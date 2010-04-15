Samsung, LCD ve LED TV'lerinde InstaPort teknolojisini kullanacak

Elektronik dünyasının öncü firmalarından Samsung, üreteceği LCD TV ve LED TV'lerde InstaPort teknolojisini kullanacağını açıkladı. Silicon Image firmasının sunduğu bu teknoloji ile HDMI arabirimini kullanan cihazlar arasında geçiş yaparken bekleme dönemi son buluyor. Samsung'un InstaPort teknolojisini kullanacak olan LED ve LCD TV'lerde HDMI cihazları arasında anlık geçiş yapacağını belirtiliyor.