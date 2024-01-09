Samsung, CES 2024'te yeni OLED teknolojilerini tanıttı

360 derece katlanabiliyor
Samsung’un yeni Flex In & Out OLED paneli içe ve dışa katlanabiliyor. Şirket, 360 derece katlanabildiği için telefonun Galaxy Z Flip 5 gibi ayrı bir kapak ekranına ihtiyaç duymayacağını söylüyor. Harici ekrana gerek duyulmamasının birtakım avantajları (daha ince kasa ya da aynı profilde daha büyük batarya ya da daha iyi kamera gibi) olduğu dezavantajları da var. Katlanabilir ekran her zaman açık kalacağından düşme durumunda hasar görme olasılığı oldukça yüksek. Samsung, bu sorunla karşılaşmamak için panelin daha da güçlendirildiğini söylüyor. Hatta yüksek sıcaklık (-20 derece ile 60 derece arası), basketbol toplarının zıplatılması, suya daldırma gibi birçok dayanıklılık testi gösterildi.
Samsung, fuarda ayrıca Rollable Flex ve Flex Hybrid dahil başka OLED ekran türlerini de gösterdi. Rollable Flex, orijinal boyutunun 1/4’üne kıvrılabilen bir OLED panel. Flex Hybrid, aynı anda katlanıp kayabilen bir OLED panel. Samsung, benzer konseptleri MWC 2023 etkinliğinde de sergilemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.