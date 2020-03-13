Samsung, müşterilerinin cihazlarını ücretsiz dezenfekte edecek

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Ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs salgını tüm hızıyla sürerken, teknoloji şirketlerinin de konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor. Bu şirketlerden biri olan Samsung, yeni bir ücretsiz dezenfekte hizmeti başlattığını açıkladı.

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Şimdilik 19 ülkede başladı

Galaxy Sanitizing adı verilen bu hizmetle birlikte kullanıcılar Samsung marka akıllı telefon, akıllı saat veya kulaklık gibi ürünlerini ücretsiz olarak dezenfekte ettirebilecekler. Şirket bu hizmeti Koronavirüs'ün daha fazla yayılmaması amacıyla kullanıcılarına sunduğunu belirtiyor. Elektronik aletlerimizin gün içinde en çok temas ettiğimiz nesneler olduğunu düşünürsek, Samsung'un bu hizmetinin önemi de ortaya çıkıyor.

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Samsung deneyim mağazalarındaki dezenfekte işlemi şimdilik Arjantin, Şili, Hırvatistan, Danimarka, Finlandiya, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Yeni Zelanda, Norveç, Pakistan, Peru, Polonya, Rusya, İspanya, İsveç, Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve Vietnam olmak üzere 19 ülkede hizmete başladı. Önümüzdeki dönemde de diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak. Türkiye'deki Samsung mağazalarında böyle bir hizmetin verilip veirlmeyeceği ise şimdilik meçhul.

https://www.sammobile.com/news/samsungs-galaxy-sanitizing-service-disinfects-phones-coronavirus/

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