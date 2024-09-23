Apple'ın en ince telefonu olacak: İşte iPhone 17 Air'ın beklenen özellikleri

- Önemli ölçüde ince tasarım
- Plus modelin yerini alacak
- ProMotion, Yansıma önleyici daha dayanıklı ekran
- Kamera düzeni değişecek
- Ön kamerada iyileştirme
- Apple Intelligence için daha fazla bellek
- Pro Max'ten daha yüksek fiyata satışa sunulacak
- Yorumlar
Önemli ölçüde ince tasarım
Başlangıçta iPhone 17 Slim ismiyle ortaya çıkan sonrasında iPhone 17 Air olarak anılan model, Apple’ın gelecek yılki serisindeki dördüncü model olarak yeni bir tasarım sunacak. iPhone 17 ile iPhone 17 Pro arasına konumlandırılacak ve önemli ölçüde daha ince bir tasarıma sahip olacak. Apple’ın bunu titanyum kasa yerine alüminyum şasi kullanarak yapacağı söyleniyor.
Plus modelin yerini alacak
Apple’ın dinamik ada olarak adlandırdığı çentik bölümü iPhone 17 Air’da daha dar olacak. Telefonun ekranı 6.6 inç olacak. Şu anda satışta olan iPhone 16 Plus’ın ekranı 6.7 inç. Apple’ın daha ince telefon için farklı tasarımları test ettiği söyleniyor; dolayısıyla ekran boyutu değişebilir.
ProMotion, Yansıma önleyici daha dayanıklı ekran
Apple’ın 2025 yılında iPhone 17 Air dahil olmak üzere tüm ürün serisinde ProMotion ekran kullanacağı söyleniyor. Bu, telefonun gerektiğinde daha akıcı kaydırma ve video içerikleri için 120Hz’a kadar yenileme hızına çıkabileceği anlamına geliyor. ProMotion, ayrıca ekranın 1Hz’e kadar düşük güç tasarruflu yenileme hızına düğmesini sağlayarak, telefon kilitliyken kilit ekranının saati, araç takımlarını, bildirimleri ve duvar kağıdını gösterebilen hep açık ekrana olanak tanıyacak. Şu anda ProMotion teknolojisi, Pro modellerle sınırlı. Tüm iPhone 17 modelleri, Ceramic Shield’a kıyasla çizilmelere karşı daha dayanıklı, yansıma önleyici ekranla gelecek.
Kamera düzeni değişecek
iPhone 17 Slim veya Air olarak adlandırılacak yeni model, şimdiye kadar çıkmış iPhone’larda hiç görmediğimiz bir kamera kurulumunu benimseyecek. Apple’ın arka kameraları Google Pixel 9 Pro’da olduğu gibi cihazın üst orta bölümüne taşıyabileceği söyleniyor. iPhone kamera sistemi 2007 modelinden beri sol üst köşeyi işgal ediyor. Yeni kamera düzeninin yanı sıra cihazın tek bir kameraya sahip olacağı iddia ediliyor.
Ön kamerada iyileştirme
Tüm iPhone 17 serisinde altı elementli lens içeren 24 megapiksel ön kamera bulunacak. iPhone 16 serisinde 12MP ön kamera bulunuyor. iPhone 17’deki yükseltilmiş çözünürlük, fotoğrafın kırpıldığında veya fotoğrafa yakınlaştırma yaptığınızda bile kalitesinin korunacağı, daha fazla piksel sayısının daha ince detayları yakalayacağı anlamına geliyor. Altı elementli lens, görüntü kalitesini de biraz artıracaktır.
Apple Intelligence için daha fazla bellek
iPhone 16 modelleri, cihaz içi Apple Intelligence’ın donanım gereksinimi olan 8 GB RAM ile geliyor. iPhone 17 Air’ın da 8GB RAM ile geleceği söyleniyor. Cihaz, muhtemelen TSMC’nin 3nm üretim sürecinin optimize edilmiş bir versiyonuna (NP3 veya N3X) dayanan Apple A19 çipi ile donatılacak. Apple, bu telefonda kendi 5G modemini de kullanabilir.
Pro Max'ten daha yüksek fiyata satışa sunulacak
iPhone 17 Air’ın 1200 dolardan başlayan Pro Max modelinden daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olabileceği konuşuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)