığı merakla bekleniyor.

Tanıtılacak yeni modelin T10S ismini alması bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOGG Sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025 yılında da seri üretime başlayacağını açıklamıştı.

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