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    Anlık Bildirim

    Samsung’un yapay zekalı akıllı ev robotu Ballie, geleceği şimdiye getiriyor

    Samsung’un akıllı ev robotu Ballie, CES 2024’te yapay zeka ile donatıldı. Akıllı robot, ev ihtiyaçlarını, telefon görüşmelerini ve görünüşe göre evcil hayvanınızı besleyebilecek.
    Karşınızda Samsung’un yapay zekalı akıllı ev robotu: Ballie Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Ballie robotu geri döndü ve artık bir projektöre de sahip. CES 2024'te Samsung, BB-8 benzeri yuvarlak Ballie robotunun güncellenmiş bir versiyonunu tanıttı. Yeni versiyonda Ballie, yapay zeka ile daha akıllı olurken asıl numarası ise herhangi bir zemine bir şeyler yansıtabilmesi. Ve evet, ev ihtiyaçlarını, telefon görüşmelerini ve görünüşe göre evcil hayvanınızı da besleyebilecek.

    Ballie artık daha akıllı

    Karşınızda Samsung’un yapay zekalı akıllı ev robotu: Ballie Tam Boyutta Gör
    Büyüleyici bir videoda Ballie, bir köpeğin izlemesi için kuş videosu oynatmak, duvarda görüntülü aramayı görüntülemek ve egzersiz yapan biri için fitness videosu göstermek de dahil olmak üzere bir dizi akıllı projeksiyon numarasına sahip. Samsung ayrıca Ballie'nin duvardan ne kadar uzakta ve hangi aydınlatma koşulunda olduğuna bağlı olarak projeksiyonu otomatik olarak ayarlayabildiğini söylüyor. Sadece bu da değil, Ballie, projeksiyonun konumunu çevredeki insanların duruşu ve yüz açısına uygun olacak şekilde ayarlıyor.
    Karşınızda Samsung’un yapay zekalı akıllı ev robotu: Ballie Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Ballie sadece hareket edebilen bir projeksiyon robotu değil, aynı zamanda akıllı bir ev asistanı olarak da görev yapıyor. Robot, evdeki akıllı sistemleri, elektronik cihazları (klima, ışık, bulaşık makinesi vb.) kontrol edebiliyor. Üstelik ne yaptığını size mesaj olarak gönderiyor. Ballie ayrıca evin içinde sizi takip edebiliyor ve kapıdan girdiğinizde sizi selamlayabiliyor.

    Öte yandan videoda daha pek çok eğlenceli ve etkileyici sahneler de var ama ne yazık ki bu sadece bir video. Samsung'un Ballie'yi ilk kez sergilediği CES 2020'de robot sahnede yuvarlanmıştı, ancak bu yıl şirket robotu yalnızca video aracılığıyla gösterdi. Ayrıca Samsung, Ballie'nin piyasaya sürülüp sürülmeyeceği veya ne zaman sürüleceği ya da fiyatının ne kadar olacağı konusunda herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Aşağıdan videoyu izleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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