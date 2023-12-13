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    Samsung telefonlarda yılın son fırsatları!

    Samsung'un giriş, orta ve üst seviyeye yönelik akıllı telefonları Amazon'da indirime girdi. Samsung telefon satın almayı düşünenler bu kampanyaya göz atabilir.  
    Samsung telefonlarda yılın son fırsatları! Tam Boyutta Gör
    Amazon’da Yılın Son Fırsatları kampanyası başladı. Kampanya kapsamında Samsung telefonlar indirime girdi. Kasım indirimini kaçıranlar, yılbaşı hediyesi olarak düşünenler veya yeni yıl zammından etkilenmek istemeyenler için son şanslar olabilir.

    Samsung’un giriş seviyesi modellerinden orta seviye modellerine, Galaxy S23 Ultra amiral gemilerinden katlanabilir ekranlı Flip ve Fold modellerine kadar pek çok modelde şu an için en düşük fiyata Amazon’da satılıyor. Aşağıdaki bağlantıdan indirimli Samsung akıllı telefonlara ulaşabilirsiniz.

    Amazon'da indirimli Samsung telefonlar: Samsung'da Yılın Son Fırsatları

    Samsung Galaxy S21 FE (2. Nesil) öne çıkan özellikleri neler?

    Samsung’un çok tutulan modellerinden Galaxy S21 FE’nin 2. neslinde Snapdragon 888 işlemciye geçildi. Kullanıcılar daha yüksek performans alabiliyor ve işlemcinin tasarruflu yapısı sayesinde daha uzun kullanım süresi elde edebiliyor.

    Samsung telefonlarda yılın son fırsatları! Tam Boyutta Gör
    Galaxy S21 FE 5G 2. Nesil’de 6,4 inç boyutunda, 120 Hz tazeleme hızına sahip Dynamic AMOLED 2x ekrana yer veriliyor. Çizilmelere karşı Gorilla Glass Victus teknolojisi ile korunuyor.

    Telefonda üçlü arka kamera bulunuyor. 12 MP çözünürlüğünde geniş açılı, 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto sensörlere yer veriliyor. Önde ise 32 MP çözünürlüğe selfie kamerası bulunuyor.

    4500 mAh kapasiteli bataryası bulunan Galaxy S21 FE’de 25W hızlı şarj teknolojisi sayesinde 30 dakikada %50’nin üzerinde şarj oluyor. Kablosuz olarak diğer cihazları şarj edebiliyor.

    Amazon'dan satın almak için tıklayın: Samsung Galaxy S21 FE 5G 2. Nesil

    Samsung Galaxy A34’ün öne çıkan özellikleri neler?

    Samsung Galaxy A34 yaklaşık 10 bin TL bütçe ile telefon arayanlar için en iyi seçenek olarak dikkat çekiyor. Telefonda 6,6 inç boyutunda ve 120 Hz tazeleme hızına sahip Super AMOLED ekrana yer veriliyor. Ekran, Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile çizilmelere karşı koruma sergiliyor.

    Samsung telefonlarda yılın son fırsatları!

    Telefonda üç adet arka kamera bulunuyor. 48 MP ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamerada optik görüntü sabitleme (OIS) teknolojisine yer veriliyor. Uygun fiyatlı telefonlarda pek göremediğimiz OIS teknolojisi sayesinde telefon hareket halindeyken kamera bu sarsılmalardan etkilenmiyor ve net görüntüler kaydetmenize imkan tanıyor. Galaxy A34’te ana kameraya ek olarak 8 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 5 MP çözünürlüğünde makro kamera görüyoruz. Selfie kamerası ise 13 MP çözünürlüğe sahip.

    Galaxy A34’e MediaTek Dimensity 1080 yonga seti güç veriyor. Türkiye’de 8 GB RAM ile satılan telefonda 128 GB ve 256 GB olarak iki farklı dahili depolama seçeneği sunuluyor. 1 TB’a kadar MicroSD kart ile hafızayı artırabilmek mümkün.

    Galaxy A34’te iki güne kadar kullanım sunan 5.000 mAh pil kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Telefon suya ve toza karşı IP67 seviyesinde koruma sağlıyor. Dolby Atmos ses teknolojisini barındırıyor. Kutudan Android 13 ve Samsung One UI 5.1 arayüzü ile çıkan Galaxy A34 için Samsung, 4 büyük Android güncellemesi ve 5 yıl güvenlik güncellemesi garantisi veriyor.

    Amazon'dan satın almak için tıklayın: Samsung Galaxy A34

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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