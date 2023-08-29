Dev iş birliği: Samsung, LG, Arçelik ve Vestel cihazları tek uygulamadan kontrol edilecek

Tam Boyutta Gör IoT teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte evlerdeki akıllı cihaz sayısı hızla artıyor. Akıllı cihazların kontrolü için her markanın kendi uygulamasını indirmek gerekiyor. Bu durum kullanıcıların işini zorlaştırıyor. Akıllı cihazların tek uygulamadan kontrol edilebilmesi için Samsung, LG, Vestel, Arçelik gibi üreticiler 2021 yılında bir araya gelerek Home Connectivity Alliance isimli ittifak kurdu.

Markalar arasında bağlantı kurulacak

Home Connectivity Alliance ittifakı ilk meyvesini bu sene sonunda veriyor. Samsung, LG, Vestel, Arçelik, Beko ve Grundig’in mobil uygulamasına çapraz kontrol özelliği geliyor. Bu markaların mobil uygulaması üzerinden diğer markaların akıllı cihazları kontrol edilebilecek. Kullanıcılar hangi uygulamayı kullanmak istediğini kendisi seçebilecek. Kullanıcıya hm kolaylık sağlanması hem de enerji yönetimi açısından verimlilik elde edilmesi hedefleniyor.

Yılın son çeyreğinde hayata geçiriliyor

HCA tarafından hayata geçirilen Interface Specification 1.0, buluttan buluta iletişim teknolojisi ile HCA çatısı altındaki üreticilerin cihazlarını kendi uygulamalarından kontrol edebilmesine imkan tanıyor. Interface Specification 1.0, bu yılın son çeyreğinde Türkiye dahil olmak üzere sekiz ülkede kullanıma sunulacak.

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Hangi cihazlar desteklenecek?

İlk etapta çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, klima, ısıtıcı, hava temizleyici ve belirli küçük ev aletleri desteklenecek. Sonraki etapta daha fazla cihazın desteklenmesi sağlanacak. HCA’dan yapılan açıklamaya göre sadece yeni üretilen cihazlar değil eski cihaz sahipleri de bu imkandan yararlanabilecek.

Buluttan buluta iletişim teknolojisi kullanılacağı için kullanıcıların ev aletlerini güncellemesi veya herhangi bir hub cihaz satın alması gerekmeyecek. Mobil cihazına indirdiğiniz akıllı cihaz kontrol yazılımını (Samsung SmartThings, LG ThinQ, Vestel VeeZy veya Arçelik HomeWhiz) güncellemek yeterli olacak.

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Samsung, LG, Arçelik ve Vestel tek uygulamadan kontrol edilecek