Samsung, CES 2024'te yeni OLED teknolojilerini tanıttı

Tam Boyutta Gör Samsung Display, akıllı telefonlar, tabletler, laptoplar, karma gerçeklik cihazları ve otomobillerde kullanılacak yeni OLED teknolojilerini tanıttı. Şirket, ayrıca TV ve monitörlere daha fazla parlaklık sağlayan üçüncü nesil QD-OLED panelleri tanıttı.

360 derece katlanabiliyor

Samsung’un yeni Flex In & Out OLED paneli içe ve dışa katlanabiliyor. Şirket, 360 derece katlanabildiği için telefonun Galaxy Z Flip 5 gibi ayrı bir kapak ekranına ihtiyaç duymayacağını söylüyor. Harici ekrana gerek duyulmamasının birtakım avantajları (daha ince kasa ya da aynı profilde daha büyük batarya ya da daha iyi kamera gibi) olduğu dezavantajları da var. Katlanabilir ekran her zaman açık kalacağından düşme durumunda hasar görme olasılığı oldukça yüksek. Samsung, bu sorunla karşılaşmamak için panelin daha da güçlendirildiğini söylüyor. Hatta yüksek sıcaklık (-20 derece ile 60 derece arası), basketbol toplarının zıplatılması, suya daldırma gibi birçok dayanıklılık testi gösterildi.

Samsung, fuarda ayrıca Rollable Flex ve Flex Hybrid dahil başka OLED ekran türlerini de gösterdi. Rollable Flex, orijinal boyutunun 1/4’üne kıvrılabilen bir OLED panel. Flex Hybrid, aynı anda katlanıp kayabilen bir OLED panel. Samsung, benzer konseptleri MWC 2023 etkinliğinde de sergilemişti.

