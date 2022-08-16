Samsung’un etkileyici monitörü satışa çıktı

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Yılın başlarında duyurulan ve CES 2022 yenilik ödüllerinin de sahibi olan Samsung Odyssey Ark adındaki fütüristik oyuncu monitörü satışa çıktı. Ekran teknolojisi ve kokpit modu monitörü rakiplerinden farklılaştırıyor.

Samsung Odyssey Ark özellikleri ve fiyatı

55 inçlik 4K Quantum mini LED panel

2000 nit pik parlaklık seviyesi

Neural Quantum işlemcisi

2 adet 60W woofer + 4 adet hoparlör

4 adet HMDI 2.1

Tizen işletim sistemi

Güneş enerjili Ark Dial kumanda

3500$ fiyat

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Samsung Odyssey Ark monitör modeli mini LED teknolojisi sayesinde 1056 bölgesel aydınlatma alanı sunuyor ve bunları 14-bit olarak işliyor. Böylece 16834 siyah seviyesi ve 1000000:1 kontrast oranı mümkün oluyor. 165Hz tazeleme hızı ve 1ms tepki süresi yanında yapay zekâ işlemcisi görüntüleri farklı ağlardan elde ettiği verileri işleyerek en verimli 4K şeklinde ölçekleyebiliyor. Kavis çapı ise 1000R.

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HDR 10+ ve Dolby Atmos destekli monitörün kokpit modu ise dikkat çekici. Yatay olarak 4 adet 22.5 inçlik monitör sığabilen ekran dikey dönünce alt alta 3 adet monitör ekranı sığabiliyor. Bu modun daha verimli çalışmalar için ideal olduğu belirtiliyor. Samsung Multi View ile birden fazla uygulamayı pencere modunda çalıştırabiliyorsunuz. Ne yazık ki HDMI üzerinden aynı anda iki kaynak alınamıyor.

Samsung Gaming Hub pek çok önemli çevrim içi oyun hizmetini bir araya getirirken AMD FreeSync Premium ile de yırtılmaların önüne geçiyor. Daha fazla bağlantı için bir çoklayıcı kutusu da hazırlanmış. Ark Dial kontrol tekerleği oldukça fonksiyonel ve güneş enerjisi yanında USB Tip-C üzerinden de şarj olabiliyor. Ön siparişi başlayan Samsung Odyssey Ark monitörü Eylül ayında dağıtıma çıkacak.

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Samsung Odyssey Ark satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı