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    Honor, Android 15 tabanlı MagicOS 9.0'ı tanıttı: İşte gelen yenilikler

    Honor, Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 işletim sistemini tanıttı. Şirket, MagicOS 9.0'ı "dünyanın ilk tüm senaryolar için kişiselleştirilmiş yapay zeka işletim sistemi" olarak adlandırıyor.
    Honor, Android 15 tabanlı MagicOS 9.0'ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Honor, Magic 7 amiral gemisi serisinin duyurulmasından bir hafta önce Çin'de Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 işletim sistemini tanıttı. Şirket, MagicOS 9.0'ı "dünyanın ilk tüm senaryolar için kişiselleştirilmiş yapay zeka işletim sistemi" olarak adlandırıyor. Şirket ayrıca, Yoyo sesli asistanının veya AI Agent'ın sisteme daha derin entegrasyonunu vurguladı.

    MagicOS 9.0 neler sunuyor?

    MagicOS 9.0'da, Honor'un tescilli dil modeli olan MagicLM'yi kullanan bir dizi uygulama çalışacak. Şirket, sistemin doğal dili ve bilgisayar görüşünü anlayacağını, kullanıcı alışkanlıklarını öğreneceğini ve bağlamın farkında olacağını söylüyor.

    Yapay zeka asistanı, adeta bir insan gibi kahve siparişi gibi işlemleri otomatik olarak gerçekleştirebiliyor, kullanıcının sadece ödeme için doğrulama yapması yetiyor. 

    Honor, Android 15 tabanlı MagicOS 9.0'ı tanıttı
    Yeni MagicLM modeli, önceki 7B cihaz içi modelden daha düşük olan 3B parametreye sahip olmasına rağmen, %80 daha az güç tüketimi, %77 daha hızlı yükleme süresi ve %500 daha hızlı kelime üretim hızı sunuyor. Depolama alanında 1,8 GB ve RAM tüketiminde ise 1,6 GB azalma sağlanıyor. MagicOS 9 ayrıca, dolandırıcılıklara karşı sektörün ilk yapay zeka Deepfake Algılama özelliğiyle geliyor.

    Tasarım açısından, işletim sistemi Versatile Desktop, Magic Lock Screen ve Magic Style gibi kullanıcı deneyimini özelleştirmeyi sağlayan yeni araçlar sunuyor. Ayrıca galeride, yapay zeka destekli silme, yüzleri düzenleme ve görüntü büyütme gibi özellikleri de barındırıyor.

    MagicOS 9 ayrıca, yeni sezgisel animasyonlar, daha akıcı hale getirilmiş arayüz ve Apple'ın Dynamic Island'ına benzer Akıllı Kapsül özelliğini de kullanıcılara sunuyor.

    MagicOS 9.0 hangi telefonlara, ne zaman gelecek?

    Honor, Android 15 tabanlı MagicOS 9.0'ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Honor, 30'un üzerinde cihazın yeni güncellemeyi alacağını açıkladı. Ancak güncellemeler ilk olarak Çin'de dağıtılacak, küresel pazarlara ise daha sonra sunulacak. MagicOS 9.0'ın 2025'in ilk aylarında, Magic 7 serisinin küresel lansmanıyla beraber uluslararası pazarlara gelmesi bekleniyor. O tarihte, işletim sisteminin küresel dağıtımına ilişkin daha fazla bilgi edinilecek ve uluslararası cihazların güncellemeye ne zaman kavuşacağı netleşecek.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/honor_unveils_magicos_90__its_take_on_android_15-news-65047.php https://www.fonearena.com/blog/438680/honor-magicos-9-0-features.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 15 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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