Dev iş birliği: Samsung, LG, Arçelik ve Vestel cihazları tek uygulamadan kontrol edilecek

- Markalar arasında bağlantı kurulacak
- Yılın son çeyreğinde hayata geçiriliyor
- Hangi cihazlar desteklenecek?
- Yorumlar
Markalar arasında bağlantı kurulacak
Home Connectivity Alliance ittifakı ilk meyvesini bu sene sonunda veriyor. Samsung, LG, Vestel, Arçelik, Beko ve Grundig’in mobil uygulamasına çapraz kontrol özelliği geliyor. Bu markaların mobil uygulaması üzerinden diğer markaların akıllı cihazları kontrol edilebilecek. Kullanıcılar hangi uygulamayı kullanmak istediğini kendisi seçebilecek. Kullanıcıya hm kolaylık sağlanması hem de enerji yönetimi açısından verimlilik elde edilmesi hedefleniyor.
Yılın son çeyreğinde hayata geçiriliyor
HCA tarafından hayata geçirilen Interface Specification 1.0, buluttan buluta iletişim teknolojisi ile HCA çatısı altındaki üreticilerin cihazlarını kendi uygulamalarından kontrol edebilmesine imkan tanıyor. Interface Specification 1.0, bu yılın son çeyreğinde Türkiye dahil olmak üzere sekiz ülkede kullanıma sunulacak.
Hangi cihazlar desteklenecek?
İlk etapta çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, klima, ısıtıcı, hava temizleyici ve belirli küçük ev aletleri desteklenecek. Sonraki etapta daha fazla cihazın desteklenmesi sağlanacak. HCA’dan yapılan açıklamaya göre sadece yeni üretilen cihazlar değil eski cihaz sahipleri de bu imkandan yararlanabilecek.
Buluttan buluta iletişim teknolojisi kullanılacağı için kullanıcıların ev aletlerini güncellemesi veya herhangi bir hub cihaz satın alması gerekmeyecek. Mobil cihazına indirdiğiniz akıllı cihaz kontrol yazılımını (Samsung SmartThings, LG ThinQ, Vestel VeeZy veya Arçelik HomeWhiz) güncellemek yeterli olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.