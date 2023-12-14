Samsung tabletlerde yılın son fırsatları başladı!

Tam Boyutta Gör Amazon'da Yılın Son Fırsatları kampanyası kapsamında Samsung Galaxy tabletlerde indirim başladı. Samsung'un orta seviyeye yönelik Galaxy Tab A9+'ından üst seviyeye yönelik Galaxy Tab S9+'ına kadar pek çok modelde indirimli fiyatlar sunuluyor.

İndirimli tabletler: Samsung Tabletlerde Yılın Son Fırsatları

Uygun fiyatlı tablet arayanlar için: Galaxy Tab A9+

İndirime giren modellere baktığımızda Samsung’un uygun fiyatıyla dikkat çeken Galaxy Tab A9 Plus modeli epey avantajlı fiyata düşmüş görünüyor. Galaxy Tab A9+ modelinde 11 inç boyutunda ve 90 Hz yenileme hızına sahip TFT ekran bulunuyor. Snapdragon 695 yonga seti, 4GB RAM, 64GB ve 128 GB depolama, 8 MP arka kamera, 7.040 mAh batarya, 15W hızlı şarj gibi özellikler sunuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung One UI 5.1 arayüzü ile gelen tablette ekranı üçe bölerek aynı anda birden fazla uygulama çalıştırma özelliği mevcut. Ayrıca Dolby Atmos desteği ve dört adet hoparlörü bulunuyor. Düşük fiyata akıcı performans ve akıcı ekran deneyimi isterseniz bu tableti tercih edebilirsiniz.

Amazon'dan satın almak için tıklayın: Samsung Galaxy Tab A9+

Samsung telefonlarda yılın son fırsatları! 23 sa. önce eklendi

Galaxy Tab S8 Ultra'nın öne çıkan özellikleri

Galaxy Tab S8 Ultra; 14.6 inç boyutunda, yüksek çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED ekrana yer veriliyor. Dizi, film izlerken ve oyun oynarken kullanıcısını büyüleyen ekran deneyimi sunuyor. Ekranda parmak izi okuyucu bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

S Pen desteği bulunan tabletin arka bölümünde S Pen'in manyetik şarj yuvası bulunuyor. Kalemi kullanmadığınız zamanlarda bu yuvaya yapıştırarak kaleminizi yanınızda taşıyabilirsiniz.

Cihaz gücünü Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden alıyor. 12 GB RAM ile geliyor. 256 GB ve 512 GB olarak iki farklı depolama alanı seçeneği sunuluyor. Amazon'da 512 GB'lık modelde indirim mevcut.

13 MP + 6 MP iki arka kamera ve 12 MP + 12 MP iki ön kamera yer alıyor. Diğer tabletlerden farklı olarak ultra geniş açılı ön kamerası olması sayesinde online toplantılarda daha geniş açılı görüntü paylaşabilirsiniz. 11.200 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi sayesinde batarya performansı konusunda kafanızda herhangi bir soru işareti kalmayacak. Dilerseniz bu tabletle uyumlu klavye aksesuarını satın alarak mini bir bilgisayara dönüştürebilirsiniz.

Amazondan satın almak için tıklayın: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Samsung tabletlerde yılın son fırsatları başladı!