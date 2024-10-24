Honor, Android 15 tabanlı MagicOS 9.0'ı tanıttı: İşte gelen yenilikler

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Tam Boyutta Gör Honor, Magic 7 amiral gemisi serisinin duyurulmasından bir hafta önce Çin'de Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 işletim sistemini tanıttı. Şirket, MagicOS 9.0'ı "dünyanın ilk tüm senaryolar için kişiselleştirilmiş yapay zeka işletim sistemi" olarak adlandırıyor. Şirket ayrıca, Yoyo sesli asistanının veya AI Agent'ın sisteme daha derin entegrasyonunu vurguladı.

MagicOS 9.0 neler sunuyor?

MagicOS 9.0'da, Honor'un tescilli dil modeli olan MagicLM'yi kullanan bir dizi uygulama çalışacak. Şirket, sistemin doğal dili ve bilgisayar görüşünü anlayacağını, kullanıcı alışkanlıklarını öğreneceğini ve bağlamın farkında olacağını söylüyor.

Yapay zeka asistanı, adeta bir insan gibi kahve siparişi gibi işlemleri otomatik olarak gerçekleştirebiliyor, kullanıcının sadece ödeme için doğrulama yapması yetiyor.

Yeni MagicLM modeli, önceki 7B cihaz içi modelden daha düşük olan 3B parametreye sahip olmasına rağmen, %80 daha az güç tüketimi, %77 daha hızlı yükleme süresi ve %500 daha hızlı kelime üretim hızı sunuyor. Depolama alanında 1,8 GB ve RAM tüketiminde ise 1,6 GB azalma sağlanıyor. MagicOS 9 ayrıca, dolandırıcılıklara karşı sektörün ilk yapay zeka Deepfake Algılama özelliğiyle geliyor.

Tasarım açısından, işletim sistemi Versatile Desktop, Magic Lock Screen ve Magic Style gibi kullanıcı deneyimini özelleştirmeyi sağlayan yeni araçlar sunuyor. Ayrıca galeride, yapay zeka destekli silme, yüzleri düzenleme ve görüntü büyütme gibi özellikleri de barındırıyor.

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MagicOS 9 ayrıca, yeni sezgisel animasyonlar, daha akıcı hale getirilmiş arayüz ve Apple'ın Dynamic Island'ına benzer Akıllı Kapsül özelliğini de kullanıcılara sunuyor.

MagicOS 9.0 hangi telefonlara, ne zaman gelecek?

Tam Boyutta Gör Honor, 30'un üzerinde cihazın yeni güncellemeyi alacağını açıkladı. Ancak güncellemeler ilk olarak Çin'de dağıtılacak, küresel pazarlara ise daha sonra sunulacak. MagicOS 9.0'ın 2025'in ilk aylarında, Magic 7 serisinin küresel lansmanıyla beraber uluslararası pazarlara gelmesi bekleniyor. O tarihte, işletim sisteminin küresel dağıtımına ilişkin daha fazla bilgi edinilecek ve uluslararası cihazların güncellemeye ne zaman kavuşacağı netleşecek.

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Honor, Android 15 tabanlı MagicOS 9.0'ı tanıttı