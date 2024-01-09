Samsung’un yapay zekalı akıllı ev robotu Ballie, geleceği şimdiye getiriyor

Tam Boyutta Gör Samsung'un Ballie robotu geri döndü ve artık bir projektöre de sahip. CES 2024'te Samsung, BB-8 benzeri yuvarlak Ballie robotunun güncellenmiş bir versiyonunu tanıttı. Yeni versiyonda Ballie, yapay zeka ile daha akıllı olurken asıl numarası ise herhangi bir zemine bir şeyler yansıtabilmesi. Ve evet, ev ihtiyaçlarını, telefon görüşmelerini ve görünüşe göre evcil hayvanınızı da besleyebilecek.

Ballie artık daha akıllı

Tam Boyutta Gör Büyüleyici bir videoda Ballie, bir köpeğin izlemesi için kuş videosu oynatmak, duvarda görüntülü aramayı görüntülemek ve egzersiz yapan biri için fitness videosu göstermek de dahil olmak üzere bir dizi akıllı projeksiyon numarasına sahip. Samsung ayrıca Ballie'nin duvardan ne kadar uzakta ve hangi aydınlatma koşulunda olduğuna bağlı olarak projeksiyonu otomatik olarak ayarlayabildiğini söylüyor. Sadece bu da değil, Ballie, projeksiyonun konumunu çevredeki insanların duruşu ve yüz açısına uygun olacak şekilde ayarlıyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Ballie sadece hareket edebilen bir projeksiyon robotu değil, aynı zamanda akıllı bir ev asistanı olarak da görev yapıyor. Robot, evdeki akıllı sistemleri, elektronik cihazları (klima, ışık, bulaşık makinesi vb.) kontrol edebiliyor. Üstelik ne yaptığını size mesaj olarak gönderiyor. Ballie ayrıca evin içinde sizi takip edebiliyor ve kapıdan girdiğinizde sizi selamlayabiliyor.

Evcil hayvanlara kapıda kontrol 10 sa. önce eklendi

Öte yandan videoda daha pek çok eğlenceli ve etkileyici sahneler de var ama ne yazık ki bu sadece bir video. Samsung'un Ballie'yi ilk kez sergilediği CES 2020'de robot sahnede yuvarlanmıştı, ancak bu yıl şirket robotu yalnızca video aracılığıyla gösterdi. Ayrıca Samsung, Ballie'nin piyasaya sürülüp sürülmeyeceği veya ne zaman sürüleceği ya da fiyatının ne kadar olacağı konusunda herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Aşağıdan videoyu izleyebilirsiniz.

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