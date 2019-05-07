Xiaomi’den uygun fiyatlı akıllı çöp kutusu

Xiaomi, çöp kutularını da akıllı hale getirdi. Hatta ilk akıllı çöp kutusunu geçtiğimiz senenin yaz aylarında uygun fiyatlı bir akıllı çöp kutusu modeli tanıtıldı. Üretmediği ürün kalmayan, çöp kutularını da akıllı hale getirdi. Hatta ilk akıllı çöp kutusunu geçtiğimiz senenin yaz aylarında gördük . Bugün ise dahabir akıllı çöp kutusu modeli tanıtıldı.

Ninestars ile iş birliği

Bu tarz ev ürünlerini farklı firmalarla yaptığı iş birlikleriyle üreten Xiaomi, akıllı çöp kutusu için Ninestars firmasıyla çalışıyor. Çöp kutusunun üzerinde bulunan sensör, kapağı otomatik olarak açıp kapatabiliyor. 6 cm ile 30 cm arasında algılama menzili olan sensör sayesinde dokunmadan çöpünüzü atmış oluyorsunuz.

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Önceki modelde kendi kendine açılan kapağa ek olarak otomatik olarak çöp poşeti bağlayan ve yeni poşet takan mekanizma bulunuyordu. Xiaomi fiyatı düşürebilmek için bu modelde otomatik poşetleme sistemini dahil etmemiş. Ancak 10L kapasiteli çöp kutusunun, kullanılan özel mekanizma ile kapağını daha sessiz açıp kapattığının altı çiziliyor.

ABS plastikten üretilen akıllı çöp kutusu Xiaomi’den alışık olduğumuz beyaz, yuvarlatılmış tasarımla geliyor. Kapağın otomatik açılması için iki adet pil gerekiyor. Eğer alkalin pil alırsanız 17 aya kadar kullanım sunabildiği belirtildi. Akıllı çöp kutusunun fiyat etiketi 19 dolar.

https://www.xiaomiyoupin.com/detail?gid=106831