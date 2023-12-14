Samsung tabletlerde yılın son fırsatları başladı!

- Uygun fiyatlı tablet arayanlar için: Galaxy Tab A9+
- Galaxy Tab S8 Ultra'nın öne çıkan özellikleri
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İndirimli tabletler: Samsung Tabletlerde Yılın Son Fırsatları
Uygun fiyatlı tablet arayanlar için: Galaxy Tab A9+
İndirime giren modellere baktığımızda Samsung’un uygun fiyatıyla dikkat çeken Galaxy Tab A9 Plus modeli epey avantajlı fiyata düşmüş görünüyor. Galaxy Tab A9+ modelinde 11 inç boyutunda ve 90 Hz yenileme hızına sahip TFT ekran bulunuyor. Snapdragon 695 yonga seti, 4GB RAM, 64GB ve 128 GB depolama, 8 MP arka kamera, 7.040 mAh batarya, 15W hızlı şarj gibi özellikler sunuyor.
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Galaxy Tab S8 Ultra'nın öne çıkan özellikleri
Galaxy Tab S8 Ultra; 14.6 inç boyutunda, yüksek çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED ekrana yer veriliyor. Dizi, film izlerken ve oyun oynarken kullanıcısını büyüleyen ekran deneyimi sunuyor. Ekranda parmak izi okuyucu bulunuyor.
S Pen desteği bulunan tabletin arka bölümünde S Pen'in manyetik şarj yuvası bulunuyor. Kalemi kullanmadığınız zamanlarda bu yuvaya yapıştırarak kaleminizi yanınızda taşıyabilirsiniz.
Cihaz gücünü Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden alıyor. 12 GB RAM ile geliyor. 256 GB ve 512 GB olarak iki farklı depolama alanı seçeneği sunuluyor. Amazon'da 512 GB'lık modelde indirim mevcut.
13 MP + 6 MP iki arka kamera ve 12 MP + 12 MP iki ön kamera yer alıyor. Diğer tabletlerden farklı olarak ultra geniş açılı ön kamerası olması sayesinde online toplantılarda daha geniş açılı görüntü paylaşabilirsiniz. 11.200 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi sayesinde batarya performansı konusunda kafanızda herhangi bir soru işareti kalmayacak. Dilerseniz bu tabletle uyumlu klavye aksesuarını satın alarak mini bir bilgisayara dönüştürebilirsiniz.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.