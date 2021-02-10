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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung mini LED televizyonların fiyatı belli oldu

    Mini LED modüller ve binlerce aydınlatma bölgesi ile çok daha kaliteli görüntüler elde edebilen Samsung Neo QLED televizyon serisi satışa çıkıyor. Fiyatlar belirginleşti.
    10 Şubat 2021, 06:30 (1 hf.)
    14,3b
    1
    27
    Televizyonlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung mini LED televizyonların fiyatı belli oldu
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    CES 2021 sanal fuarında Samsung’un resmiyete kavuşturduğu yeni mini LED ekranlı televizyon serisi önümüzdeki ay satışa sunuyor. Samsung serinin oldukça yüksek görünen fiyatlarını kesinleştirdi.

    Samsung Neo QLED 8K QN900A fiyatları

    Samsung’un CES 2021 fuarında tanıttığı Neo QLED TV serisi mini LED teknolojisine ev sahipliği yapıyor. LCD ekranların binlerce aydınlatma bölgesi ve mini LED modüller ile desteklendiği bu teknolojide daha iyi parlaklık, daha canlı görüntüler ve arka plan elde edilebiliyor. Quantum Matrix Technology Pro teknolojisi aydınlatma bölgelerini daha verimli kullanarak kaliteyi arttırıyor.

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    Neo ailesinde amiral gemisi 8K çözünürlüğündeki QN900A serisi olacak. Neo Quantum Processor 8K yongası ile görüntüler 8K çözünürlüğe ölçeklenebilirken 120Hz tazeleme hızı sunuluyor. Modeller odanın yapısına göre otomatik olarak 3D ses ayarı yapabiliyor.

    Samsung mini LED televizyonların fiyatı belli oldu
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    Quantum HDR 48x teknolojisi, 6.2.2 kanal ses, 80W ses sistemi, PC oyunları için ultra geniş mod, FPS durumunu izleyebileceğiniz ve kablosuz kulaklıkları kontrol edebileceğiniz Game Bar, opsiyonel kamera aksesuarı ile Google Duo desteği, güneş enerjili Samsung kablosuz kumanda şeklinde özellikleri olan serinin fiyatı şu şekilde:

    Samsung Neo QN900A 65 inç – 5000$

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    Samsung Neo QN900A 75 inç – 7000$

    Samsung Neo QN900A 85 inç – 9000$

    Samsung Neo QLED 8K QN800A fiyatları

    QN800A serisi yine 8K çözünürlük sunarken bazı bileşenlerde kısıntıya gitmiş. Farklı olarak Quantum HDR 32x teknolojisi, 4.2.2 kanal ses, 70W ses sistemi şeklinde özellikler var. Fiyatlar şu şekilde:

    Samsung Neo QN800A 65 inç – 3500$

    Samsung Neo QN800A 75 inç – 4800$

    Samsung Neo QN800A 85 inç – 6500$

    Samsung mini LED televizyonların fiyatı belli oldu

    Samsung Neo QLED 4K QN90A fiyatları

    Samsung Neo QLED 4K QN90A serisinde çözünürlük 4K seviyesine iniyor. Özellikler 800 serisi ile hemen hemen aynı. Farklı olarak Quantum 4K yongası ile 4K ölçekleme yapılıyor ve ses sistemi kasanın çevresine yerleştirilmiş. Fiyatlar 55 inç için 1800$, 65 inç için 2600$, 75 inç için 3500$, 85 inç için 5000$ şeklinde.

    Samsung mini LED televizyonların fiyatı belli oldu
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    Samsung Neo QLED 4K QN85A fiyatları

    Samsung Neo QLED 4K QN85A serisi ise en uygun fiyatlı modelleri kapsıyor. Ses sistemi biraz daha zayıf iken Quantum HDR 24x teknolojisi ile görüntüler işleniyor Fiyatlar 55 inç için 1600$, 65 inç için 2200$, 75 inç için 3000$, 85 inç için 4500$ şeklinde.



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    seferihsn (Hsn ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bu mini led, oled ekranlara ucuz alternatif oluşturmak için geliştirilmedi mi ? bu paralara oled almak çok daha mantıklı.
    2 Yanıt Yanıtla +18
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    speed001 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Evdeki Samsung 65NU8000 Televizyona bir akım koruma prizi daha ekleyeyim en iyisi
    3 Yanıt Yanıtla +17
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    serkan1216 (Serkan Erkmen) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    E hadi getirin Turkiyeye artik su 2021 moDel tv leri mart ayinda da alalim . Biran once
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    P popturceyn 4 gün ( Mesaj Silindi )
    oled varken bu paralara led almak saçma
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    Leon 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Unutmadan; Samsung, Sony'nin yıllarca Triluminos adıyla sattığı teknolojiyi QLED diye isim koyup yeni bir teknolojiymiş gibi pazarlayan çakal bir firmadır.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Ptolomeo 3 gün ( Mesaj Silindi ) Leon
    Doğru bilgi verseniz bile fanboy oluyorsunuz zamzungu övünde olmuyor ama çünkü ne kadar övsende zamzung fanboyu diye bir kavram yok :)
    Miniled diye normal 2 yıldır sattıkları fald panelleri kalalayabilir de samsung miniled dediği fald panel işte o da doğru dürüst becerirlerse...
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    Leon 4 gün ( Mesaj Silindi )
    LCD panelin LED, LED panelin MiniLED geçişi gibi bir şey işte. Panel yine bildiğimiz LCD. Daha ne kadar cilalayıp satacaklar bu çöp teknolojiyi bakalım.

    OLED televizyonlar daha uygun fiyatlara satılırken isim değiştirmiş milattan önce teknolojisi LCD'ye bir ton para istemeleri ayrı komik.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Zengin işi olmuş modeller
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    sis651 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Çöp. O para verilmez bunlara.
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu fiyatlar olduktan sonra projeksiyon almak en iyisi.
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    S SEHZADE63 (CAN GUVEN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Düşünsene 1800$ türkiyeye girişinde min 15 bin tl.. vay anasini güzel para
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    BVBLİFE (Yusuf Yeni) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu paraya oled almak daha mantıklı bir seçim.
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    B baris007 (Baris civi) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Qn90 q95t ile fiyati ayni 12600. 2021 model Bence fiyati normal zamanlada düser.
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