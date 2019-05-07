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Xiaomi’den uygun fiyatlı akıllı çöp kutusu

Xiaomi, kapağı otomatik olarak açılıp kapanabilen akıllı çöp kutusunu tanıttı. Firmanın önceki çöp kutu modeline kıyasla bazı özellikleri kırpılsa da fiyatı daha uygun.
2 hf.
8,8b
1
29
Diğer Ev Elektroniği
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi’den uygun fiyatlı akıllı çöp kutusu
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Üretmediği ürün kalmayan Xiaomi, çöp kutularını da akıllı hale getirdi. Hatta ilk akıllı çöp kutusunu geçtiğimiz senenin yaz aylarında gördük. Bugün ise daha uygun fiyatlı bir akıllı çöp kutusu modeli tanıtıldı.

Ninestars ile iş birliği

Bu tarz ev ürünlerini farklı firmalarla yaptığı iş birlikleriyle üreten Xiaomi, akıllı çöp kutusu için Ninestars firmasıyla çalışıyor. Çöp kutusunun üzerinde bulunan sensör, kapağı otomatik olarak açıp kapatabiliyor. 6 cm ile 30 cm arasında algılama menzili olan sensör sayesinde dokunmadan çöpünüzü atmış oluyorsunuz.

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Önceki modelde kendi kendine açılan kapağa ek olarak otomatik olarak çöp poşeti bağlayan ve yeni poşet takan mekanizma bulunuyordu. Xiaomi fiyatı düşürebilmek için bu modelde otomatik poşetleme sistemini dahil etmemiş. Ancak 10L kapasiteli çöp kutusunun, kullanılan özel mekanizma ile kapağını daha sessiz açıp kapattığının altı çiziliyor.

ABS plastikten üretilen akıllı çöp kutusu Xiaomi’den alışık olduğumuz beyaz, yuvarlatılmış tasarımla geliyor. Kapağın otomatik açılması için iki adet pil gerekiyor. Eğer alkalin pil alırsanız 17 aya kadar kullanım sunabildiği belirtildi. Akıllı çöp kutusunun fiyat etiketi 19 dolar.


https://www.xiaomiyoupin.com/detail?gid=106831 Yorum Yaz
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Fx_57,5 2 hf. en beğenilen
Çöp
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serdar60 2 hf.
Bence işin en ilginç yanı şu bir lise öğrencisi bir proje için bunu yapsa direk hoca elerdi. Tembelliğini buradada konuşturmuşsun diye. Ama adamlar yapmış yılmamış versiyon atlatmış. Bizim en iyi ama en kırıcı tarafımız eleştirip karşımızdakini fikri hayat bulmadan elemek. Belki lüks bişey ama telf bulaşık makinesi vs. de ilk başlarda lükstü
Bence işin en ilginç yanı şu bir lise öğrencisi bir proje için bunu yapsa direk hoca elerdi. Tembelliğini buradada konuşturmuşsun diye. Ama adamlar yapmış yılm...
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Yanıtla +14
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Golden Gate 2 hf.
19 dolar. Abd de 19 birim para.
Tukiyede, bu fiyatlara bırakın akıllı çöp kovasını, en gerizekalı çöp poşetini alamaz olduk.
2 Yanıt Yanıtla +12
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***RAMMSTEIN*** 1 hf.
Türkiye’de bu fiyata plastik çöp kutusu alamiyorsun. Ama olsundu yol yabdı...
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Tommy Shelby 1 hf.
Güzel alet
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wert1903 1 hf.
milyoncudan 5 tl ye alıyorum , kapağı kendim açıyorum, elim ayağım tutuyor :) Maksat çine kazandırmaksa yine çine gidiyor paralar :D
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expressimo 1 hf.
Apple, sen misin ?
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ertech26 1 hf.
Bunlarda Apple ne yapsa kopyalıyor canım...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Gravaze 1 hf.
Mi 9’un yeni versiyonu geldi sandım yanılmışım :)
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Paetzold 2 hf.
Beklediğimiz ürün
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lichkingg 2 hf.
Ya ankarada bu xiaomi ürünlerini bulacağımız bir mağaza olsa , yada var mı? Hep cep tlfonu arkadaş ben diğer ürünlerinede bakmak istiyorum
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Askaparta 2 hf.
Güzel ürün, biraz daha hacmi artırılabilir, ses sorun değil. Pedalı çalışmaz, elin dolu olur, bu kolaylık olur.
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The Hollow 2 hf.
Bence gayet iyi. Ofiste iyi olur. Benim mutfakta bir tane var, dolabın kapağını açtığımda kovanın kapağıda otomatik açılıyor. Ama mekanizması telden yapılmış. Pil falan da istemiyor.
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