Honor, Android 15 tabanlı MagicOS 9.0'ı tanıttı: İşte gelen yenilikler

MagicOS 9.0'da, Honor'un tescilli dil modeli olan MagicLM'yi kullanan bir dizi uygulama çalışacak. Şirket, sistemin doğal dili ve bilgisayar görüşünü anlayacağını, kullanıcı alışkanlıklarını öğreneceğini ve bağlamın farkında olacağını söylüyor.
Yapay zeka asistanı, adeta bir insan gibi kahve siparişi gibi işlemleri otomatik olarak gerçekleştirebiliyor, kullanıcının sadece ödeme için doğrulama yapması yetiyor.
Tasarım açısından, işletim sistemi Versatile Desktop, Magic Lock Screen ve Magic Style gibi kullanıcı deneyimini özelleştirmeyi sağlayan yeni araçlar sunuyor. Ayrıca galeride, yapay zeka destekli silme, yüzleri düzenleme ve görüntü büyütme gibi özellikleri de barındırıyor.
MagicOS 9 ayrıca, yeni sezgisel animasyonlar, daha akıcı hale getirilmiş arayüz ve Apple'ın Dynamic Island'ına benzer Akıllı Kapsül özelliğini de kullanıcılara sunuyor.
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu