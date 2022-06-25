Tam Boyutta Gör

Samsung SDI, Tesla için 4680 pil hücresi üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre şirket, 4680 pil hücrelerinin haricinde başka otomobil üreticileri için farklı boyutlardaki pil hücrelerini de test ediyor.

Daha kısa tasarımlar geliyor

The Elec'in haberine göre SamsungSDI, 4640(46mm çap ve 40mm uzunluk) ve 4660(46mm çap ve 60mm uzunluk) pil hücrelerini deniyor. 46 mm çap genişliğini koruyacak olan şirket, farklı tasarımlarla da Tesla haricinde birden fazla müşteriyi kazanmak istiyor.

Üreticiler, iki katmanlı bir pil takımı oluşturulabilmek için iki 4640 hücreyi üst üste istifleyebilecek. Bu sistem, bir 4680 pil hücresine göre daha ağır ve daha maliyetli olmasına rağmen pil takımı içindeki pil hücresi sıcaklıklarının daha iyi kontrol edilmesi gibi faydalar sunabilecek.

Geliştirilen bakteriyel biyopil, haftalarca güç üretebiliyor 5 sa. önce eklendi

Aktarılan bilgiler, Samsung SDI'nın yeni pil tasarımlarını Volvo, BMW ve Stellantis'e sunmayı düşündüğünü gösteriyor. Farklı boyutlarda piller geliştirmenin, otomobil üreticilerine daha fazla seçenek sunmasının yanı sıra üretim sorunlarını azaltmak için de önemli olduğu belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Samsung SDI, 4640 ve 4660 pil hücrelerini test ediyor