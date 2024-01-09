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    Anlık Bildirim

    Samsung, CES 2024'te yeni OLED teknolojilerini tanıttı

    Samsung, CES 2024 fuarında içe ve dışa katlanabilen OLED ekran dahil yeni OLED teknolojilerini tanıttı. Yeni teknoloji, telefondan XR cihazlara ve hatta otomobillere kadar birçok yerde kullanılacak.
    samsung 360 derece katlanabilen telefon ces 2024 Tam Boyutta Gör
    Samsung Display, akıllı telefonlar, tabletler, laptoplar, karma gerçeklik cihazları ve otomobillerde kullanılacak yeni OLED teknolojilerini tanıttı. Şirket, ayrıca TV ve monitörlere daha fazla parlaklık sağlayan üçüncü nesil QD-OLED panelleri tanıttı.

    360 derece katlanabiliyor

    Samsung’un yeni Flex In & Out OLED paneli içe ve dışa katlanabiliyor. Şirket, 360 derece katlanabildiği için telefonun Galaxy Z Flip 5 gibi ayrı bir kapak ekranına ihtiyaç duymayacağını söylüyor. Harici ekrana gerek duyulmamasının birtakım avantajları (daha ince kasa ya da aynı profilde daha büyük batarya ya da daha iyi kamera gibi) olduğu dezavantajları da var. Katlanabilir ekran her zaman açık kalacağından düşme durumunda hasar görme olasılığı oldukça yüksek. Samsung, bu sorunla karşılaşmamak için panelin daha da güçlendirildiğini söylüyor. Hatta yüksek sıcaklık (-20 derece ile 60 derece arası), basketbol toplarının zıplatılması, suya daldırma gibi birçok dayanıklılık testi gösterildi.

    Samsung, fuarda ayrıca Rollable Flex ve Flex Hybrid dahil başka OLED ekran türlerini de gösterdi. Rollable Flex, orijinal boyutunun 1/4’üne kıvrılabilen bir OLED panel. Flex Hybrid, aynı anda katlanıp kayabilen bir OLED panel. Samsung, benzer konseptleri MWC 2023 etkinliğinde de sergilemişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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