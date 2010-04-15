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Samsung, LCD ve LED TV'lerinde InstaPort teknolojisini kullanacak

Samsung, yeni LED ve LDC TV'lerinde InstaPort teknolojisini kullanacağını açıkladı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Televizyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Elektronik dünyasının öncü firmalarından Samsung, üreteceği LCD TV ve LED TV'lerde InstaPort teknolojisini kullanacağını açıkladı. Silicon Image firmasının sunduğu bu teknoloji ile HDMI arabirimini kullanan cihazlar arasında geçiş yaparken bekleme dönemi son buluyor. Samsung'un InstaPort teknolojisini kullanacak olan LED ve LCD TV'lerde HDMI cihazları arasında anlık geçiş yapacağını belirtiliyor.


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akakivanc 9 yıl
altı üstü 5 saniye bekliyorsun:D cok onemli bişi degil
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DH Misafiri 9 yıl
anlık geçiş olsa ne olur olmasa neolur...
saçmalık yüzünden fiyata enaz 50-100 dalır bindirirler...
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albani 9 yıl
Tosh ta var bu "INSTAPORT "desteği!(High-End SV Serisinde)!!

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