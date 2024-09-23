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    Apple'ın en ince telefonu olacak: İşte iPhone 17 Air'ın beklenen özellikleri

    Apple'ın 2025 iPhone 17 serisinde "Plus" modeli kaldırması bekleniyor. Peki, yerine gelmesi beklenen iPhone 17 Air nasıl olacak? Apple'ın en ince telefonu hakkında tüm bilinenler burada.
    apple iphone 17 air beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 ve iPhone 16 Pro satışları sürerken, Apple’ın 2025 iPhone 17 serisindeki en dikkat çekici model olacağı söylenen iPhone 17 Air hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. iPhone 17 Plus’ın yerini alacağı söylenen iPhone 17 Air, Apple’ın şimdiye kadarki en ince profilli telefonu olacak. Peki, hakkında neler biliyoruz?

    Önemli ölçüde ince tasarım

    Başlangıçta iPhone 17 Slim ismiyle ortaya çıkan sonrasında iPhone 17 Air olarak anılan model, Apple’ın gelecek yılki serisindeki dördüncü model olarak yeni bir tasarım sunacak. iPhone 17 ile iPhone 17 Pro arasına konumlandırılacak ve önemli ölçüde daha ince bir tasarıma sahip olacak. Apple’ın bunu titanyum kasa yerine alüminyum şasi kullanarak yapacağı söyleniyor.

    Plus modelin yerini alacak

    Apple’ın dinamik ada olarak adlandırdığı çentik bölümü iPhone 17 Air’da daha dar olacak. Telefonun ekranı 6.6 inç olacak. Şu anda satışta olan iPhone 16 Plus’ın ekranı 6.7 inç. Apple’ın daha ince telefon için farklı tasarımları test ettiği söyleniyor; dolayısıyla ekran boyutu değişebilir.

    ProMotion, Yansıma önleyici daha dayanıklı ekran

    Apple’ın 2025 yılında iPhone 17 Air dahil olmak üzere tüm ürün serisinde ProMotion ekran kullanacağı söyleniyor. Bu, telefonun gerektiğinde daha akıcı kaydırma ve video içerikleri için 120Hz’a kadar yenileme hızına çıkabileceği anlamına geliyor. ProMotion, ayrıca ekranın 1Hz’e kadar düşük güç tasarruflu yenileme hızına düğmesini sağlayarak, telefon kilitliyken kilit ekranının saati, araç takımlarını, bildirimleri ve duvar kağıdını gösterebilen hep açık ekrana olanak tanıyacak. Şu anda ProMotion teknolojisi, Pro modellerle sınırlı. Tüm iPhone 17 modelleri, Ceramic Shield’a kıyasla çizilmelere karşı daha dayanıklı, yansıma önleyici ekranla gelecek.

    Kamera düzeni değişecek

    iPhone 17 Slim veya Air olarak adlandırılacak yeni model, şimdiye kadar çıkmış iPhone’larda hiç görmediğimiz bir kamera kurulumunu benimseyecek. Apple’ın arka kameraları Google Pixel 9 Pro’da olduğu gibi cihazın üst orta bölümüne taşıyabileceği söyleniyor. iPhone kamera sistemi 2007 modelinden beri sol üst köşeyi işgal ediyor. Yeni kamera düzeninin yanı sıra cihazın tek bir kameraya sahip olacağı iddia ediliyor.

    Ön kamerada iyileştirme

    Tüm iPhone 17 serisinde altı elementli lens içeren 24 megapiksel ön kamera bulunacak. iPhone 16 serisinde 12MP ön kamera bulunuyor. iPhone 17’deki yükseltilmiş çözünürlük, fotoğrafın kırpıldığında veya fotoğrafa yakınlaştırma yaptığınızda bile kalitesinin korunacağı, daha fazla piksel sayısının daha ince detayları yakalayacağı anlamına geliyor. Altı elementli lens, görüntü kalitesini de biraz artıracaktır.

    Apple Intelligence için daha fazla bellek

    iPhone 16 modelleri, cihaz içi Apple Intelligence’ın donanım gereksinimi olan 8 GB RAM ile geliyor. iPhone 17 Air’ın da 8GB RAM ile geleceği söyleniyor. Cihaz, muhtemelen TSMC’nin 3nm üretim sürecinin optimize edilmiş bir versiyonuna (NP3 veya N3X) dayanan Apple A19 çipi ile donatılacak. Apple, bu telefonda kendi 5G modemini de kullanabilir.

    Pro Max'ten daha yüksek fiyata satışa sunulacak

    iPhone 17 Air’ın 1200 dolardan başlayan Pro Max modelinden daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olabileceği konuşuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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