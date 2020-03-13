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    Samsung, müşterilerinin cihazlarını ücretsiz dezenfekte edecek

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dünya çapında başlattığı Galaxy Sanitizing adlı yeni hizmetle birlikte, müşterilerinin cihazlarını Koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz dezenfekte edecek.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, müşterilerinin cihazlarını ücretsiz dezenfekte edecek
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    Ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs salgını tüm hızıyla sürerken, teknoloji şirketlerinin de konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor. Bu şirketlerden biri olan Samsung, yeni bir ücretsiz dezenfekte hizmeti başlattığını açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, Galaxy S20 modelleri için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı"

    Şimdilik 19 ülkede başladı

    Galaxy Sanitizing adı verilen bu hizmetle birlikte kullanıcılar Samsung marka akıllı telefon, akıllı saat veya kulaklık gibi ürünlerini ücretsiz olarak dezenfekte ettirebilecekler. Şirket bu hizmeti Koronavirüs'ün daha fazla yayılmaması amacıyla kullanıcılarına sunduğunu belirtiyor. Elektronik aletlerimizin gün içinde en çok temas ettiğimiz nesneler olduğunu düşünürsek, Samsung'un bu hizmetinin önemi de ortaya çıkıyor.

    Samsung, müşterilerinin cihazlarını ücretsiz dezenfekte edecek
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    Samsung deneyim mağazalarındaki dezenfekte işlemi şimdilik Arjantin, Şili, Hırvatistan, Danimarka, Finlandiya, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Yeni Zelanda, Norveç, Pakistan, Peru, Polonya, Rusya, İspanya, İsveç, Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve Vietnam olmak üzere 19 ülkede hizmete başladı. Önümüzdeki dönemde de diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak. Türkiye'deki Samsung mağazalarında böyle bir hizmetin verilip veirlmeyeceği ise şimdilik meçhul.



    https://www.sammobile.com/news/samsungs-galaxy-sanitizing-service-disinfects-phones-coronavirus/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 1 hf. en beğenilen khytr89
    Oralarda sokaklara çıkmak yasak bu khytr89 resmen şov amaçlı.
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Opt1mystiq (Ardan YEŞİLYURT) 6 gün
    ben direk sabunla yıkıyorum telefonu su geçirmediği için
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    lordfaydur4 (Arda Sen) 6 gün sis651
    Corona değil de girişlerdeki tortuları temizlesinler diye vermeyi düşünmüştüm
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    cumur ( cmr) 6 gün
    zaten biz ülke olarak olsaydık şaşardım, adamlar bi Türkiye yi sayamadı bi türlü
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    IceRulez (Osman R.F) 6 gün
    Bir şey yapacaksanız tüm ülkelerde yapın. ne bu böyle peynir mi seçiyorsunuz pazardan o ülkede bu hizmet var şu ülkede bu hizmet yok. koskoca firmasınız ayıp be kardeşim.
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    monacomen 6 gün
    Mikrodalgaya koyun 2 dakikada bütün mikroplar ölüyor,
    dermişim. Aman ha şaka şaka telefonunu haşat olur, sakın ciddiye almayın.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    hakan985 ( hakan Eker) 6 gün
    cihazımızın içini açıp kullanıcı hatası verirler virüsü de temizleyip para isterler garanti dışı olduğundan bu da yetmez gibi cihazı ya kırarlar ya çizerler ya bozarlar

    sen şimdi gel de güvenip emanet et bu servislere
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    sis651 1 hf.
    Dezenfekte edecek de, telefonu eline alıp cebine koyup tekrar çıkardığında zaten yine batmış olacak. Sürekli elde, orada burada duran cihazlar bunlar; anlık dezenfeksiyon bir halta yaramaz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Sedat. (S. Y.) 1 hf.
    Hergün ellerinizi her fırsata yıkayın, telefonlarında kolonyalı bezle her yerini güzelce silin olsun bitsin..
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    cocainbar (ismail bey) 1 hf.
    Disari cikinca sayisiz yere dokunuyoruz ustelik bu esnada cok kez telefonu kullaniyoruz. Eve girince ellerimi yikadiktan sonra kolonyali mendille teli cebimden cikarip temizliyorum.
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 1 hf. en beğenilen khytr89
    Oralarda sokaklara çıkmak yasak bu khytr89 resmen şov amaçlı.
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    2905 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, koronavirüs ve
    5 etiket daha coronavirus dezenfekte Galaxy Sanitizing Mobil Teknolojiler Cep Tel Aksesuarları
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