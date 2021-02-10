Samsung mini LED televizyonların fiyatı belli oldu

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CES 2021 sanal fuarında Samsung’un resmiyete kavuşturduğu yeni mini LED ekranlı televizyon serisi önümüzdeki ay satışa sunuyor. Samsung serinin oldukça yüksek görünen fiyatlarını kesinleştirdi.

Samsung Neo QLED 8K QN900A fiyatları

Samsung’un CES 2021 fuarında tanıttığı Neo QLED TV serisi mini LED teknolojisine ev sahipliği yapıyor. LCD ekranların binlerce aydınlatma bölgesi ve mini LED modüller ile desteklendiği bu teknolojide daha iyi parlaklık, daha canlı görüntüler ve arka plan elde edilebiliyor. Quantum Matrix Technology Pro teknolojisi aydınlatma bölgelerini daha verimli kullanarak kaliteyi arttırıyor.

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Neo ailesinde amiral gemisi 8K çözünürlüğündeki QN900A serisi olacak. Neo Quantum Processor 8K yongası ile görüntüler 8K çözünürlüğe ölçeklenebilirken 120Hz tazeleme hızı sunuluyor. Modeller odanın yapısına göre otomatik olarak 3D ses ayarı yapabiliyor.

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Quantum HDR 48x teknolojisi, 6.2.2 kanal ses, 80W ses sistemi, PC oyunları için ultra geniş mod, FPS durumunu izleyebileceğiniz ve kablosuz kulaklıkları kontrol edebileceğiniz Game Bar, opsiyonel kamera aksesuarı ile Google Duo desteği, güneş enerjili Samsung kablosuz kumanda şeklinde özellikleri olan serinin fiyatı şu şekilde:

Samsung Neo QN900A 65 inç – 5000$

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Samsung Neo QN900A 75 inç – 7000$

Samsung Neo QN900A 85 inç – 9000$

Samsung Neo QLED 8K QN800A fiyatları

QN800A serisi yine 8K çözünürlük sunarken bazı bileşenlerde kısıntıya gitmiş. Farklı olarak Quantum HDR 32x teknolojisi, 4.2.2 kanal ses, 70W ses sistemi şeklinde özellikler var. Fiyatlar şu şekilde:

Samsung Neo QN800A 65 inç – 3500$

Samsung Neo QN800A 75 inç – 4800$

Samsung Neo QN800A 85 inç – 6500$

Samsung Neo QLED 4K QN90A fiyatları

Samsung Neo QLED 4K QN90A serisinde çözünürlük 4K seviyesine iniyor. Özellikler 800 serisi ile hemen hemen aynı. Farklı olarak Quantum 4K yongası ile 4K ölçekleme yapılıyor ve ses sistemi kasanın çevresine yerleştirilmiş. Fiyatlar 55 inç için 1800$, 65 inç için 2600$, 75 inç için 3500$, 85 inç için 5000$ şeklinde.

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Samsung Neo QLED 4K QN85A fiyatları

Samsung Neo QLED 4K QN85A serisi ise en uygun fiyatlı modelleri kapsıyor. Ses sistemi biraz daha zayıf iken Quantum HDR 24x teknolojisi ile görüntüler işleniyor Fiyatlar 55 inç için 1600$, 65 inç için 2200$, 75 inç için 3000$, 85 inç için 4500$ şeklinde.

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