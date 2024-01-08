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    Anlık Bildirim

    TOGG yeni sedan modelini görücüye çıkarıyor

    CES 2024 fuarında sahne alacak olan TOGG merakla beklenen yeni sedan modelini görücüye çıkaracak. İlk olarak 2019 yılında gördüğümüz Sedan konsepti oldukça değişti.
    TOGG Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, yollara çıktığı geçen yıl önemli bir büyüme kaydetti. 15 bin adedin üzerinde satış yapan Togg T10X bu yıl kurasız olarak satışa başlamaya hazırlanırken sedan modelinin üzerindeki örtüler de kalkıyor.

    TOGG 10S geliyor

    CES fuarlarının vazgeçilmez ismi haline gelen TOGG, CES 2024 fuarında da yerini alacak. Yerli markamızın bu fuarda sedan modelini tanıtması bekleniyor. Firma X platformu üzerinden kısa bir tanıtım videosu yayınladı.

    Aslında TOGG Sedan modelinin ilk bilgileri 2019 yılında verilmişti. CES 2022 fuarında ise C-Sedan modelinin prototipi ilk kez sergilenmişti. 2 yıl aradan sonra yeniden karşımıza çıkacak Sedan modelinde ne tür revizyonların yapıldığı merakla bekleniyor.

    Tanıtılacak yeni modelin T10S ismini alması bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOGG Sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025 yılında da seri üretime başlayacağını açıklamıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 6 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    2372 kez okundu.
    9 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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