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    Samsung merakla beklenen ürününü sitesinden sessizce kaldırdı, iptal edilmiş olabilir!

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S25 serisiyle birlikte tanıttığı üçü bir arada kablosuz şarj cihazını internet sitesinden kaldırdı. Bu durum akıllara iptal mi edildi sorusunu getirdi.

    Samsung merakla beklenen ürününü sitesinden sessizce kaldırdı Tam Boyutta Gör

    Samsung'un üçü bir arada kablosuz şarj cihazı, sessizce rafa kaldırılmış olabilir. Galaxy S25 serisiyle birlikte tanıtılan bu aksesuarın resmi ürün sayfasının kaldırılması, cihazın ya tamamen iptal edildiği ya da süresiz ertelendiği yönünde spekülasyonları beraberinde getirdi.

    Qi2 standardını destekleyen ve Manyetik Güç Profili (MPP) sayesinde iPhone ve Galaxy S25 serisi ile uyumlu olması beklenen cihaz, aynı anda birden fazla cihazı kablosuz şarj etme kolaylığı sunuyordu. Ancak S25 modellerinin dahili manyetik bileşenler içermemesi, kullanıcıların ek bir manyetik kılıf edinmesini zorunlu kılıyordu. Ayrıca, Ultra modelde manyetik aksesuarların S Pen ile sinyal çakışması yaşatabileceği de belirtiliyordu.

    Ürün sayfasının aniden kaldırılması, Samsung'un teknik aksaklıklarla karşılaşmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmese de, uzmanlar üretim sürecinde beklenmeyen sorunların ortaya çıktığını ya da tasarımda önemli değişikliklere gidildiğini düşünüyor.

    Eğer aksesuar tamamen iptal edildiyse, Samsung'un giderek büyüyen çoklu cihaz şarj pazarında önemli bir fırsatı kaçırmış olabileceği yorumları yapılıyor. Ancak ürünün geleceği belirsizliğini koruyor ve kullanıcılar net bir bilgi almak için beklemek zorunda kalacak gibi görünüyor.

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